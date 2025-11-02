Amerika Utara mulai menerapkan waktu musim panas hari ini.

PANews melaporkan pada 2 November bahwa, menurut Jinshi, Amerika Utara akan mulai mengamati waktu musim dingin pada 2 November. Jam perdagangan untuk pasar keuangan di AS dan Kanada (emas, perak, minyak mentah, saham AS, dll.) dan waktu rilis untuk data ekonomi akan tertunda satu jam dibandingkan dengan waktu musim panas. Mulai minggu depan, emas, perak, dan minyak mentah akan dibuka pada pukul 7:00 pagi waktu Beijing, dan saham AS akan dibuka pada pukul 10:30 malam waktu Beijing. Investor disarankan untuk memperhatikan hal ini.
