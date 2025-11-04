BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Lihat bagaimana presale BlockDAG senilai $435M, 3,5M penambang, & 312K pemegang memperkuat proyeksi harga optimistisnya di $1 dan $5.Lihat bagaimana presale BlockDAG senilai $435M, 3,5M penambang, & 312K pemegang memperkuat proyeksi harga optimistisnya di $1 dan $5.

Hanya Tersisa 4,5B Koin! Presale BlockDAG Senilai $435M Bisa Mendorong Harga Meroket hingga $5 Setelah Peluncuran

Oleh: Blockchainreporter
2025/11/04 00:00
4
4$0.06192+1.54%
Suilend
SEND$0.2252-0.66%
BlockDAG

Di pasar yang dipenuhi dengan prediksi berani, hanya sedikit proyek yang memiliki daya tarik dunia nyata untuk mendukungnya. BlockDAG telah menjadi pengecualian. Dengan hampir $435 juta yang terkumpul dalam presale-nya dan jutaan pengguna aktif sebelum peluncuran, para analis memperlakukan target harga $1 dan $5 sebagai sesuatu yang dapat dicapai, bukan spekulatif.

Pertumbuhan ini tidak didasarkan pada hype tetapi pada adopsi yang terukur. Proyek ini telah membangun komunitas global yang terlibat, menyiapkan panggung untuk salah satu peluncuran paling stabil dan didukung dengan baik dalam sejarah kripto. Sementara banyak proyek menjanjikan utilitas setelah diluncurkan, BlockDAG (BDAG) sudah memberikan buktinya sekarang.

Ekosistem Penambangan Global yang Sudah Berjalan

BlockDAG tidak hanya memperkenalkan koin, tetapi memperkenalkan seluruh ekonomi terdesentralisasi. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah "bangsa penambang" yang berkembang pesat. Lebih dari 3,5 juta pengguna telah mengunduh dan mengaktifkan aplikasi penambang mobile X1, mengubah smartphone mereka menjadi pusat penambangan BDAG mini.

BlockDAG banner646

Selain itu, perusahaan telah menjual lebih dari 20.000 rig penambangan seri X, dari X10 yang kompak hingga X100 yang bertenaga, yang kini dikirim ke lebih dari 130 negara. Ini menciptakan salah satu jaringan penambangan pra-peluncuran terbesar yang pernah ada, memberikan BlockDAG infrastruktur global langsung sebelum mainnet-nya bahkan diaktifkan. Skala desentralisasi dan partisipasi dunia nyata ini memberikan fondasi untuk pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang.

Bagaimana Komunitas yang Kuat Menjangkarkan Target $1

Analis memandang target $1 BlockDAG sebagai sesuatu yang didasarkan pada kekuatan komunitas. Lebih dari 312.000 pemegang berpartisipasi dalam presale yang memecahkan rekor sebesar $435 juta, membentuk basis kepemilikan yang luas dan stabil. Distribusi ini mengurangi risiko fluktuasi harga yang sering disebabkan oleh kepemilikan terkonsentrasi dan menumbuhkan budaya "beli-dan-tahan" yang kuat.

crypto

Banyak dari pemegang ini juga merupakan penambang aktif atau kontributor awal yang percaya pada potensi jangka panjang proyek. Keterlibatan mereka melampaui investasi finansial; mereka menggerakkan jaringan itu sendiri. Kombinasi dukungan finansial dan partisipasi aktif ini memberikan target harga $1 fondasi yang kuat dan berbasis data.

Jalur yang Jelas dari $1 ke $5 Melalui Teknologi Terbukti

Langkah dari $1 ke $5 bukanlah spekulasi; ini terkait langsung dengan arsitektur canggih BlockDAG. Sistem hibridnya menggabungkan keamanan Proof-of-Work (PoW) Bitcoin dengan struktur Directed Acyclic Graph (DAG) yang mendukung pemrosesan transaksi paralel. Ini memungkinkan jaringan menangani hingga 15.000 transaksi per detik (TPS), menetapkan standar kinerja baru untuk aplikasi terdesentralisasi.

Inilah yang mendorong potensi pertumbuhannya:

  • Keamanan pada Skala: PoW memastikan keandalan jangka panjang, model yang sama yang telah menjaga keamanan Bitcoin selama lebih dari satu dekade.
  • Kecepatan Tak Tertandingi: Arsitektur DAG memungkinkan throughput transaksi cepat tanpa mengorbankan keamanan.
  • Daya Tarik Pengembang: Dengan kompatibilitas EVM penuh, BlockDAG menawarkan lingkungan siap pakai untuk pengembang yang bermigrasi dari Ethereum.

Kombinasi kecepatan, skalabilitas, dan keamanan terbukti ini menciptakan platform teknologi yang dirancang untuk mendukung ekonomi yang berkembang, yang mampu mempertahankan valuasi $5.

Adopsi dan Momentum Mendukung Ekspansi Jangka Panjang

Kemajuan BlockDAG telah melampaui ekspektasi pra-peluncuran tipikal. Jaringannya yang terdiri dari 3,5 juta penambang dan 312.000 pemegang mewakili tingkat keterlibatan dunia nyata yang jarang terjadi sebelum rilis mainnet. Analis melihat ini sebagai bukti jelas kesesuaian produk-pasar.

blockdag86 1

Sekarang dalam Batch 32, koin BDAG tersedia dengan harga $0,005, menjelang pencatatan $0,05 pada 10 Februari 2026. Dengan 4,5 miliar koin yang tersisa, fase ini menandai kesempatan terakhir untuk bergabung sebelum peluncuran resmi. Mengingat kombinasi adopsi, pendanaan, dan utilitas, pergerakan dari $0,05 ke $1 dan bahkan hingga $5 tampak semakin mungkin.

Bukti Lebih Penting dari Janji: Fondasinya Sudah Dibangun

Tidak seperti proyek yang mengandalkan janji masa depan, BlockDAG menunjukkan potensinya hari ini. Dana sebesar $435 juta yang terkumpul dan jutaan penambang aktif menunjukkan bahwa proyek ini telah mencapai apa yang kebanyakan proyek hanya rencanakan untuk disampaikan pasca-peluncuran.

Target harga $1 dan $5 bukanlah perkiraan yang muluk-muluk tetapi tonggak logis yang didukung oleh aktivitas dunia nyata, partisipasi global, dan jaringan yang dirancang untuk skalabilitas. Dengan presale yang mendekati kesimpulannya, jendela untuk masuk lebih awal akan segera tertutup. Bagi mereka yang mengamati dengan cermat, BlockDAG bukan hanya peluncuran kripto lainnya; ini adalah evolusi skala penuh, yang sudah membuktikan mengapa optimisme tentang masa depannya lebih dari sekadar dibenarkan.

BlockDAG

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+1.93%
Bitcoin
BTC$102,966.58+1.01%
Major
MAJOR$0.10139+3.40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002918-15.73%
Union
U$0.006192-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,823.77
$102,823.77$102,823.77

+1.09%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,457.01
$3,457.01$3,457.01

+2.37%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.72
$159.72$159.72

+1.94%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2729
$2.2729$2.2729

+0.73%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$597.68
$597.68$597.68

+16.94%