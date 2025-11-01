Noomez vs Presale Lainnya: Perbandingan Langsung Tokenomics dan Transparansi

Noomez vs presale lainnya dengan cepat menjadi topik pembicaraan di kalangan investor yang membandingkan struktur dan transparansi token yang akan datang.

Sementara proyek-proyek sebelumnya, seperti SafeMoon, menarik perhatian karena hype penjualan awal, beberapa telah menggabungkan pembakaran yang dapat diverifikasi, penguncian likuiditas, dan akuntabilitas tim ke dalam satu sistem.

Noomez memasuki tahun 2025 dengan fokus yang tepat, membangun kepercayaan yang terukur sebelum perdagangan dimulai. Ini adalah presale deflasioner yang dibangun berdasarkan bukti, bertujuan untuk mendefinisikan ulang bagaimana peluncuran awal menangani kelangkaan, pelacakan, dan kepercayaan investor jangka panjang.

Masalah Presale: Hype Melebihi Struktur

Presale telah lama menjadi pedang bermata dua dalam crypto. Mereka menghasilkan kegembiraan awal tetapi sering kali tidak memiliki sistem yang diperlukan untuk melindungi investor setelah perdagangan dimulai.

Banyak proyek awal diluncurkan dengan pelacakan pasokan yang tidak jelas, tim anonim, dan fungsi pencetakan yang fleksibel yang mengaburkan akuntabilitas.

Kebangkitan SafeMoon pada 2021, misalnya, menunjukkan bagaimana hype dapat mengalahkan struktur, minat awal yang besar diikuti oleh volatilitas setelah pemegang menyadari bahwa ada sedikit stabilitas jangka panjang.

Bahkan peluncuran yang lebih baru menekankan kekuatan pemasaran daripada transparansi yang terukur. Ini adalah pengingat bahwa kesuksesan nyata dalam presale modern sekarang bergantung pada mekanisme yang terverifikasi, bukan spekulasi.

Pendekatan Noomez: Struktur Sebelum Spekulasi

Noomez ($NNZ) dirancang untuk mengubah skrip pada presale tradisional. Alih-alih mengandalkan momentum atau hype influencer, ia memperkenalkan pasokan total tetap sebesar 280 miliar $NNZ, dengan 140 miliar dialokasikan untuk presale meme coin di bawah kerangka 28 tahap yang transparan.

Setiap tahap memiliki harga yang ditetapkan dan pembakaran otomatis untuk token yang tidak terjual, menciptakan kurva deflasi yang terukur sebelum perdagangan dimulai.

Likuiditas dikunci pada 15% secara permanen, dan token tim divesting selama 6-12 bulan, mencegah keluar lebih awal.

Dengan pendiri yang terverifikasi KYC dan kontrak yang diaudit, proyek ini bertujuan untuk membangun struktur sebagai garis pertama perlindungan investor, bukan sebagai pemikiran belakangan.

Perbandingan Tokenomics: Deflasi vs Inflasi

Sebagian besar token awal berjuang dengan mekanisme inflasi yang memperluas pasokan untuk mempertahankan volume perdagangan. Pendekatan itu mungkin menciptakan pergerakan jangka pendek, tetapi sering mengikis nilai seiring waktu.

Noomez menggunakan logika yang berlawanan; pembakaran otomatis dan pasokan tetap memastikan bahwa setiap tahap meninggalkan lebih sedikit token dalam peredaran. Ini menciptakan kelangkaan yang terukur.

Sebaliknya, proyek seperti SafeMoon menerapkan pajak transaksi dan refleksi, yang bergantung pada aktivitas perdagangan daripada batas pasokan intrinsik.

Dengan membangun kelangkaan langsung ke dalam struktur presale-nya, $NNZ menetapkan kerangka kerja yang dapat diprediksi di mana permintaan dan transparansi memandu pertumbuhan, bukan inflasi sewenang-wenang atau mekanisme redistribusi.

Transparansi dan Kepercayaan: Pembeda Sejati

Transparansi adalah di mana Noomez berbeda dari presale yang lebih lama. Setiap metrik dapat diverifikasi langsung on-chain.

The Noom Gauge melacak kemajuan setiap tahap presale, jumlah pembakaran, dan pasokan yang tersisa secara real time. Penguncian likuiditas, alokasi dompet, dan jadwal vesting semuanya dapat dilihat secara publik, mengubah apa yang biasanya tersembunyi menjadi data terbuka.

Presale awal lainnya menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan kepercayaan setelah antusiasme memudar.

Noomez mengambil jalan yang berlawanan. Kepercayaan dibangun ke dalam mekanismenya, bukan pemasarannya, memberikan pembeli bukti alih-alih janji di setiap tahap.

Model Peluncuran yang Lebih Adil untuk 2025

Seiring evolusi presale, investor mencari lebih dari sekadar potensi keuntungan; mereka menginginkan keamanan, kejelasan, dan verifikasi yang konsisten.

Noomez memiliki pergeseran itu. Struktur deflasionernya, likuiditas yang terkunci, dan tim yang didukung KYC menciptakan model peluncuran yang memprioritaskan akuntabilitas daripada kegembiraan.

Proyek seperti SafeMoon menunjukkan bagaimana perhatian dapat memicu momentum awal, tetapi Noomez menambahkan kerangka kerja untuk mempertahankannya secara bertanggung jawab.

Dengan membuat setiap tahap transparan dan setiap pergerakan token dapat dilacak, ini menetapkan standar yang lebih tinggi untuk apa yang bisa menjadi presale 2025, terstruktur, dapat diaudit, dan dibangun untuk bertahan jauh melampaui penjualan awalnya.

Pro Tip: Bandingkan lembar tokenomics lengkap proyek dan data on-chain, bukan hanya janji presale, sebelum berinvestasi dalam peluncuran crypto baru.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Website: Kunjungi Website Resmi Noomez

Telegram: Bergabunglah dengan Saluran Telegram Noomez

Twitter: Ikuti Noomez di X (Sebelumnya Twitter)

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.





Postingan Noomez vs Presale Lainnya: Perbandingan Head-to-Head tentang Tokenomics dan Transparansi pertama kali muncul di Coindoo.