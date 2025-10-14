BursaDEX+
Institusi Mendukung 5 Proyek Kripto Terbaik yang Sedang Tren untuk Diikuti pada Oktober

Oleh: Coindoo
2025/10/14 13:50

Semua orang mencari terobosan berikutnya. Dengan pasar yang memanas untuk reli lain, kripto tren terbaik untuk bergabung bisa menjadi perbedaan antara keuntungan 2x dan pengembalian 20x. Investor awal tahu bahwa waktu sangat penting, dan saat ini, beberapa token menunjukkan sinyal hijau dengan presale volume tinggi, jumlah pemegang token yang meningkat, dan momentum peluncuran yang terjamin.

Panduan ini mencakup 10 proyek kripto yang mendapatkan perhatian cepat pada tahun 2025. Daftarnya mencakup koin meme dengan tokenomics nyata, platform staking yang menawarkan APY gila, dan yayasan blockchain yang menarik pengembang dari perusahaan teknologi terbesar di dunia. Satu nama memimpin mereka semua — BullZilla. Ini bukan hanya tren, tapi mengubah lalu lintas menjadi pemegang dan keuntungan menjadi bukti. Mari kita lihat lebih dekat.

1. BullZilla ($BZIL): Presale ROI Tinggi yang Menarik Perhatian Pasar

BullZilla ($BZIL) saat ini berada di Tahap 6C presale kriptonya, memasuki Fase 3, dan sudah membuat gelombang serius. Dengan harga saat ini $0.0001524, lebih dari 31 miliar token terjual, dan total $880k+ terkumpul, proyek ini telah menarik lebih dari 2.900 pemegang.

Yang membuat presale BullZilla berbeda adalah struktur ROI-nya. Pendukung awal sudah melihat keuntungan 2.550%+ sejak Tahap 1A. Dari harga saat ini hingga listing di $0.00527141, ROI yang mungkin adalah 3358,93%. Bahkan investasi $1.000 mengamankan lebih dari 6,56 juta token BZIL. Lompatan berikutnya akan segera datang, dengan kenaikan harga 4,37% di Tahap 6D.

Bagi mereka yang melacak kripto tren terbaik untuk bergabung, BullZilla lebih dari sekadar koin meme. Ini adalah permainan yang diperhitungkan dengan tokenomics yang dibangun untuk kinerja.

2. SUI: Rantai Pengembang-Pertama Dengan Potensi Penskalaan Tak Terbatas

SUI adalah blockchain layer-1 yang dibangun oleh mantan insinyur Meta. Ini menggunakan bahasa pemrograman Move, dioptimalkan untuk aplikasi terdesentralisasi yang aman dan dapat diskalakan. Model unik yang berpusat pada objek memberikan finalitas cepat dan skalabilitas horizontal.

SUI menawarkan konfirmasi transaksi sub-detik dan throughput tinggi, menjadikannya ideal untuk dApps frekuensi tinggi. Alat pengembang terdokumentasi dengan baik dan kuat, menarik perhatian yang meningkat dari pembangun Web3.

Dengan adopsi ekosistem awal yang berkembang dan dukungan bursa yang meningkat, SUI membuat kasus sebagai kripto tren terbaik untuk bergabung bagi mereka yang percaya pada infrastruktur blockchain teknologi-pertama.

3.MoonBull (MOBU): Budaya Meme Bertemu Utilitas DeFi Nyata

MoonBull adalah proyek panas lainnya yang membentuk ulang apa yang dapat dilakukan koin meme. Dibangun di Ethereum, ini menggabungkan humor dengan mekanisme DeFi yang kuat. Model kelangkaan 23 tahapnya mendorong pertumbuhan jangka panjang, sementara sistem staking APY 95% memberi imbalan besar kepada pemegang.

Platform ini memiliki fitur auto-liquidity, bonus referral instan, likuiditas terkunci, dan kontrak pintar terverifikasi. Ini juga menggunakan pengoptimal staking berbasis AI yang menggeser hadiah untuk hasil yang lebih baik. Staking lintas rantai akan segera hadir, yang akan meningkatkan jangkauannya.

Sebagai perpaduan antara kesenangan komunitas dan struktur token serius, MoonBull adalah salah satu kripto tren terbaik untuk bergabung pada tahun 2025.

4. La Culex (CULEX): Presale Berbasis Kelangkaan Dengan Hadiah Bawaan

La Culex masih dalam presale tetapi sudah menunjukkan potensi besar. Ini memiliki pasokan maksimum 200 miliar token, dengan 45% dialokasikan untuk presale, 20% terkunci dalam likuiditas selama 18 bulan, dan 15% untuk hadiah staking. 2 miliar token lainnya disisihkan untuk pembakaran.

