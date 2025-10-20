Postingan Nets Mengalami Kemunduran Menjelang Malam Pembukaan NBA muncul di BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NY – 23 SEPTEMBER: Haywood Highsmith #7 dari Brooklyn Nets berbicara kepada media selama Hari Media Brooklyn Nets di Pusat Pelatihan HSS Brooklyn Nets pada 23 September 2025 di wilayah Brooklyn, Kota New York. CATATAN UNTUK PENGGUNA: Pengguna secara tegas mengakui dan menyetujui bahwa, dengan mengunduh dan atau menggunakan foto ini, Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan Perjanjian Lisensi Getty Images. (Foto oleh Evan Bernstein/Getty Images) Getty Images Brooklyn Nets akan memulai kampanye NBA mendatang tanpa forward veteran Haywood Highsmith. Sayangnya, dia akan absen dalam waktu yang cukup lama karena cedera. Michael Scotto dari HoopsHype melaporkan bahwa pemain sayap setinggi enam kaki lima inci itu "baru-baru ini mengalami pembengkakan lutut kanan selama rehabilitasinya dari prosedur menisektomi Agustus." Pembengkakan di lututnya berarti program rehabilitasinya harus dimodifikasi saat ia berusaha kembali ke lapangan. Jadwal baru Highsmith untuk kembali ke lineup membawa ekspektasi bahwa ia akan dievaluasi kembali dalam delapan minggu. Perlu diingat bahwa itu tidak berarti dia akan bermain pada saat itu. Mengapa Nets tetap mempertahankan Haywood Highsmith Sementara Kobe Bufkin, pilihan keseluruhan ke-15 dalam NBA Draft 2023, dilepas oleh Nets pada hari Minggu, menurut Shams Charania dari ESPN, mereka tetap mempertahankan Highsmith. Scotto menyebutkan bahwa itu merupakan hasil dari kepemimpinan yang ditunjukkan oleh veteran lima tahun tersebut sambil membantu roster yang condong ke pemain muda. Saat Brooklyn membangun kembali, franchise tersebut membuat lima pilihan putaran pertama dalam NBA Draft tahun ini. Mereka meninggalkan malam pertama dengan Egor Demin, yang mereka pilih kedelapan secara keseluruhan dari BYU. Sebelas pilihan kemudian, mereka mengambil Nolan Traore, guard menjanjikan dari Prancis. Mereka kemudian melakukan kesepakatan dengan Atlanta Hawks untuk pilihan keseluruhan ke-22. Hal itu memposisikan mereka untuk menambahkan Drake Powell dari University of North Carolina... Postingan Nets Mengalami Kemunduran Menjelang Malam Pembukaan NBA muncul di BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NY – 23 SEPTEMBER: Haywood Highsmith #7 dari Brooklyn Nets berbicara kepada media selama Hari Media Brooklyn Nets di Pusat Pelatihan HSS Brooklyn Nets pada 23 September 2025 di wilayah Brooklyn, Kota New York. CATATAN UNTUK PENGGUNA: Pengguna secara tegas mengakui dan menyetujui bahwa, dengan mengunduh dan atau menggunakan foto ini, Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan Perjanjian Lisensi Getty Images. (Foto oleh Evan Bernstein/Getty Images) Getty Images Brooklyn Nets akan memulai kampanye NBA mendatang tanpa forward veteran Haywood Highsmith. Sayangnya, dia akan absen dalam waktu yang cukup lama karena cedera. Michael Scotto dari HoopsHype melaporkan bahwa pemain sayap setinggi enam kaki lima inci itu "baru-baru ini mengalami pembengkakan lutut kanan selama rehabilitasinya dari prosedur menisektomi Agustus." Pembengkakan di lututnya berarti program rehabilitasinya harus dimodifikasi saat ia berusaha kembali ke lapangan. Jadwal baru Highsmith untuk kembali ke lineup membawa ekspektasi bahwa ia akan dievaluasi kembali dalam delapan minggu. Perlu diingat bahwa itu tidak berarti dia akan bermain pada saat itu. Mengapa Nets tetap mempertahankan Haywood Highsmith Sementara Kobe Bufkin, pilihan keseluruhan ke-15 dalam NBA Draft 2023, dilepas oleh Nets pada hari Minggu, menurut Shams Charania dari ESPN, mereka tetap mempertahankan Highsmith. Scotto menyebutkan bahwa itu merupakan hasil dari kepemimpinan yang ditunjukkan oleh veteran lima tahun tersebut sambil membantu roster yang condong ke pemain muda. Saat Brooklyn membangun kembali, franchise tersebut membuat lima pilihan putaran pertama dalam NBA Draft tahun ini. Mereka meninggalkan malam pertama dengan Egor Demin, yang mereka pilih kedelapan secara keseluruhan dari BYU. Sebelas pilihan kemudian, mereka mengambil Nolan Traore, guard menjanjikan dari Prancis. Mereka kemudian melakukan kesepakatan dengan Atlanta Hawks untuk pilihan keseluruhan ke-22. Hal itu memposisikan mereka untuk menambahkan Drake Powell dari University of North Carolina...