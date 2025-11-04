Tinggalkan Dogecoin (DOGE) dan Shiba Inu (SHIB): Inilah Token yang Bisa Memimpin Boom Koin Meme Berikutnya

Pasar koin meme belakangan ini terasa sangat sepi. Dogecoin (DOGE) berada di sekitar $0,178 per 30 Oktober, berjuang untuk menembus rentang yang sama selama berbulan-bulan. Bahkan koin meme Shiba Inu (SHIB) sekarang diperdagangkan sekitar $0,00000948, dengan volume yang semakin menyusut. Para trader mengatakan bahwa koin-koin ini "terjebak dalam posisi netral," dan setelah bertahun-tahun mendapat sorotan, baik DOGE maupun SHIB mulai terlihat lebih seperti sisa-sisa bull run terakhir daripada peserta dalam bull run berikutnya.

Namun pesaing baru muncul dengan cepat. Empat token: Little Pepe (LILPEPE), Dora (DORA), Zerebro (ZEREBRO), dan Jellymyjelly (JELLYJELLY) sedang mencuri perhatian. Masing-masing membawa energi baru, komunitas nyata, dan dalam kasus Little Pepe, inovasi teknologi aktual yang dapat mendorong gelombang koin meme besar berikutnya. Para analis sudah berbisik tentang kemungkinan keuntungan hingga 15.000% dari level presale.

Little Pepe (LILPEPE)

Little Pepe menonjol sebagai proyek paling lengkap. Presale saat ini berada di Tahap 13, dengan token dijual seharga $0,0022. Dari 17,25 miliar token, lebih dari 16,59 miliar telah terjual, mengumpulkan lebih dari $27,3 juta: itu berarti 96% dari tahap ini telah terjual habis. Tidak seperti kebanyakan token meme, LILPEPE dibangun di jaringan Layer 2 yang dirancang khusus untuk koin meme, menawarkan perdagangan yang lebih murah dan cepat. Token ini telah diaudit oleh Certik, dan model beli/jual bebas pajaknya menarik baik whale maupun investor ritel. Akumulasi whale telah kuat sepanjang presale, menunjukkan minat institusional yang berkembang.

Antusiasme komunitas sangat tinggi. Hadiah $777K yang sedang berlangsung sudah memiliki lebih dari 496.700 entri, dan Mega Giveaway telah menarik lebih dari 83.900 entri. Ini bukan sekadar trik pemasaran; mereka adalah pembangun komunitas. Dengan listing di bursa terpusat yang diharapkan segera, likuiditas diperkirakan akan melonjak begitu perdagangan dimulai.

Yang benar-benar membedakan LILPEPE adalah peluncurannya dengan kapitalisasi pasar nol, memberikannya potensi kenaikan yang besar. Analis melihat keuntungan hingga 15.000% dari harga presale-nya, menjadikannya salah satu presale yang paling banyak dibicarakan pada 2025. Tidak mengherankan bahwa data pencarian menunjukkan LILPEPE mengungguli DOGE, SHIB, dan PEPE dalam minat pencarian koin meme, terutama dalam kueri tren kripto ChatGPT 5, antara Juni dan Agustus.

Dora (DORA)

Selama beberapa bulan terakhir, kita juga melihat perpaduan DeFi dengan koin meme. Dora (DORA) telah menjadi salah satu kisah sukses yang lebih tenang, saat ini diperdagangkan sekitar $0,044, tetapi juga menggabungkan utilitas DeFi dan daya tarik meme. Volume perdagangan meningkat selama Oktober, dan analisis teknis menunjukkan hal ini mungkin berlanjut. Jika DORA terus berkembang dengan kecepatan ini, para analis memprediksi bahwa harganya mungkin dengan cepat melewati $0,10 dan mencapai $0,25 dalam skenario bull case. Itu sekitar kenaikan 5x dari posisinya saat ini.

Zerebro (ZEREBRO)

Zerebro (ZEREBRO) saat ini diperdagangkan mendekati $0,036, tetapi ini bukan sekadar koin lucu lainnya. Ini menghubungkan budaya meme dengan alat kecerdasan buatan untuk hadiah yang ditokenisasi, memberikannya narasi yang mulai populer. Volume telah meningkat minggu ini, dan penyebutan di media sosial juga meningkat. ZEREBRO mungkin akan mencapai $0,20 dalam beberapa bulan mendatang, kenaikan potensial 450% dari harga saat ini, jika tren ini berlanjut.

Jellymyjelly (JELLYJELLY)

JellymyJelly (JELLYJELLY) mungkin memiliki nama paling aneh di antara semuanya, tetapi jangan tertipu olehnya. Diperdagangkan sekitar $0,022, ini adalah salah satu dari sedikit token baru yang menunjukkan pertumbuhan komunitas yang konsisten. Hanya pada Oktober saja, JELLYJELLY telah naik lebih dari 30%. Ini bisa mendorong harga menuju $0,10, memberikan pembeli awal potensi kenaikan 350%. Ini masih berkapitalisasi kecil, tetapi justru itulah mengapa para trader memperhatikannya.

Kesimpulan

Dogecoin dan Shiba Inu mungkin telah memulai gerakan koin meme tetapi mereka tidak lagi menjadi penggeraknya. Energi, semangat komunitas, dan inovasi telah beralih ke token yang lebih baru dan lebih cerdas. Little Pepe (LILPEPE) memimpin kelompok itu: tidak hanya melalui hype tetapi melalui infrastruktur dan strategi nyata. Dengan tahapan presale yang cepat terjual habis, minat whale yang meningkat, dan listing yang sudah di depan mata, LILPEPE tampak siap menjadi koin meme terobosan 2025. Analis yang memprediksi keuntungan 15.000% mungkin terdengar berani, tetapi mengingat awalnya dengan kapitalisasi pasar nol dan pertumbuhan komunitas yang eksplosif, hal itu tidak tidak realistis.

Untuk bergabung sebelum peluncuran, Anda dapat mengunjungi situs web resmi, bergabung dengan komunitas Telegram, dan mengikuti pembaruan di Twitter.

Disclaimer: Ini adalah artikel yang disponsori. Pandangan dan pendapat yang disajikan dalam artikel ini tidak selalu mencerminkan pandangan CoinCheckUp. Konten artikel ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum memutuskan untuk membeli, menjual, atau mentransfer aset kripto apa pun.