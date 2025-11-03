Saham IREN Limited (IREN): Melonjak Lebih dari 20% Setelah Kesepakatan Cloud GPU Microsoft Senilai $9,7 Miliar

TLDR

Microsoft menandatangani kontrak layanan cloud GPU senilai $9,7 miliar dengan IREN selama lima tahun.

Kesepakatan mencakup akses ke prosesor Nvidia GB300 dan pembayaran di muka sebesar 20%.

IREN akan mengeluarkan $5,8 miliar untuk GPU dan peralatan dari Dell Technologies.

Penerapan akan terjadi hingga 2026 di kampus Texas IREN seluas 750MW.

Saham melonjak 21,88% di pra-pasar; pengembalian YTD mencapai 518,64%.

Saham IREN Limited (NASDAQ: IREN) diperdagangkan pada $60,75, naik 4,35% pada penutupan pasar pada 31 Oktober 2025, dan melompat 21,88% pra-pasar menjadi $74,04 setelah mengumumkan perjanjian layanan cloud GPU senilai $9,7 miliar dengan Microsoft.

IREN Limited, IREN

Kesepakatan lima tahun ini menandai tonggak penting bagi IREN karena mempercepat pertumbuhannya dalam infrastruktur AI dan komputasi awan.

Microsoft dan IREN Bentuk Kemitraan Cloud AI Strategis

Berdasarkan perjanjian tersebut, IREN akan menyediakan akses ke GPU Nvidia GB300 bagi Microsoft selama periode lima tahun, dengan Microsoft melakukan pembayaran di muka sebesar 20% sebagai bagian dari kesepakatan. Kontrak yang bernilai sekitar $9,7 miliar ini menegaskan dorongan Microsoft untuk memperluas kemampuan AI dan pusat datanya di tengah meningkatnya permintaan untuk komputasi kinerja tinggi.

IREN juga menandatangani perjanjian pembelian dengan Dell Technologies, dengan komitmen sekitar $5,8 miliar untuk memperoleh GPU dan peralatan terkait. Langkah ini memperkuat posisi IREN sebagai mitra infrastruktur utama bagi hyperscaler yang mencari solusi cloud AI yang dapat diskalakan.

Penerapan GPU Skala Besar di Kampus Texas

GPU akan diterapkan secara bertahap hingga 2026 di kampus Childress, Texas milik IREN yang berkapasitas 750-megawatt, yang akan menampung pusat data berpendingin cair baru yang mendukung total 200 megawatt beban IT kritis di seluruh proyek Horizon 1–4.

Peluncuran bertahap ini sejalan dengan strategi IREN untuk memperkuat platform AI Cloud terintegrasi vertikalnya di seluruh portofolio daya 3GW yang diamankan di Amerika Utara. Co-Founder dan Co-CEO Daniel Roberts menggambarkan perjanjian Microsoft sebagai "kemitraan penting" yang memvalidasi kredibilitas dan skalabilitas IREN di pasar cloud AI.

Microsoft Melihat Sinergi Strategis

Jonathan Tinter, Presiden Pengembangan Bisnis dan Ventures Microsoft, menyoroti potensi kolaborasi untuk meningkatkan pengiriman infrastruktur AI. Dia menyatakan bahwa kemampuan terintegrasi IREN, dari manajemen GPU hingga operasi pusat data — menjadikannya "mitra strategis" untuk generasi berikutnya dari layanan cloud berbasis AI Microsoft.

Kinerja Pasar dan Pengembalian IREN

Pasar bereaksi positif terhadap pengumuman tersebut, dengan saham IREN melonjak 21,88% pra-pasar pada 1 November 2025. Perusahaan telah mengungguli tolok ukur utama, mencatat pengembalian year-to-date sebesar 518,64% dibandingkan dengan S&P 500 sebesar 16,30%.

Selama satu tahun, IREN memperoleh 566,12%, dan pengembalian tiga tahunnya mencapai angka mengesankan 1.694,68%, menegaskan kebangkitannya yang pesat di sektor AI dan pusat data.

Kemitraan Microsoft senilai $9,7 miliar memperkuat peran IREN sebagai penyedia terkemuka infrastruktur cloud AI skala besar. Dengan rencana penerapan GPU yang kuat, pembiayaan strategis, dan pengembalian yang kuat, IREN berada pada posisi yang baik untuk memanfaatkan lonjakan permintaan global akan daya komputasi AI.

Postingan IREN Limited (IREN) Stock: Soars Over 20% After $9.7 Billion Microsoft GPU Cloud Deal pertama kali muncul di CoinCentral.