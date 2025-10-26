BursaDEX+
Petunjuk, Panduan, dan Solusi NYT Pips untuk Minggu, 26 Okt

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/26 07:32
Minggu lain, teka-teki Pips NYT lain untuk dipecahkan. Pips Medium hari ini cukup menantang, tetapi yang Hard benar-benar membuat saya bingung. Jika Anda mengalami kesulitan dengan peletakan domino Anda, lanjutkan membaca untuk panduan lengkap Pips Hard hari ini plus solusi untuk tingkat Easy dan Medium. Ini adalah salah satu trio Pips yang lebih menantang yang pernah saya lihat dalam waktu yang sangat lama.

Mencari Pips hari Sabtu? Baca panduan kami di sini.

Cara Bermain Pips

Dalam Pips, Anda memiliki grid kotak berwarna-warni. Setiap area berwarna mewakili "kondisi" berbeda yang harus Anda capai. Anda memiliki sejumlah domino yang harus Anda gunakan untuk mengisi grid. Anda harus menggunakan setiap domino dan mencapai setiap kondisi dengan benar untuk menang. Ada tingkat Easy, Medium, dan Difficult.

Berikut contoh Pips tingkat difficult:

Contoh Pips

Screenshot: Erik Kain

Seperti yang Anda lihat, grid memiliki banyak simbol dan angka dengan setiap warna. Di ujung kiri, tiga kotak ungu tidak boleh sama satu sama lain (karena tanda sama dengan dicoret). Dua kotak merah muda di sebelahnya harus berjumlah total 0. Kotak-kotak biru yang berzig-zag semuanya harus sama satu sama lain. Anda mengklik domino untuk merotasinya, dan akan membutuhkannya karena mereka harus diputar agar sesuai dengan tempat yang seharusnya.

Tidak ditampilkan pada grid ini adalah kondisi lain, seperti "kurang dari" atau "lebih dari." Jika ada beberapa ubin dengan tanda > atau <, total ubin tersebut harus lebih besar atau kurang dari angka yang tercantum. Ini bervariasi menurut grid. Ruang kosong bisa berisi apa saja. Berbagai kondisi yang mungkin adalah:

  • = Semua pip harus sama satu sama lain dalam grup ini.
  • ≠ Semua pip tidak boleh sama satu sama lain dalam grup ini.
  • > Pip di ubin ini (atau ubin-ubin) harus lebih besar dari angka yang tercantum.
  • < Pip di ubin ini harus kurang dari angka yang tercantum.
  • Angka yang tepat (seperti 6) Pip harus sama dengan angka ini.
  • Ubin tanpa kondisi bisa berisi apa saja.

Untuk menang, Anda harus menggunakan semua domino Anda dengan mengisi semua kotak, pastikan untuk memenuhi setiap kondisi. Mainkan teka-teki Pips hari ini di sini.

Solusi dan Panduan Pips Hari Ini

Di bawah ini adalah solusi untuk Pips tingkat Easy dan Medium. Setelah itu, saya akan memandu Anda melalui teka-teki Hard. Spoiler di depan.

Pips Easy Hari Ini

Pips Hari Ini

Screenshot: Erik Kain

Pips Medium Hari Ini

Lihat, itu perahu layar! Jarang melihat Pips Medium mendapatkan desain yang menyenangkan seperti ini. Saya sebenarnya mempertimbangkan untuk membuat panduan untuk yang ini juga, tetapi kita akan tetap dengan solusinya saja hari ini:

Pips Hari Ini

Screenshot: Erik Kain

Panduan dan Solusi Pips Hard

Berikut Pips Hard hari ini:

Pips Hard Hari Ini

Screenshot: Erik Kain

Ini adalah Pips Hard yang terlihat sederhana namun menipu. Sebagian besar hanya persegi panjang, tetapi satu ubin bebas di sisi kanan membuat semuanya kacau. Beberapa pengamatan sebelum kita mulai:

  • Pips ini sepenuhnya berisi total (seperti 5 dan 1 dan 3) dan grup =. Tidak ada kurang dari atau lebih dari, dll.
  • Totalnya semua kecil dan ada sangat sedikit ubin kosong, jadi kita harus berasumsi bahwa Pips yang lebih besar tidak akan cocok di grup total mana pun.
  • Ini berarti angka yang paling mungkin untuk Purple = adalah 4 dan angka yang paling mungkin untuk Orange = adalah 5.

Langkah 1

Saya mencoba ini dengan beberapa cara berbeda sebelum membersihkan papan dan memulai dengan titik paling rumit di papan: Grup Pink 5. Kita perlu membuat angka 5 menggunakan empat ubin. Ini bisa berupa banyak kombinasi berbeda, tetapi kita tahu bahwa satu domino kosong diperlukan untuk grup Blue 1 jadi kita tidak boleh mengandalkan ubin kosong yang digunakan di Pink 5, dengan hanya satu yang tersisa.

Saya mulai dengan menempatkan domino 4/2 dari Purple = ke Pink 5, kemudian meletakkan domino 4/4 ke ubin Purple = yang tersisa. Selanjutnya, saya menempatkan domino 1/1 dari Pink 5 ke Blue 1 (artinya kita akan membutuhkan domino kosong/X untuk grup Blue 1 dan ubin bebas — tetapi kita akan menyimpannya untuk terakhir).

Pips Hari Ini

Screenshot: Erik Kain

Langkah 2

Selanjutnya, saya menempatkan domino 5/1 dari Orange = ke Pink 5 dan domino 3/1 dari Dark Blue 3 ke Pink 5. Sekarang kita tahu bahwa ubin kosong kedua kita harus masuk ke Dark Blue 3. Untuk menyelesaikan langkah ini, saya menempatkan domino 5/3 dari Orange = ke Green 5.

Pips Hari Ini

Screenshot: Erik Kain

Solusi

Akhirnya, tempatkan domino 2/0 dari Green 5 ke Dark Blue 3 dan selesaikan dengan domino 0/4 dari Blue 1 ke ubin bebas tunggal. Dan itu saja, teman-teman!

Pips Hari Ini

Screenshot: Erik Kain

Ini adalah Pips yang sangat menantang hanya karena ada begitu banyak cara untuk membuat grup Pink 5 bekerja. Bahkan ketika saya yakin bahwa 4 adalah satu-satunya angka yang akan bekerja di Purple = dan 5 harus berada di Orange =, sebenarnya menempatkan domino yang tepat adalah teka-teki nyata. Saya telah mencoba menggunakan domino 4/0 dari Purple = ke Pink 5 tetapi itu terus menghasilkan terlalu sedikit atau terlalu banyak Pips untuk grup itu. Yah, saya berhasil... akhirnya! Bagaimana dengan Anda?

Beri tahu saya di Twitter, Instagram, atau Facebook. Pastikan untuk mengikuti saya untuk semua panduan pemecahan teka-teki harian, ulasan acara TV dan film, dan lainnya di blog ini!

Source: https://www.forbes.com/sites/erikkain/2025/10/25/nyt-pips-hints-walkthrough-and-solutions-for-sunday-oct-26/

