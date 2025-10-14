BursaDEX+
Saat Q4 2025 berlanjut, pasar cryptocurrency terus mengalami fluktuasi, dan proyek-proyek inovatif sedang mengincar keuntungan. Pemimpin industri seperti Solana (SOL) terus memukau, memberikan penyelesaian secepat kilat dan ekosistem yang berkembang pesat yang menarik investor ritel maupun institusional. Namun, saat altcoin bersaing untuk menjadi berita utama, muncul pesaing baru, membangun momentum secara diam-diam dan mengubah [...]

Kripto 100x Berikutnya: Mutuum Finance (MUTM) Bergabung dengan Solana (SOL) di Antara Altcoin Teratas untuk Investasi di 2025

Oleh: Cryptopolitan
2025/10/14 09:00
FINANCE
FINANCE$0.0002972-14.12%
Solana
SOL$161.01+2.07%
TOP Network
TOP$0.000096--%
GAINS
GAINS$0.01698+1.85%
Wink
LIKE$0.004807-0.26%

Seiring berlanjutnya Q4 2025, pasar cryptocurrency terus mengalami fluktuasi, dan proyek-proyek inovatif sedang mengincar keuntungan. Pemimpin industri seperti Solana (SOL) terus memukau, memberikan penyelesaian transaksi secepat kilat dan ekosistem yang berkembang pesat yang menarik investor ritel maupun institusional

Namun, saat altcoin bersaing untuk menjadi berita utama, muncul pesaing baru, membangun momentum secara diam-diam dan menarik perhatian di kalangan investor yang mencari hal yang tidak konvensional. Mutuum Finance (MUTM) saat ini berada di Fase 6 presale-nya, dengan penjualan yang telah melebihi 65%, menandakan gelombang kepercayaan pada proyek yang dirancang untuk memberikan pertumbuhan eksponensial. Mutuum Finance menggabungkan inovasi strategis dan roadmap yang menjadikannya pesaing serius untuk menjadi pemimpin di antara altcoin terbaik masa depan menjelang 2025. Dengan momentum di balik presale yang semakin cepat dan fondasi yang kuat sedang dibangun, Mutuum Finance memiliki kemungkinan besar untuk mendefinisikan ulang cryptocurrency 100x berikutnya.

Analisis Harga Solana

Sol (SOL) saat ini menghadapi level support 4 jam penting di $190,8, bertahan sedikit di atas level rendah penting setelah keruntuhan baru-baru ini. Indikator momentum terus menunjuk ke arah penurunan, mengimplikasikan kerugian lebih lanjut sampai muncul tanda pembalikan positif yang jelas, yaitu, pin bar atau candle yang meliputi yang berpotensi menarik SOL menuju $209,2 dalam jangka pendek. 

Erosi dukungan untuk $190,8 bisa membawa level lebih rendah yaitu $180,7 dan bahkan $168,2, mempertahankan perspektif jangka pendek yang bearish sampai SOL dapat secara meyakinkan merebut kembali dan mempertahankan level lebih tinggi dari $209,2. Sementara pelaku pasar fokus pada pergerakan kunci ini, pencarian pasar untuk altcoin berpotensi tinggi di luar nama-nama mapan semakin mendapatkan momentum, sebuah area di mana proyek baru Mutuum Finance (MUTM) mendapatkan banyak perhatian.

Mutuum Finance Meluncur Selama Presale

Mutuum Finance (MUTM) tetap dalam langkah yang baik, presale keenamnya kini 65% penuh. Selera investor tetap sangat kuat, dengan lebih dari 16.910 investor memasukkan lebih dari $17,25 juta ke dalam proyek sejauh ini. Itu semua adalah rekor sepanjang masa untuk MUTM dan mencerminkan kepercayaan global yang tak henti-hentinya terhadap prospek jangka panjang DeFi platform dan ekosistem potensialnya.

Sebagai tindak lanjut dari upayanya untuk menskalakan ekosistem terdesentralisasi, berita terbaru Mutuum Finance adalah bahwa mereka akan merilis protokol peminjaman dan peminjamannya. Versi 1 (V1) Platform akan diluncurkan di Sepolia Testnet pada Q4 2025. Peluncuran awal akan berisi fitur utama termasuk liquidity pools, mtTokens, debt tokens, dan liquidator bot yang akan berfungsi sebagai blok bangunan untuk arsitektur DeFi yang sehat, efisien, dan dapat diskalakan.

Protokol ini juga telah menerapkan sistem manajemen risiko dan likuiditas secara real-time yang terintegrasi di bawahnya untuk dapat berfungsi dan tetap stabil dalam situasi tekanan. Protokol ini juga secara otomatis melikuidasi posisi yang tidak likuid atau kurang terkolateralisasi, serta membatasi tingkat eksposur terhadap risiko untuk menghindari penularan antar pool aset.

ETH dan stablecoin adalah koin jaminan utama yang memberikan dukungan dasar yang menstabilkan untuk koin berisiko lebih tinggi. Alokasi faktor cadangan adaptif di seluruh kelas aset mengoptimalkan risiko versus penghargaan melalui peningkatan cakupan sistem umum untuk cadangan.

Selain itu, protokol Mutuum Finance juga melindungi volatilitas secara real-time bersama dengan likuiditas dan menyesuaikan secara dinamis untuk mengikuti perubahan kondisi pasar. Ini secara dinamis mengimbangi manajemen Eksposur dan tekanan short-selling untuk mencegah likuidasi paksa sehingga bahkan koreksi pasar yang paling ekstrem telah menyeimbangkan kolateralisasi dengan sehat.

Risiko sistemik dalam DeFi Real-Time, dengan demikian, terkendali dan platform DeFi stabil, kuat, dan konsisten meskipun kondisi pasar bergejolak.

Altcoin Teratas untuk Investasi di 2025 

Saat Solana (SOL) melewati support kunci sekitar $190,8, investor altcoin yang mencari altcoin berpotensi tinggi fokus pada Mutuum Finance (MUTM). Presale Fase 6-nya telah mengumpulkan lebih dari $17,25 juta dari lebih dari 16.910 investor, dan 65% token yang sudah terjual menunjukkan kepercayaan pasar yang baik. Protokol peminjaman dan peminjamannya yang akan datang di Sepolia Testnet, terdiri dari liquidity pools, mtTokens, debt tokens, dan liquidator bot, bersama dengan manajemen risiko dan likuiditas real-time, menjadikan MUTM ekosistem DeFi yang dapat diskalakan, aman, dan efisien. Investor yang ingin memanfaatkan keuntungan crypto 100x berikutnya harus berinvestasi dalam token MUTM sekarang sebelum presale berlanjut.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mutuum Finance (MUTM) silakan gunakan tautan berikut:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

