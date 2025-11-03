Penghargaan iCrypto 2026: Pilihan Masyarakat

Perayaan Global Inovasi Blockchain dan Kekuatan Komunitas

Dubai, UAE – Desember 2026: Komunitas kripto global akan segera menyaksikan perayaan inovasi, transparansi, dan semangat komunitas yang sesungguhnya dengan peluncuran iCrypto Awards: People's Choice 2026, penghargaan blockchain dan kripto pertama di dunia yang sepenuhnya ditentukan oleh publik.

Diselenggarakan oleh iEvents PRO, iCrypto Awards mengakui proyek, bursa, perusahaan, media, dan individu paling luar biasa yang membentuk masa depan blockchain, Web3, DeFi, NFT, metaverse, inovasi AI, tokenisasi, teknologi Layer 2, dan GameFi.

Berbeda dengan penghargaan tradisional yang diputuskan di balik pintu tertutup, iCrypto Awards: People's Choice mengembalikan kekuasaan kepada masyarakat. Setiap pemenang dipilih melalui voting komunitas terbuka, di mana 1 SUARA = $1 USD, memastikan hasil yang adil, transparan, dan otentik yang benar-benar mencerminkan suara ekosistem kripto global.

Voting untuk edisi 2026 terbuka di seluruh dunia hingga 30 Oktober 2026, dan semua orang, dari investor dan pengembang hingga trader dan penggemar, diundang untuk mendukung nominasi favorit mereka. Para pemenang akan diumumkan pada Desember 2026, selama siaran langsung global yang disiarkan secara gratis di semua platform utama.

Acara ini akan menampilkan:

● Presentasi penghargaan di berbagai kategori

● Penampilan khusus dari para pemimpin industri dan visioner kripto

● Momen komunitas, ucapan penghargaan, dan sorotan proyek

● Pembaruan eksklusif dari perusahaan blockchain terkemuka

● Pertunjukan menarik dan kejutan sepanjang acara

Semua hasil dari voting langsung digunakan untuk mengembangkan dan memperluas inisiatif iCrypto Awards, memperkuat transparansi, mendukung pengakuan yang adil, dan membantu membangun komunitas blockchain yang lebih kuat dan lebih bersatu.

Perusahaan dan proyek didorong untuk menggalang komunitas mereka dan menunjukkan dampak mereka. Kesempatan sponsor dan kemitraan terbuka untuk merek dan organisasi yang sejalan dengan misi untuk merayakan keunggulan dan inovasi di seluruh lanskap kripto dan blockchain global.

Voting ditutup pada 30 Oktober 2026.

Bergabunglah dengan gerakan ini. Vote. Dukung. Rayakan masa depan blockchain.

Tentang iCrypto Awards

iCrypto Awards: People's Choice adalah acara penghargaan blockchain dan kripto global pertama yang sepenuhnya didukung oleh voting komunitas terbuka. Ini menghormati proyek, bursa, perusahaan, dan individu paling inovatif yang memimpin kemajuan Web3, Bursa, DeFi, AI, NFT, Meme, GameFi, dan metaverse. Diselenggarakan oleh iEvents PRO, iCrypto Awards mewakili keadilan, transparansi, dan pemberdayaan komunitas kripto di seluruh dunia.

�� Website: www.iCryptoAwards.com

�� Kontak Media:

Andrea Putri

PR & Media Manager — iCrypto Awards

✉️ [email protected]