BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Selama hampir dua tahun, emas telah melakukan apa yang hanya sedikit aset mampu lakukan, yaitu tetap berada di atas rata-rata pergerakan 200 harinya, sebuah garis yang kebanyakan trader anggap sebagai tes kewarasan pasar. Ini merupakan rekor yang tidak biasa dalam sejarah perdagangan logam tersebut dan merupakan tanda bahwa investor tidak akan meninggalkannya dalam waktu dekat. Reli tersebut [...]Selama hampir dua tahun, emas telah melakukan apa yang hanya sedikit aset mampu lakukan, yaitu tetap berada di atas rata-rata pergerakan 200 harinya, sebuah garis yang kebanyakan trader anggap sebagai tes kewarasan pasar. Ini merupakan rekor yang tidak biasa dalam sejarah perdagangan logam tersebut dan merupakan tanda bahwa investor tidak akan meninggalkannya dalam waktu dekat. Reli tersebut [...]

Investor memperbarui portofolio saat emas bergabung dengan inti

Oleh: Cryptopolitan
2025/10/20 04:40
Core DAO
CORE$0.2103-2.77%
Line Protocol
LINE$0.000032+60.80%
Shiba Inu Treat
TREAT$0.0007821-0.52%
Wink
LIKE$0.004801+0.25%
Metal Blockchain
METAL$0.2274-1.32%

Selama hampir dua tahun, emas telah melakukan apa yang hanya sedikit aset mampu lakukan, yaitu tetap bertahan di atas rata-rata pergerakan 200 harinya, garis yang oleh kebanyakan trader diperlakukan seperti tes kewarasan untuk pasar.

Ini adalah rekor yang tidak biasa dalam sejarah perdagangan logam ini dan merupakan tanda bahwa investor tidak akan menjauhinya dalam waktu dekat. Rallinya juga belum mereda.

Harga emas spot kini telah ralli selama sembilan minggu berturut-turut, sesuatu yang hanya terjadi lima kali dalam lima puluh tahun terakhir.

Dari Oktober 1975 hingga Oktober 2025, terdapat 2.601 periode bergulir sembilan minggu, dan hanya di 0,19% dari periode tersebut, emas berhasil mencatat rentetan kemenangan seperti ini. Dalam keempat kasus sebelumnya, logam ini terus naik di bulan-bulan berikutnya, satu bulan kemudian, tiga bulan, enam, dua belas, dan bahkan dua tahun kemudian.

Pola ini terlihat familiar bagi mereka yang telah mengamati pasar sebelumnya. Kebijakan fiskal dan moneter yang longgar di seluruh dunia, dan bahkan campur tangan politik dalam independensi bank sentral, telah memicu ketakutan akan inflasi yang terus menarik suku bunga riil lebih rendah.

Tambahkan Gedung Putih Trump yang secara terbuka mendorong dolar yang lebih lemah, dan Anda memiliki latar belakang di mana aset tanpa imbal hasil seperti emas tiba-tiba terlihat seperti taruhan yang lebih kuat daripada kebanyakan surat berharga pemerintah. Namun, menentukan apakah emas telah pergi "terlalu jauh" tetap menjadi permainan tebak-tebakan.

Tidak ada rumus untuk nilai sebenarnya. Saham memiliki pendapatan, obligasi memiliki imbal hasil, tetapi emas tidak memiliki keduanya. Namun logam ini telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun dan naik lebih dari 250% dalam dekade terakhir. Hal ini membuat pertanyaan "seberapa tinggi terlalu tinggi?" semakin sulit untuk dijawab.

Investor merombak portofolio saat emas bergabung dengan inti

Portofolio 60/40 lama, saham dan obligasi, telah kehilangan kilaunya. Trader dan analis beralih ke model 60/20/20, di mana alternatif seperti emas dan kripto mengambil peran yang lebih besar.

Masalahnya, obligasi tidak lagi menjadi lindung nilai seperti dulu. Inflasi, utang pemerintah, dan risiko geopolitik membuat kedua kelas aset ini terlalu sering bergerak ke arah yang sama. "Kami melihat adopsi yang lebih besar dari produk non-ekuitas, non-pendapatan tetap," kata Todd Rosenbluth, kepala riset di VettaFi.