Proyek ini memiliki staking APY 80% melalui Hive Vault-nya, hadiah referral 12%, dan pajak 0/0 pada semua transaksi. Setiap dari 32 tahap presale-nya mengurangi pasokan token, mendorongnya menuju harga listing $0.007.

La Culex dibangun untuk keamanan dan pertumbuhan berkelanjutan, didukung oleh kontrak yang diaudit. Saat investor menjelajahi kripto tren terbaik untuk bergabung, CULEX layak mendapat perhatian serius.

5. Stellar (XLM): Pelopor Pembayaran Lintas Batas

Stellar telah fokus selama bertahun-tahun pada keuangan lintas batas. Ini bermitra dengan pemain besar seperti MoneyGram dan mendukung fiat on-ramp di negara berkembang. Ini menjadikannya ideal untuk layanan pengiriman uang dan perbankan dunia nyata.

Transaksi XLM cepat dan biayanya kurang dari satu sen. Misi saat ini melibatkan membantu bank sentral menguji mata uang digital. Seiring lembaga global merangkul blockchain, peran Stellar bisa berkembang lebih jauh.

Trader yang mencari dampak dunia nyata dengan nilai jangka panjang mungkin melihat XLM sebagai titik masuk praktis saat mencari kripto tren terbaik untuk bergabung pada tahun 2025.

Kesimpulan: Presale BullZilla Memimpin Momentum Kripto 2025

Pencarian kripto tren terbaik untuk bergabung pada tahun 2025 semakin mendesak saat proyek-proyek top mengumpulkan kecepatan. Di antara mereka, BullZilla ($BZIL) jelas memimpin dengan presale terstruktur, harga transparan, dan ROI yang sudah memberikan keuntungan serius. Investor Tahap 6C duduk di atas pengembalian lebih dari 2500%, dan angka itu diperkirakan akan naik.

MoonBull dan La Culex menunjukkan dukungan komunitas yang kuat dan model yang berfokus pada utilitas. Sementara itu, SUI dan Stellar membawa kedalaman teknis dan kasus penggunaan institusional. Apakah Anda menginginkan keajaiban meme, hasil staking, atau kecepatan lintas batas, daftar ini mencakup setiap sudut. Pilih dengan bijak dan selalu verifikasi sebelum bergabung dengan presale atau membeli kripto.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Situs Web Resmi BZIL

Bergabunglah dengan Saluran Telegram BZIL

Ikuti BZIL di X  (Sebelumnya Twitter)

FAQs

Apa kripto tren terbaik untuk bergabung saat ini?

BullZilla saat ini memimpin berdasarkan ROI, aktivitas presale, dan keterlibatan komunitas yang kuat.

Berapa banyak yang bisa saya hasilkan dengan bergabung dengan presale BullZilla?

Pada harga saat ini $0.0001524, $1.000 mengamankan 6,56 juta token BZIL. Pada saat listing, itu setara dengan lebih dari $34.000.

Apa yang membuat MoonBull berbeda dari koin meme lainnya?

MoonBull menggabungkan staking APY tinggi dengan model kelangkaan 23 tahap dan utilitas DeFi nyata seperti staking lintas rantai.

Apakah La Culex presale yang aman untuk bergabung?

Ya. Ini memiliki kontrak yang diaudit, pajak nol, dan likuiditas terkunci selama 18 bulan. Strukturnya mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Apa yang membuat SUI istimewa?

SUI dibangun untuk pengembang dan dapat diskalakan secara horizontal dengan latensi rendah. Ini ideal untuk membangun aplikasi Web3 yang cepat.

Glosarium

Presale: Penjualan token sebelum peluncuran publik
 APY: Annual Percentage Yield untuk staking
 Liquidity Lock: Mekanisme yang mencegah penarikan awal dana pool
 Scarcity Model: Tokenomics yang mengurangi pasokan seiring waktu
 Cross-Chain: Fungsionalitas yang bekerja di beberapa blockchain
 DeFi: Keuangan Terdesentralisasi
 Staking Optimizer: Alat untuk memaksimalkan hadiah staking
 Listing Price: Harga publik yang diharapkan saat peluncuran
 Fiat On-Ramp: Cara mengkonversi uang tradisional ke kripto
 Smart Contract: Kode yang mengeksekusi sendiri di blockchain

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

