BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live MX Token hari ini adalah 2.1195 USD. Lacak informasi harga aktual MX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live MX Token hari ini adalah 2.1195 USD. Lacak informasi harga aktual MX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MX

Info Harga MX

Penjelasan MX

Situs Web Resmi MX

Tokenomi MX

Prakiraan Harga MX

Riwayat MX

Panduan Membeli MX

Konverter MX ke Mata Uang Fiat

Spot MX

Futures USDT-M MX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MX Token

Harga MX Token(MX)

Harga Live 1 MX ke USD:

$2.1194
$2.1194$2.1194
+0.60%1D
USD
Grafik Harga Live MX Token (MX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:59:54 (UTC+8)

Informasi Harga MX Token (MX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.0918
$ 2.0918$ 2.0918
Low 24 Jam
$ 2.1343
$ 2.1343$ 2.1343
High 24 Jam

$ 2.0918
$ 2.0918$ 2.0918

$ 2.1343
$ 2.1343$ 2.1343

$ 5.85335603455073
$ 5.85335603455073$ 5.85335603455073

$ 0.0420566690384
$ 0.0420566690384$ 0.0420566690384

-0.31%

+0.60%

-7.52%

-7.52%

Harga aktual MX Token (MX) adalah $ 2.1195. Selama 24 jam terakhir, MX diperdagangkan antara low $ 2.0918 dan high $ 2.1343, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMX adalah $ 5.85335603455073, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0420566690384.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MX telah berubah sebesar -0.31% selama 1 jam terakhir, +0.60% selama 24 jam, dan -7.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MX Token (MX)

No.173

$ 195.96M
$ 195.96M$ 195.96M

$ 10.32M
$ 10.32M$ 10.32M

$ 877.02M
$ 877.02M$ 877.02M

92.46M
92.46M 92.46M

413,787,834
413,787,834 413,787,834

411,206,834
411,206,834 411,206,834

22.34%

2018-06-30 00:00:00

$ 0.0092
$ 0.0092$ 0.0092

ETH

Kapitalisasi Pasar MX Token saat ini adalah $ 195.96M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 10.32M. Suplai beredar MX adalah 92.46M, dan total suplainya sebesar 411206834. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 877.02M.

Riwayat Harga MX Token (MX) USD

Pantau perubahan harga MX Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.012641+0.60%
30 Days$ -0.5704-21.21%
60 Hari$ -0.5635-21.01%
90 Hari$ -0.2043-8.80%
Perubahan Harga MX Token Hari Ini

Hari ini, MX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.012641 (+0.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MX Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.5704 (-21.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MX Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MX terlihat mengalami perubahan $ -0.5635 (-21.01%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MX Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2043 (-8.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MX Token (MX)?

Lihat halaman Riwayat Harga MX Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MX Token (MX)

MX TOKEN (MX) adalah aset digital terdesentralisasi yang dikembangkan oleh platform MEXC berbasis blockchain Ethereum. Sebagai token asli MEXC, tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman perdagangan yang aman dan stabil bagi pengguna, dan menjadi pemimpin industri. Pemegang MX berhak atas sejumlah manfaat di MEXC, seperti imbalan untuk menyimpan MX, memberikan suara dan menerima langganan dengan diskon, serta mendapatkan airdrop gratis untuk memberikan suara pada daftar baru.

MX Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MX Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MX Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MX Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MX Token (USD)

Berapa nilai MX Token (MX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MX Token (MX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MX Token.

Cek prediksi harga MX Token sekarang!

Tokenomi MX Token (MX)

Memahami tokenomi MX Token (MX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MX sekarang!

Cara membeli MX Token (MX)

Ingin mengetahui cara membeli MX Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MX Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MX ke Mata Uang Lokal

