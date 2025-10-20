BursaDEX+
Nets Mengalami Kemunduran Menjelang Malam Pembukaan NBA

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/20 10:24
NEW YORK, NY – 23 SEPTEMBER: Haywood Highsmith #7 dari Brooklyn Nets berbicara kepada media selama Brooklyn Nets Media Day di Brooklyn Nets HSS Training Center pada 23 September 2025 di wilayah Brooklyn, New York City. CATATAN UNTUK PENGGUNA: Pengguna secara tegas mengakui dan menyetujui bahwa, dengan mengunduh dan atau menggunakan foto ini, Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan Perjanjian Lisensi Getty Images. (Foto oleh Evan Bernstein/Getty Images)

Getty Images

Brooklyn Nets akan memulai kampanye NBA mendatang tanpa forward veteran Haywood Highsmith. Sayangnya, dia akan absen dalam waktu yang cukup lama karena cedera.

Michael Scotto dari HoopsHype melaporkan bahwa pemain sayap setinggi enam kaki lima inci itu "baru-baru ini mengalami pembengkakan lutut kanan selama rehabilitasinya dari prosedur meniscectomy pada Agustus."

Pembengkakan di lututnya berarti program rehabilitasinya harus dimodifikasi saat ia berusaha kembali ke lapangan. Jadwal baru Highsmith untuk kembali ke lineup membawa ekspektasi bahwa ia akan dievaluasi kembali dalam delapan minggu. Perlu diingat bahwa itu tidak berarti dia akan bermain pada saat itu.

Mengapa Nets tetap mempertahankan Haywood Highsmith

Sementara Kobe Bufkin, pilihan keseluruhan ke-15 di NBA Draft 2023, dilepas oleh Nets pada hari Minggu, menurut Shams Charania dari ESPN, mereka tetap mempertahankan Highsmith. Scotto menyebutkan bahwa itu merupakan hasil dari kepemimpinan yang ditunjukkan oleh veteran lima tahun tersebut saat membantu roster yang condong ke pemain muda.

Saat Brooklyn membangun kembali, franchise tersebut membuat lima pilihan putaran pertama di NBA Draft tahun ini. Mereka meninggalkan malam pertama dengan Egor Demin, yang mereka pilih kedelapan secara keseluruhan dari BYU. Sebelas pilihan kemudian, mereka mengambil Nolan Traore, guard menjanjikan dari Prancis.

Mereka kemudian melakukan kesepakatan dengan Atlanta Hawks untuk pilihan keseluruhan ke-22. Itu memposisikan mereka untuk menambahkan Drake Powell dari University of North Carolina. Brooklyn tetap memiliki pilihan 26 dan 27, mengambil Ben Saraf, combo guard setinggi enam kaki enam inci, dan Danny Wolf, yang bersinar di Michigan dan bisa bermain di posisi empat dan lima.

Memiliki pemimpin veteran seperti Highsmith untuk membantu membimbing grup ini sangat penting. Beberapa orang dengan dapat dimengerti memutar mata mereka ketika mendengar frasa "Budaya Heat." Namun, fakta bahwa dia bergabung dengan Nets setelah lima tahun dalam infrastruktur seperti Miami memberinya pelajaran yang tampaknya sudah dia teruskan kepada roster muda Brooklyn.

Manfaat dari hal tersebut adalah membantu menumbuhkan perkembangan grup yang mencakup jumlah rookie yang tidak biasa banyaknya, di masa awal perkembangan NBA mereka. Itu juga menjadi alasan utama Haywood Highsmith mempertahankan posisinya di roster Nets.

Sumber: https://www.forbes.com/sites/bobbykrivitsk/2025/10/19/nets-dealt-setback-as-nba-opening-night-nears/