Logam ini baru-baru ini mencapai rekor tertinggi di atas $4.300, naik lebih dari 60% sejak Januari, didorong oleh pembelian bank sentral, de-dolarisasi, dan apa yang disebut trader sebagai "perdagangan debasement."

Steve Schoffstall, direktur manajemen produk ETF di Sprott, menjelaskan pergeseran itu di ETF Edge: "Apa yang benar-benar terjadi sekarang adalah pergeseran ke penerimaan emas." Dia menambahkan bahwa banyak ekonom sekarang lebih menyukai struktur 60/20/20 daripada 60/40, sambil juga mengatakan, "Kebanyakan orang mungkin berada dalam posisi yang baik jika mereka memiliki alokasi 5%-15% untuk emas fisik."

Dana emas melihat arus masuk rekor saat permintaan terus meningkat

Ralli ini telah diimbangi dengan lonjakan arus masuk ETF. SPDR Gold Shares (GLD) dan iShares Gold Trust (IAU) keduanya naik sekitar 11% bulan ini, dan momentum ini kembali ke awal 2025.

World Gold Council mengatakan bahwa September membawa arus masuk bulanan terbesar yang pernah ada untuk ETF emas, dengan total hampir $11 miliar. GLD saja menarik $4 miliar, dan pada pertengahan Oktober, menambahkan $1,3 miliar lagi, menurut data dari ETFAction.com.

Total pergerakan tahun ini ke dalam dana emas telah melampaui $38 miliar, Sprott mengkonfirmasi. Tingkat realokasi modal ini menggarisbawahi bagaimana investor memposisikan ulang ke arah aset keras di tengah ketidakpastian fiskal dan pasar fiat yang bergejolak.

Untuk saat ini, angka-angka mengatakan semuanya, dua tahun di atas rata-rata 200 hari, sembilan minggu kenaikan berturut-turut, dan miliaran mengalir ke dana yang didukung emas. Apapun yang terjadi selanjutnya, emas telah membuktikan bahwa ia tidak hanya mempertahankan garis. Ini menulis ulang seperti apa "stabilitas" dalam pasar yang tidak lagi mempercayai apapun yang dicetak.

Pikiran kripto terpintar sudah membaca buletin kami. Ingin bergabung? Gabunglah dengan mereka.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+0.48%
Bitcoin
BTC$102,741.85+0.58%
Major
MAJOR$0.10223+4.35%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Sumber: https://www.nbcnews.com/video/youtube-star-mrbeast-files-trademark-application-for-online-banking-and-crypto-venture-250510917894 Ketika tuduhan palsu tentang pembuangan dompet menargetkan titan YouTube Mr. Beast pada kuartal lalu, fenomena internet ini melakukan lebih dari sekadar membantah: dia memulai solusi struktural. Aplikasi perbankan online dan cryptocurrency yang baru dipatenkannya bertujuan untuk membangun infrastruktur transparan yang dapat mencegah manipulasi yang dia hadapi. Pengembangan ini hadir bersamaan dengan Pepeto [...] Postingan Mr. Beast's Crypto Banking Move Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026 pertama kali muncul di Blockonomi.
Movement
MOVE$0.062-2.23%
Starpower
STAR$0.12363+1.12%
Ambire Wallet
WALLET$0.01889-1.61%
Bagikan
Blockonomi2025/11/09 18:59
Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Para trader mengawasi grafik, tetapi keyakinan belum sepenuhnya ada. Diskusi seputar prediksi harga Ethereum belum [...] Artikel Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Karena Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M pertama kali muncul di Coindoo.
Ethereum
ETH$3,452+1.25%
Threshold
T$0.01261-2.55%
Bagikan
Coindoo2025/11/09 20:35

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Langkah Perbankan Kripto Mr. Beast Memposisikan Pepeto Exchange sebagai Standar Anti-Manipulasi 2026

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Coinbase Mengungkapkan Apa yang Diharapkan untuk Harga Bitcoin (BTC) Selama 3-6 Bulan Ke Depan

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,857.12
$102,857.12$102,857.12

+1.12%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,456.94
$3,456.94$3,456.94

+2.37%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.19
$160.19$160.19

+2.24%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2833
$2.2833$2.2833

+1.19%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$596.71
$596.71$596.71

+16.75%