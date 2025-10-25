Ontario akan menghentikan iklan TV anti-tarif pada hari Senin setelah Trump mengakhiri pembicaraan perdagangan

Perdana Menteri Ontario mengumumkan pada hari Jumat bahwa dia akan menghentikan iklan televisi yang menentang tarif Amerika setelah keputusan Presiden Donald Trump untuk memutuskan diskusi perdagangan dengan Kanada.

Doug Ford, yang memimpin provinsi terbesar Kanada, mengatakan dia berbicara dengan Perdana Menteri Mark Carney dan memilih untuk menghentikan upaya periklanan mulai hari Senin. Langkah ini bertujuan untuk mengembalikan pembicaraan perdagangan ke jalur yang benar antara kedua negara.

Trump mengatakan dia menghentikan "semua negosiasi perdagangan" dengan Kanada karena iklan televisi yang dibayar oleh Ontario. Iklan tersebut menggunakan kata-kata dari mantan Presiden Ronald Reagan untuk berbicara menentang tarif Amerika.

Ford menjelaskan dalam pernyataan publik bahwa kampanye tersebut telah mencapai apa yang ingin dicapai dengan menjangkau orang-orang penting di Amerika Serikat. Dia mengatakan tujuannya selalu untuk memulai diskusi tentang jenis ekonomi apa yang diinginkan orang Amerika dan bagaimana tarif memengaruhi pekerja dan perusahaan.

Iklan-iklan tersebut akan terus ditayangkan akhir pekan ini, termasuk selama pertandingan World Series pertama antara Toronto Blue Jays dan Los Angeles Dodgers. Ford memberi tahu stafnya untuk terus menampilkan pesan kepada orang Amerika selama akhir pekan sehingga iklan tersebut dapat ditayangkan selama dua pertandingan World Series pertama.

Iklan tersebut muncul pada Jumat malam selama inning ketujuh ketika Fox menayangkan Game 1 di seluruh negeri. Pada saat itu, Blue Jays sedang unggul 11-4.

Trump menuduh Kanada menggunakan rekaman palsu Ronald Reagan

Trump menulis pada hari Kamis bahwa Yayasan Ronald Reagan mengumumkan Kanada telah menggunakan iklan palsu yang menunjukkan Reagan berbicara negatif tentang tarif.

Presiden menulis, "Yayasan Ronald Reagan baru saja mengumumkan bahwa Kanada telah secara curang menggunakan iklan, yang PALSU, menampilkan Ronald Reagan berbicara negatif tentang Tarif."

Pada hari Jumat, Trump melanjutkan kritiknya terhadap iklan Ontario, menyatakan bahwa Kanada berusaha memengaruhi keputusan Mahkamah Agung yang akan datang mengenai rencana tarif globalnya.

Seruan mendadak Trump untuk mengakhiri negosiasi telah memperburuk ketegangan perdagangan antara negara-negara tetangga yang telah menjadi sekutu selama bertahun-tahun.

Carney mengatakan minggu ini dia ingin menggandakan penjualan negaranya ke negara-negara selain Amerika Serikat karena bahaya dari tarif Trump. Pejabat Kanada tetap siap untuk melanjutkan pembicaraan untuk menurunkan tarif di beberapa bidang, katanya.

Carney berbicara Jumat pagi sebelum naik pesawat ke Asia, mengatakan Kanada tidak dapat mengontrol kebijakan perdagangan Amerika. Dia mencatat bahwa kebijakan telah banyak berubah sejak tahun 1980-an, jadi Kanada harus fokus pada apa yang dapat dikontrol dan menerima apa yang tidak dapat dikontrol.

Carney sedang bekerja untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan dengan Trump, tetapi tarif merugikan industri aluminium, baja, mobil, dan kayu.

Juru bicara Gedung Putih Kush Desai mengatakan pembicaraan dengan Kanada tidak membuat kemajuan yang bermanfaat. Desai menyatakan dalam siaran pers bahwa kampanye iklan Ontario yang didanai pembayar pajak di jaringan televisi Amerika secara tidak benar mengedit pidato radio Presiden Reagan tahun 1987 tentang perdagangan. Ini menunjukkan bagaimana pejabat Kanada lebih suka bermain-main daripada bekerja dengan administrasi.

Desai menambahkan bahwa Presiden Trump memperjelas di Truth Social bahwa pembicaraan lebih lanjut akan sia-sia jika Kanada tidak bisa serius.

Pemerintah Ontario mengatakan akan menghabiskan sekitar CA$75 juta, yang setara dengan $54 juta, untuk menayangkan iklan di berbagai stasiun televisi Amerika. Iklan tersebut menggunakan audio dan video Reagan berbicara tentang tarif pada tahun 1987.

Kanada siap melanjutkan negosiasi perdagangan ketika AS siap

Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan negaranya siap untuk memulai kembali pembicaraan perdagangan "ketika orang Amerika siap." Ini terjadi beberapa jam setelah Trump tiba-tiba menghentikan negosiasi antara kedua negara.

Negosiator Amerika dan Kanada sedang membuat kemajuan dalam pembicaraan tentang industri baja, aluminium, dan energi, kata Carney. Dia menyatakan bahwa Kanada siap untuk melanjutkan kemajuan itu dan membangunnya ketika orang Amerika siap untuk melakukan diskusi tersebut.

Kevin Hassett, penasihat ekonomi utama Gedung Putih, memiliki pandangan berbeda pada hari Jumat tentang bagaimana diskusi antara Amerika dan Kanada berjalan. Hassett mengatakan di Fox News bahwa negosiasi dengan orang Kanada tidak begitu ramah dan tidak berjalan dengan baik. Dia berpikir presiden merasa sangat frustrasi dengan situasi tersebut.

Perselisihan ini menunjukkan tantangan berkelanjutan dalam hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada saat kedua negara berusaha melindungi kepentingan ekonomi mereka sambil mempertahankan kemitraan jangka panjang mereka.

