Hyperliquid Mendominasi Biaya dan Volume Perdagangan, Meninggalkan Raksasa Seperti Bitcoin, Ethereum Jauh di Belakang

Grafik blockchain telah berkembang secara dramatis selama tahun lalu. Saat ini, ruang ini didominasi oleh Hyperliquid.

Sementara itu, pemain besar tradisional seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana tertinggal dengan cepat.

Hyperliquid Memimpin Pasar

Data terbaru CryptoRank menemukan perubahan mencolok dalam hal kepemimpinan biaya blockchain selama tahun lalu. Hyperliquid muncul sebagai kekuatan dominan. Biaya jaringan meroket 1.600% setelah melonjak dari $2,4 juta pada Oktober 2024 menjadi $41 juta pada Oktober 2025, didorong oleh peluncuran HIP-3, yang membuka jalan bagi perpetuals tanpa izin dan pengurangan biaya strategis yang memicu volume perdagangan rekor.

Kenaikan meteoric ini telah meninggalkan jaringan yang dulunya dominan seperti Ethereum dan Solana jauh di belakang, karena biaya Ethereum turun setengahnya menjadi $21,6 juta dan Solana mengalami penurunan 34% menjadi $6,6 juta. Ini pada dasarnya mencerminkan pergeseran pengguna ke alternatif yang lebih cepat, lebih murah dan penurunan aktivitas yang didorong meme.

Rantai lain seperti BNB Chain dan Base juga mengalami pertumbuhan mengesankan, tetapi tidak ada yang menandingi lonjakan eksplosif Hyperliquid. Sementara itu, aktivitas on-chain Bitcoin menurun karena biaya anjlok 73% selama periode yang sama di tengah memudarnya minat terhadap Ordinals dan Runes.

Seperti dilaporkan oleh CryptoPotato sebelumnya, Hyperliquid memantapkan dirinya sebagai kekuatan dominan di Q2 2025 karena mencatat volume perdagangan $648 miliar untuk periode tersebut dan $1,57 triliun selama 12 bulan. Pendapatannya mencapai $300 juta, sementara pangsa pasarnya di pasar DEX perpetual melampaui 60%, sekitar sepuluh kali lebih besar dari pesaing terdekat.

Kesuksesan ini dapat dikaitkan dengan airdrop token HYPE dan sistem poin yang adil pada akhir 2024, yang mendorong adopsi pengguna secara masif. Sementara itu, trader populer, seperti James Wynn, menambah perhatian lebih lanjut, dan program buyback-and-burn token mendukung stabilitas harga HYPE selama kuartal tersebut.

Bahkan peneliti VanEck mencatat bahwa Hyperliquid secara efektif menarik pengguna bernilai tinggi dari Solana.

HYPE Menghadapi Tekanan Jual

Namun, belakangan ini HYPE mengalami volatilitas yang cukup besar. Token ini memulai minggu di atas $45 sebelum jatuh tajam pada 11 Oktober dan menetap dalam tren penurunan hingga 17 Oktober. Meskipun ada pemulihan singkat, token tersebut gagal mendapatkan kembali level tertinggi sebelumnya dan mengakhiri periode pada $34,2, bertepatan dengan kejatuhan pasar yang lebih luas.

Penurunan terbaru telah mendorong kerugian bulanan HYPE menjadi 38,36%.

