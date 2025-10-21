Film James Craig Menganalisis Etika Peretasan Kripto dalam 'Code is Law'

TLDR

Code is Law mengkaji masalah etika di balik peretasan kripto besar seperti Mt. Gox.

Dokumenter ini mempertanyakan apakah mengeksploitasi kerentanan kode secara moral dapat diterima.

Code is Law mengkritik keterbatasan penggunaan kode sebagai hukum dalam cryptocurrency.

Film ini mengeksplorasi peran penilaian manusia dalam menegakkan regulasi kripto.

Dokumenter mendatang James Craig, Code is Law, mengkaji kompleksitas etika seputar peretasan kripto besar. Film ini berfokus pada dua peristiwa penting dalam sejarah cryptocurrency—peretasan Mt. Gox tahun 2014 dan peretasan DAO tahun 2016. Film ini mempertanyakan apakah penyerang dalam insiden tersebut harus dilihat sebagai penjahat atau hanya sebagai pemain yang menggunakan logika kode untuk keuntungan mereka.

Mengeksplorasi Dunia Peretasan Kripto

Dokumenter Code is Law melihat lebih dekat dua peretasan paling terkenal di dunia cryptocurrency. Peretasan Mt. Gox, yang terjadi pada 2014, tetap menjadi salah satu pencurian kripto terbesar dan paling terkenal. Film ini juga membahas peretasan DAO dari 2016, momen kritis dalam sejarah Ethereum, di mana penyerang mengeksploitasi kerentanan dalam kode untuk mencuri $160 juta.

Peretasan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sifat mata uang digital dan aturan yang mengaturnya. Bisakah kode saja berfungsi sebagai hukum? Apakah etis bagi penyerang untuk mengeksploitasi kelemahan dalam kontrak pintar jika kode itu sendiri memungkinkannya? Ini adalah pertanyaan inti yang dihadapi dokumenter tersebut, menawarkan perspektif dari penyerang dan mereka yang terkena dampak peristiwa tersebut.

Filosofi 'Code is Law'

Frasa "code is law" secara luas dikaitkan dengan Lawrence Lessig, seorang sarjana hukum yang berpendapat bahwa arsitektur internet dapat mengatur perilaku seperti hukum tradisional. Dalam pandangannya, kode dapat bertindak sebagai seperangkat aturan, membentuk bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi.

Namun, dokumenter ini mengkritik konsep tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun kode mungkin mengatur ruang digital, kode gagal mengatasi berbagai perilaku manusia secara penuh. Logika kaku kode tidak dapat dengan mudah menangani ketidakpastian dan kompleksitas tindakan dunia nyata. Dalam film ini, gagasan kode sebagai hukum ditunjukkan memiliki keterbatasan serius ketika datang ke pengaturan perilaku di dunia cryptocurrency yang tidak terduga.

Peran Penilaian Manusia dalam Menegakkan Hukum

Film ini juga menyentuh pentingnya penilaian manusia dalam menegakkan hukum. Sementara kode dapat menetapkan parameter, kode tidak dapat menggantikan kebijaksanaan manusia. Dalam situasi seperti peretasan DAO, di mana eksploitasi didasarkan pada logika kontrak, kebutuhan akan intervensi manusia menjadi jelas.

Aturan yang fleksibel dan hukum yang dikelola manusia dapat beradaptasi lebih mudah dengan tantangan yang tidak terduga. Dokumenter ini menunjukkan bahwa hanya mengandalkan kode untuk mengatur perilaku membuat sistem rentan. Film ini menekankan bahwa pengawasan manusia sangat penting untuk mengatasi masalah kompleks yang tidak dapat diprediksi atau dikelola secara efektif oleh teknologi.

Kekuatan Penegakan: Pemerintah vs. Kode

Tema sentral lain dari Code is Law adalah hubungan antara teknologi dan kekuasaan negara. Seperti yang ditunjukkan film ini, bahkan dalam sistem terdesentralisasi seperti cryptocurrency, korban serangan sering berpaling ke otoritas pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Gagasan bahwa kode dapat bertindak sebagai hukum ditantang oleh kenyataan bahwa pemerintah memegang monopoli kekerasan, yang memungkinkan mereka menegakkan hukum dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kode saja.

Ketika penyerang mengeksploitasi kerentanan, seperti yang terlihat dalam peretasan DAO atau insiden kripto lainnya, seringkali sistem hukum yang turun tangan untuk memberikan jalan keluar. Dokumenter ini menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme penegakan dunia nyata di dunia cryptocurrency meninggalkan kesenjangan yang tidak dapat diisi oleh kode. Ini menyoroti keterbatasan penggunaan kode sebagai pengganti hukum, terutama ketika menyangkut pelanggaran serius dan kebutuhan akan konsekuensi dunia nyata.

Code is Law membawa perhatian pada perdebatan moral dan tantangan penerapan prinsip-prinsip kode ke ranah hukum. Dengan mengeksplorasi peretasan kripto terkenal ini, film tersebut mengangkat pertanyaan penting tentang batas-batas regulasi digital dan peran intervensi manusia dalam menjaga keadilan.

