Hyperliquid Merencanakan Peningkatan Besar untuk Mendorong Penerapan Pasar Perp

Bursa derivatif kripto terdesentralisasi Hyperliquid siap meningkatkan penerapan pasar perp. Rencana ini akan dilakukan dengan peluncuran Hyperliquid Improvement Proposal 3 (HIP-3). Pengembangan ini diumumkan oleh administrator Hyperliquid di saluran Discord protokol tersebut, mencatat bahwa peningkatan jaringan akan berlangsung pada 13 Oktober 2025.

Menerapkan HIP-3 di Hyperliquid

Menurut pengumuman di saluran Discord-nya, Hyperliquid siap untuk peningkatan protokol besar. Dengan pembaruan ini hadir HIP-3, yang akan memungkinkan pembuatan pasar futures perpetual tanpa izin. Pengguna tidak perlu mengambil tindakan segera untuk menyinkronkan dengan peningkatan ini, menurut postingan administrator.

Namun, penerapan yang memenuhi persyaratan on-chain akan dapat menerapkan perps untuk perdagangan setelah kapasitas diaktifkan. Pada tanggal sebelumnya, proyek tersebut mencatat bahwa HIP-3 akan mendukung perpetuals yang diterapkan oleh builder. Ini akan menjadi 'tonggak penting menuju desentralisasi penuh proses pencatatan perp.'

Transisi penting yang dijadwalkan mengikuti implementasi HIP-3 adalah bahwa penerapan akan menerima otorisasi untuk meluncurkan perp DEX di HyperCore tanpa izin. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mempertaruhkan 500.000 HYPE. Peningkatan ini juga akan terintegrasi dengan HyperEVM untuk kontrak pintar dan tata kelola. HIP-3 juga mencakup perlindungan seperti pemotongan validator dan batas bunga terbuka.

Harga HYPE Melonjak Hampir 13%

Menyusul berita peningkatan tersebut, harga HYPE, token asli dari protokol Hyperliquid, telah melonjak secara signifikan. Data CoinMarketCap menunjukkan bahwa HYPE saat ini diperdagangkan pada $42.33 dengan kenaikan 12.33% selama 24 jam terakhir. Ini cukup terpuji mengingat pasar cryptocurrency yang lebih luas baru-baru ini menghadapi penurunan besar.

Di sisi lain, level harga $42.33 adalah penurunan yang signifikan dari rekor tertingginya yaitu $59.29, yang tercatat pada awal perdagangan 18 September. Penurunan dari ketinggian ini telah berlangsung selama dua minggu terakhir. Hanya pada 25 September, harga HYPE turun sebesar 6% dan pada saat itu, trader terkemuka James Wynn mencatat bahwa kesulitan Hyperliquid masih jauh dari selesai.

Pemain industri kripto utama seperti Ark Invest dan Cathie Wood percaya bahwa ada prospek untuk protokol tersebut. Dia menggambarkan Hyperliquid sebagai 'pendatang baru di blok,' menyebutkan bahwa itu mengingatkannya pada Solana di masa-masa awal. 'Solana telah membuktikan nilainya dan, Anda tahu, berada di sana dengan para pemain besar,' kata Wood.

