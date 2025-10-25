Token PADRE turun setelah Pump.fun mengakuisisi terminal trading

Token Padre anjlok lebih dari 76% saat harganya turun dari di atas $0,076 menjadi $0,011, setelah launchpad memecoin Pump.fun mengumumkan telah mengakuisisi terminal trading multichain tersebut.

Penurunan tajam ini terjadi di tengah akuisisi, dan terkait dengan detail bahwa pengambilalihan Pump.fun akan menyebabkan penghentian token PADRE.

Komunitas yang panik berusaha keluar, dan pasar menunjukkan token tersebut anjlok lebih dari 76% dari level tertinggi $0,076 ke level terendah $0,011 pada saat penulisan.

Mengapa Pump.fun mengakuisisi Padre

Pump.fun (PUMP) mengungkapkan akuisisi tersebut pada 24 Oktober 2025, mencatat melalui X bahwa Padre memungkinkan launchpad memecoin berbasis Solana untuk memperluas daya tariknya dengan salah satu terminal trading terkemuka di industri.

Platform ini menawarkan pengalaman trading berkecepatan tinggi kepada pengguna, dan trader profesional dapat memanfaatkan solusinya di Solana, BNB Chain, Base, dan Ethereum. Padre akan membuka pengalaman trading tingkat lanjut bagi pengguna, kata tim Pump.fun.

Tetapi meskipun Padre akan terus berfungsi seperti biasa, termasuk menyediakan akses ke trading di setiap launchpad dan bursa terdesentralisasi di seluruh rantai yang didukung, ada satu perubahan penting.

Dan itulah yang kemungkinan membuat pemegang token takut.

Pump.fun mengatakan token PADRE "tidak akan lagi memiliki utilitas di platform."

Selain itu, mereka mengindikasikan bahwa "tidak ada rencana lebih lanjut untuk masa depan." Tidak ada utilitas berarti tidak bernilai, dan pemegang token bisa ditinggalkan begitu saja.

Komunitas tidak menerima langkah ini dengan mudah, banyak yang mengecamnya di X sambil membandingkannya dengan apa yang akan terjadi jika sebuah perusahaan publik mengakuisisi perusahaan lain.

Menurut seorang penggemar kripto, Pump.fun seharusnya mengakuisisi token PADRE atau mengkonversinya ke nilai dolar yang setara dalam token PUMP.