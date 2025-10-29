Maple Finance mengakhiri staking SYRUP dan mengadopsi model buyback

Maple Finance mengambil langkah besar menuju keberlanjutan karena komunitasnya mendukung proposal untuk mengakhiri staking SYRUP dan beralih ke model pembelian kembali berbasis pendapatan.
Maple Finance bersiap untuk mengakhiri imbalan staking untuk token SYRUP-nya di bawah rencana baru yang bertujuan menciptakan stabilitas jangka panjang dan menghubungkan nilai token langsung dengan pendapatan proyek.
Menurut Snapshot, proposal MIP-019 yang diungkapkan pada 28 Oktober sudah menunjukkan dukungan lebih dari 91% dari komunitas Maple (SYRUP). Pemungutan suara akan ditutup pada 31 Oktober.
Persetujuan MIP-019 akan mengakhiri semua imbalan staking stSYRUP pada November, menandai transisi protokol dari pengaliran pendapatan ke pemegang token. Sebagai gantinya, 25% dari semua pendapatan protokol sekarang akan mendanai Dana Strategis Syrup yang baru dibentuk, sebuah treasury yang dirancang untuk membeli kembali token, meningkatkan likuiditas, dan membangun neraca DAO yang stabil.
Maple, yang telah menumbuhkan aset di bawah pengelolaannya lebih dari 10 kali lipat dalam setahun terakhir menjadi sekitar $4 miliar, berpendapat bahwa staking telah memenuhi tujuannya dalam membangun ekosistem. Seiring platform matang dan menghasilkan pendapatan biaya yang konsisten, kini rata-rata lebih dari $1 juta per bulan, fokusnya beralih ke ketahanan "segala cuaca" dan menyelaraskan nilai token dengan hasil bisnis nyata.
Dengan mengganti emisi dengan pembelian kembali, mengakhiri imbalan staking juga mengurangi tekanan inflasi pada pasokan SYRUP, menciptakan efek deflasi. Analis mengatakan perubahan ini mencerminkan evolusi Maple menjadi pasar kredit tingkat institusional, di mana kinerja token mencerminkan fundamental protokol daripada insentif berbasis hasil.
Proposal ini juga memungkinkan pemegang SYRUP dan stSYRUP untuk memilih keputusan masa depan. Ini membuat partisipasi komunitas lebih mudah dan menjaga tata kelola terkait dengan kepemilikan token.
Dengan SyrupUSDC yang dijadwalkan terdaftar di Aave (AAVE) dan rencana untuk memperkenalkan token staking likuid Bitcoin (lstBTC) pada 2026, Maple telah memperluas lini produknya. Vault SyrupUSDC dan SyrupUSDT Maple tetap stabil selama gejolak pasar Oktober, menunjukkan keandalan model pinjaman protokol.
Pengesahan MIP-019, yang akan mengakhiri imbalan staking, menerapkan pembelian kembali, dan menghubungkan nilai SYRUP dengan pendapatan aktual, akan menjadi langkah signifikan bagi Maple Finance.