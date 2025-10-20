Nextrade menguasai hampir 30% pangsa perdagangan pasar saham Korea Selatan, sementara regulator mengawasi batas ATS

PANews melaporkan pada 20 Oktober bahwa menurut Bloomberg, bursa ATS baru Korea Selatan, Nextrade, telah meraih hampir 30% volume perdagangan saham dalam beberapa bulan sejak peluncurannya. Untuk beberapa saham, seperti Doosan Energy, volume perdagangan platform tersebut melebihi Korea Exchange (KRX). Nextrade menawarkan perdagangan 12 jam dan biaya yang lebih rendah. Investor ritel menyumbang 86% dari volume perdagangan, sementara investor asing menyumbang 11%. Karena peraturan yang membatasi volume saham tunggal dan total masing-masing menjadi 30% dan 15%, regulator telah sementara mencabut batas saham tunggal, tetapi batas volume total tetap berlaku. Nextrade telah menangguhkan perdagangan hampir 150 saham untuk mematuhi peraturan, memaksa KRX untuk mempertimbangkan perpanjangan jam perdagangannya.
ATS adalah singkatan dari "Alternative Trading System," sering diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin sebagai "sistem perdagangan alternatif." Ini menghubungkan pembeli dan penjual untuk mencocokkan transaksi, menawarkan kerangka waktu dan biaya yang lebih fleksibel, tetapi biasanya tidak memiliki fungsi bursa tradisional, seperti IPO.