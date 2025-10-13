Postingan Strategi Michael Saylor Membeli 220 BTC Di Tengah Penurunan Pasar Kripto, Kini Memegang 640.250 BTC pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Strategy (sebelumnya MicroStrategy), pemegang korporasi Bitcoin terbesar, kembali dengan pembelian besar lainnya.

Perusahaan yang berfokus pada Bitcoin, dipimpin oleh Michael Saylor, telah memperluas kepemilikan Bitcoin-nya sekali lagi, bahkan ketika pasar kripto menghadapi gejolak berat.

Strategy Menambahkan 220 BTC ke Perbendaharaannya

Strategy telah membeli tambahan 220 Bitcoin senilai sekitar $27,2 juta, dengan harga rata-rata $123.561 per koin selama penurunan pasar baru-baru ini.

Dengan pembelian baru ini, Strategy kini memegang total 640.250 Bitcoin, dibeli dengan harga rata-rata $74.000 per Bitcoin. Perusahaan ini telah mencapai hasil Bitcoin sebesar 25,9% year-to-date (YTD).

Pengungkapan tersebut juga mengungkapkan bahwa Strategy menjual saham STRF, STRD, dan STRK, mengumpulkan masing-masing $19,8 juta, $5,8 juta, dan $1,7 juta. Hasil dari penjualan ini digunakan untuk mendanai pembelian Bitcoin terbaru perusahaan.

Patut dicatat, Saylor telah mengisyaratkan pembelian Bitcoin baru ini sehari sebelumnya.

Strategy Melanjutkan Pembelian Bitcoin

Pembelian Bitcoin terbaru ini terjadi setelah pasar kripto melihat likuidasi yang memecahkan rekor. Harga Bitcoin telah anjlok ke level $105 ribu sebelum menandai pemulihan kecil.

Akuisisi ini menandai kembalinya perusahaan ke jadwal pembelian regulernya setelah jeda singkat minggu lalu. Untuk kuartal yang berakhir pada 30 September, perusahaan melaporkan keuntungan yang belum direalisasi sebesar $3,89 miliar pada aset digitalnya, dengan beban pajak tangguhan sebesar $1,12 miliar. Pada tanggal yang sama, nilai tercatat aset digital perusahaan adalah $73,21 miliar, disertai dengan kewajiban pajak tangguhan sebesar $7,43 miliar.

MSTR diperdagangkan sekitar $307 pada jam pra-pasar. Saham tersebut telah turun hampir 16% dalam lima hari terakhir.

Perusahaan Lain Juga Membeli Saat Harga Turun

Selain Strategy, perusahaan lain juga terus membeli Bitcoin di tengah penurunan harga.

Marathon Digital (MARA), penambang Bitcoin terkemuka membeli 400 BTC senilai $46 juta melalui FalconX, menambah perbendaharaan mereka yang terus bertumbuh.

The Smarter Web Company, yang merupakan perusahaan publik terbesar di Inggris yang memegang Bitcoin di neraca keuangannya, juga melanjutkan akumulasi stabilnya di bawah "Rencana 10 Tahun" mereka. Perusahaan ini kini memegang total 2.650 Bitcoin.