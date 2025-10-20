Investor memperbarui portofolio saat emas bergabung dengan inti

Selama hampir dua tahun, emas telah melakukan apa yang hanya sedikit aset mampu lakukan, yaitu tetap bertahan di atas rata-rata pergerakan 200 harinya, garis yang oleh kebanyakan trader diperlakukan seperti tes kewarasan untuk pasar.

Ini adalah rekor yang tidak biasa dalam sejarah perdagangan logam ini dan merupakan tanda bahwa investor tidak akan menjauhinya dalam waktu dekat. Rallinya juga belum mereda.

Harga emas spot kini telah ralli selama sembilan minggu berturut-turut, sesuatu yang hanya terjadi lima kali dalam lima puluh tahun terakhir.

Dari Oktober 1975 hingga Oktober 2025, terdapat 2.601 periode bergulir sembilan minggu, dan hanya di 0,19% dari periode tersebut, emas berhasil mencatat rentetan kemenangan seperti ini. Dalam keempat kasus sebelumnya, logam ini terus naik di bulan-bulan berikutnya, satu bulan kemudian, tiga bulan, enam, dua belas, dan bahkan dua tahun kemudian.

Pola ini terlihat familiar bagi mereka yang telah mengamati pasar sebelumnya. Kebijakan fiskal dan moneter yang longgar di seluruh dunia, dan bahkan campur tangan politik dalam independensi bank sentral, telah memicu ketakutan akan inflasi yang terus menarik suku bunga riil lebih rendah.

Tambahkan Gedung Putih Trump yang secara terbuka mendorong dolar yang lebih lemah, dan Anda memiliki latar belakang di mana aset tanpa imbal hasil seperti emas tiba-tiba terlihat seperti taruhan yang lebih kuat daripada kebanyakan surat berharga pemerintah. Namun, menentukan apakah emas telah pergi "terlalu jauh" tetap menjadi permainan tebak-tebakan.

Tidak ada rumus untuk nilai sebenarnya. Saham memiliki pendapatan, obligasi memiliki imbal hasil, tetapi emas tidak memiliki keduanya. Namun logam ini telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun dan naik lebih dari 250% dalam dekade terakhir. Hal ini membuat pertanyaan "seberapa tinggi terlalu tinggi?" semakin sulit untuk dijawab.

Investor merombak portofolio saat emas bergabung dengan inti

Portofolio 60/40 lama, saham dan obligasi, telah kehilangan kilaunya. Trader dan analis beralih ke model 60/20/20, di mana alternatif seperti emas dan kripto mengambil peran yang lebih besar.

Masalahnya, obligasi tidak lagi menjadi lindung nilai seperti dulu. Inflasi, utang pemerintah, dan risiko geopolitik membuat kedua kelas aset ini terlalu sering bergerak ke arah yang sama. "Kami melihat adopsi yang lebih besar dari produk non-ekuitas, non-pendapatan tetap," kata Todd Rosenbluth, kepala riset di VettaFi.

Logam ini baru-baru ini mencapai rekor tertinggi di atas $4.300, naik lebih dari 60% sejak Januari, didorong oleh pembelian bank sentral, de-dolarisasi, dan apa yang disebut trader sebagai "perdagangan debasement."

Steve Schoffstall, direktur manajemen produk ETF di Sprott, menjelaskan pergeseran itu di ETF Edge: "Apa yang benar-benar terjadi sekarang adalah pergeseran ke penerimaan emas." Dia menambahkan bahwa banyak ekonom sekarang lebih menyukai struktur 60/20/20 daripada 60/40, sambil juga mengatakan, "Kebanyakan orang mungkin berada dalam posisi yang baik jika mereka memiliki alokasi 5%-15% untuk emas fisik."

Dana emas melihat arus masuk rekor saat permintaan terus meningkat

Ralli ini telah diimbangi dengan lonjakan arus masuk ETF. SPDR Gold Shares (GLD) dan iShares Gold Trust (IAU) keduanya naik sekitar 11% bulan ini, dan momentum ini kembali ke awal 2025.

World Gold Council mengatakan bahwa September membawa arus masuk bulanan terbesar yang pernah ada untuk ETF emas, dengan total hampir $11 miliar. GLD saja menarik $4 miliar, dan pada pertengahan Oktober, menambahkan $1,3 miliar lagi, menurut data dari ETFAction.com.

Total pergerakan tahun ini ke dalam dana emas telah melampaui $38 miliar, Sprott mengkonfirmasi. Tingkat realokasi modal ini menggarisbawahi bagaimana investor memposisikan ulang ke arah aset keras di tengah ketidakpastian fiskal dan pasar fiat yang bergejolak.

Untuk saat ini, angka-angka mengatakan semuanya, dua tahun di atas rata-rata 200 hari, sembilan minggu kenaikan berturut-turut, dan miliaran mengalir ke dana yang didukung emas. Apapun yang terjadi selanjutnya, emas telah membuktikan bahwa ia tidak hanya mempertahankan garis. Ini menulis ulang seperti apa "stabilitas" dalam pasar yang tidak lagi mempercayai apapun yang dicetak.