1 MX Token(MX) ke VND
55,774.6425
1 MX Token(MX) ke AUD
A$3.26403
1 MX Token(MX) ke GBP
1.61082
1 MX Token(MX) ke EUR
1.82277
1 MX Token(MX) ke USD
$2.1195
1 MX Token(MX) ke MYR
RM8.838315
1 MX Token(MX) ke TRY
89.4429
1 MX Token(MX) ke JPY
¥324.2835
1 MX Token(MX) ke ARS
ARS$3,076.178715
1 MX Token(MX) ke RUB
172.18818
1 MX Token(MX) ke INR
187.936065
1 MX Token(MX) ke IDR
Rp35,324.98587
1 MX Token(MX) ke PHP
125.198865
1 MX Token(MX) ke EGP
￡E.100.25235
1 MX Token(MX) ke BRL
R$11.339325
1 MX Token(MX) ke CAD
C$2.988495
1 MX Token(MX) ke BDT
258.600195
1 MX Token(MX) ke NGN
3,049.62138
1 MX Token(MX) ke COP
$8,120.673495
1 MX Token(MX) ke ZAR
R.36.83691
1 MX Token(MX) ke UAH
89.14617
1 MX Token(MX) ke TZS
T.Sh.5,207.6115
1 MX Token(MX) ke VES
Bs481.1265
1 MX Token(MX) ke CLP
$1,998.6885
1 MX Token(MX) ke PKR
Rs599.05548
1 MX Token(MX) ke KZT
1,114.920585
1 MX Token(MX) ke THB
฿68.6718
1 MX Token(MX) ke TWD
NT$65.683305
1 MX Token(MX) ke AED
د.إ7.778565
1 MX Token(MX) ke CHF
Fr1.6956
1 MX Token(MX) ke HKD
HK$16.468515
1 MX Token(MX) ke AMD
֏810.4968
1 MX Token(MX) ke MAD
.د.م19.71135
1 MX Token(MX) ke MXN
$39.38031
1 MX Token(MX) ke SAR
ريال7.948125
1 MX Token(MX) ke ETB
Br326.169855
1 MX Token(MX) ke KES
KSh273.71223
1 MX Token(MX) ke JOD
د.أ1.5027255
1 MX Token(MX) ke PLN
7.79976
1 MX Token(MX) ke RON
лв9.3258
1 MX Token(MX) ke SEK
kr20.30481
1 MX Token(MX) ke BGN
лв3.581955
1 MX Token(MX) ke HUF
Ft709.799355
1 MX Token(MX) ke CZK
44.700255
1 MX Token(MX) ke KWD
د.ك0.648567
1 MX Token(MX) ke ILS
6.930765
1 MX Token(MX) ke BOB
Bs14.62455
1 MX Token(MX) ke AZN
3.60315
1 MX Token(MX) ke TJS
SM19.54179
1 MX Token(MX) ke GEL
5.743845
1 MX Token(MX) ke AOA
Kz1,942.712505
1 MX Token(MX) ke BHD
.د.ب0.7990515
1 MX Token(MX) ke BMD
$2.1195
1 MX Token(MX) ke DKK
kr13.713165
1 MX Token(MX) ke HNL
L55.82763
1 MX Token(MX) ke MUR
97.36983
1 MX Token(MX) ke NAD
$36.815715
1 MX Token(MX) ke NOK
kr21.640095
1 MX Token(MX) ke NZD
$3.751515
1 MX Token(MX) ke PAB
B/.2.1195
1 MX Token(MX) ke PGK
K8.9019
1 MX Token(MX) ke QAR
ر.ق7.71498
1 MX Token(MX) ke RSD
дин.215.320005
1 MX Token(MX) ke UZS
soʻm25,536.138705
1 MX Token(MX) ke ALL
L177.720075
1 MX Token(MX) ke ANG
ƒ3.793905
1 MX Token(MX) ke AWG
ƒ3.8151
1 MX Token(MX) ke BBD
$4.239
1 MX Token(MX) ke BAM
KM3.581955
1 MX Token(MX) ke BIF
Fr6,250.4055
1 MX Token(MX) ke BND
$2.75535
1 MX Token(MX) ke BSD
$2.1195
1 MX Token(MX) ke JMD
$339.861825
1 MX Token(MX) ke KHR
8,512.03917
1 MX Token(MX) ke KMF
Fr890.19
1 MX Token(MX) ke LAK
46,076.086035
1 MX Token(MX) ke LKR
රු646.171965
1 MX Token(MX) ke MDL
L36.0315
1 MX Token(MX) ke MGA
Ar9,547.28775
1 MX Token(MX) ke MOP
P16.956
1 MX Token(MX) ke MVR
32.6403
1 MX Token(MX) ke MWK
MK3,679.685145
1 MX Token(MX) ke MZN
MT135.542025
1 MX Token(MX) ke NPR
रु300.33315
1 MX Token(MX) ke PYG
15,031.494
1 MX Token(MX) ke RWF
Fr3,075.3945
1 MX Token(MX) ke SBD
$17.443485
1 MX Token(MX) ke SCR
29.673
1 MX Token(MX) ke SRD
$81.60075
1 MX Token(MX) ke SVC
$18.52443
1 MX Token(MX) ke SZL
L36.79452
1 MX Token(MX) ke TMT
m7.41825
1 MX Token(MX) ke TND
د.ت6.2716005
1 MX Token(MX) ke TTD
$14.349015
1 MX Token(MX) ke UGX
Sh7,409.772
1 MX Token(MX) ke XAF
Fr1,203.876
1 MX Token(MX) ke XCD
$5.72265
1 MX Token(MX) ke XOF
Fr1,203.876
1 MX Token(MX) ke XPF
Fr218.3085
1 MX Token(MX) ke BWP
P28.507275
1 MX Token(MX) ke BZD
$4.260195
1 MX Token(MX) ke CVE
$203.13288
1 MX Token(MX) ke DJF
Fr375.1515
1 MX Token(MX) ke DOP
$136.305045
1 MX Token(MX) ke DZD
د.ج276.55236
1 MX Token(MX) ke FJD
$4.83246
1 MX Token(MX) ke GNF
Fr18,429.0525
1 MX Token(MX) ke GTQ
Q16.23537
1 MX Token(MX) ke GYD
$443.31462
1 MX Token(MX) ke ISK
kr267.057

Sumber Daya MX Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MX Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi MX Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MX Token

Berapa nilai MX Token (MX) hari ini?
Harga live MX dalam USD adalah 2.1195 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MX ke USD saat ini?
Harga MX ke USD saat ini adalah $ 2.1195. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MX Token?
Kapitalisasi pasar MX adalah $ 195.96M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MX?
Suplai beredar MX adalah 92.46M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MX?
MX mencapai harga ATH sebesar 5.85335603455073 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MX?
MX mencapai harga ATL 0.0420566690384 USD.
Berapa volume perdagangan MX?
Volume perdagangan 24 jam live MX adalah $ 10.32M USD.
Akankah harga MX naik lebih tinggi tahun ini?
MX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:59:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MX Token (MX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,579.44
$101,579.44$101,579.44

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.23
$3,325.23$3,325.23

+0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.03
$157.03$157.03

+0.71%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0287
$1.0287$1.0287

+19.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,579.44
$101,579.44$101,579.44

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.23
$3,325.23$3,325.23

+0.76%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2185
$2.2185$2.2185

-0.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.03
$157.03$157.03

+0.71%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0152
$1.0152$1.0152

-0.08%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0817
$0.0817$0.0817

+63.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011000
$0.011000$0.011000

+1,000.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.363
$4.363$4.363

+336.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008950
$0.008950$0.008950

+319.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0817
$0.0817$0.0817

+63.40%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001762
$0.00001762$0.00001762

+63.60%