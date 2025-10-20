Morgan Stanley Mengatakan Tanda Aman Pasar Terlalu Dini untuk Investor Kripto dan Saham

TLDR :

Morgan Stanley menandai risiko penurunan 11% untuk S&P 500 jika masalah perdagangan AS-China berlanjut hingga November.

Momentum revisi pendapatan melemah meskipun crypto dan saham tetap condong ke risiko.

Morgan Stanley melihat perdagangan, pendapatan, dan tekanan kredit sebagai hambatan utama sebelum kepercayaan pasar kembali.

Pemulihan bertahap mungkin muncul dalam 6-12 bulan jika crypto, saham, dan ketegangan perdagangan selaras.



Pasar mungkin terasa seperti sudah melewati masa sulit, tetapi menurut ahli strategi Morgan Stanley Michael Wilson, lampu hijau belum menyala. Dia berpendapat terlalu dini untuk menyatakan reli atas risiko di pasar saham dan crypto.

Wilson menunjuk pada ketegangan perdagangan AS-China yang belum terselesaikan, revisi pendapatan yang melemah, dan tanda-tanda tekanan kredit sebagai ancaman utama. Dia memberi tahu klien bahwa S&P 500 bisa turun hingga 11% jika ketegangan perdagangan berlanjut melewati November.

Crypto, Risiko Harga dan Tekanan Revisi Pendapatan

Peringatan Wilson membawa implikasi jelas bagi investor crypto yang mengawasi risiko makro dengan ketat. Dia menyoroti bahwa revisi pendapatan, rasio peningkatan terhadap penurunan analis, kehilangan momentum justru ketika pasar mengharapkan keringanan.

Pada saat yang sama, gesekan perdagangan antara AS dan China kembali memanas. Dalam catatan klien, analis Morgan Stanley mengatakan pola sedang muncul: gelombang tarif atau kontrol ekspor, guncangan pasar, kemudian negosiasi dan ketenangan yang goyah.

Untuk crypto, yang sering mengikuti sentimen risiko di ekuitas, ini berarti narasi "lompatan harga" mungkin menyesatkan. Wilson mengatakan lebih banyak likuiditas dan tren pendapatan yang stabil perlu muncul sebelum pasar dapat beralih ke pergerakan naik yang percaya diri.

Risiko kredit juga dalam radarnya. Dia menunjuk pada "retakan" di pasar kredit yang bisa merambat ke aset risiko saham dan crypto. Itu menambahkan dimensi di luar perdagangan dan pendapatan.

Ketegangan Perdagangan, Reaksi Harga Crypto dan Prospek Pasar

Di bidang perdagangan, cerita AS-China penting bagi investor crypto karena sentimen risiko sering mendorong arus uang spekulatif. Morgan Stanley memperingatkan kasus terburuk untuk S&P 500 adalah penurunan dari puncak Oktober ke 6.027, sekitar turun 11%.

Langkah terbaru China untuk memperketat kontrol ekspor logam tanah jarang dan ancaman AS tentang tarif 100% memicu alarm baru di pasar.

Sementara beberapa mungkin berpendapat crypto beroperasi secara independen dari pasar ekuitas makro, suasana saat ini menunjukkan sebaliknya. Jika ekuitas mundur, harga crypto mungkin mengalami dampak limpahan. Wilson masih melihat pemulihan pasar dalam 6-12 bulan jika ketegangan perdagangan mereda dan pendapatan meningkat.

Untuk investor crypto pesannya jelas: jangan menganggap ada terobosan bersih dalam harga atau sentimen. Ada risiko eksternal. Tetap perhatikan isyarat makro.

Postingan Morgan Stanley Mengatakan Sinyal Aman Pasar Terlalu Dini untuk Investor Crypto dan Saham pertama kali muncul di Blockonomi.