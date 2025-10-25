BursaDEX+
Dunia terminal trading baru saja terguncang. Pump.fun, platform peluncuran memecoin dominan di Solana, secara resmi telah mengakuisisi Padre App, sebuah terminal trading multi-rantai canggih untuk trader profesional. kami senang mengumumkan bahwa pump fun telah mengakuisisi @PadreApp Padre adalah terminal trading terkemuka di industri yang menyediakan pengalaman trading mulus dan berkecepatan tinggi dengan analitik tingkat lanjut untuk [...]Dunia terminal trading baru saja terguncang. Pump.fun, platform peluncuran memecoin dominan di Solana, secara resmi telah mengakuisisi Padre App, sebuah terminal trading multi-rantai canggih untuk trader profesional. kami senang mengumumkan bahwa pump fun telah mengakuisisi @PadreApp Padre adalah terminal trading terkemuka di industri yang menyediakan pengalaman trading mulus dan berkecepatan tinggi dengan analitik tingkat lanjut untuk [...]

Token Padre Anjlok saat Pump.fun Mengakuisisi Aplikasi Padre

Oleh: Null TX
2025/10/25 13:46
Dunia terminal trading baru saja terguncang. Pump.fun, launchpad memecoin dominan Solana, secara resmi telah mengakuisisi Padre App, terminal trading multi-rantai canggih untuk trader profesional.

Tapi tidak semua orang merayakannya. Pemegang token Padre tidak mendapatkan apa-apa dari kesepakatan tersebut.

Dalam beberapa jam setelah pengumuman, $PADRE jatuh lebih dari 70%, menurut CoinMarketCap. Token tersebut, yang dulunya melambangkan ekosistem trading proyek yang berkembang, kini telah anjlok drastis setelah pengumuman tersebut.

Akuisisi

Pump.fun mengumumkan kesepakatan tersebut di X, menyebut Padre sebagai "salah satu terminal trading paling canggih di Web3."

Akuisisi ini menandai ekspansi pertama Pump.fun melampaui akar launchpad meme-nya, sebuah langkah yang menandakan ambisinya untuk mendominasi stack trading DeFi yang lebih luas.

Apa yang Dibawa Padre

Padre bukan sekadar dashboard kripto biasa. Dalam kurang dari setahun, ia memantapkan diri sebagai terminal trading pro terkemuka di industri, mendukung trading on-chain berkecepatan tinggi di Solana, BNB Chain, Base, dan Ethereum L1.

Pertumbuhannya didorong oleh empat hal:

  •  Pengalaman pengguna yang bersih dan intuitif
  •  Cashback yang menguntungkan dan biaya yang kompetitif
  •  Dukungan trader yang responsif
  •  Tulang punggung teknis yang kuat dibangun oleh veteran kripto

Tim Padre telah memperoleh basis pengguna yang loyal di kalangan trader profesional yang mencari eksekusi cepat dan analitik real-time. Akuisisi Pump.fun kini menempatkan bakat dan teknologi tersebut langsung di bawah payungnya yang berkembang.

Visi Pump.fun

Menurut Pump.fun, akuisisi ini bukan hanya tentang mendatangkan teknologi, tetapi tentang menjembatani trading ritel dan profesional.

Di sinilah Padre berperan. Dengan menggabungkan infrastrukturnya dengan jaringan dan jangkauan likuiditas Pump.fun, perusahaan berencana untuk membuka keunggulan baru bagi trader ritel dan profesional.

Perubahan untuk Pengguna Padre

Pump.fun mengkonfirmasi bahwa operasi Padre akan berlanjut seperti biasa. Terminal akan terus mendukung trading di semua launchpad utama dan bursa terdesentralisasi di seluruh rantai yang didukung.

Peningkatan berkelanjutan juga ada dalam roadmap:

  •  Siklus pengiriman yang lebih cepat dan peningkatan UI
  •  Peningkatan kecepatan, analitik, dan wawasan trader
  •  Loop umpan balik yang lebih responsif untuk pengguna inti

Namun, token Padre ($PADRE) tidak lagi menjadi bagian dari masa depan tersebut.

Keputusan itu memicu frustrasi luas di kalangan pemegang token, terutama mereka yang telah mendukung proyek sejak awal.

Saluran komunitas Padre dibanjiri keluhan dalam beberapa jam setelah pengumuman. Banyak pemegang mengungkapkan kekecewaan karena dikecualikan dari kesepakatan, sementara yang lain mengkritik kurangnya pertukaran token atau rencana kompensasi.

Meskipun ada reaksi negatif, sentimen seputar produk Padre tetap kuat. Bahkan kritikus mengakui bahwa terminal trading itu sendiri adalah salah satu yang terbaik di bidangnya, dipuji karena responsivitas, analitik, dan kedalaman integrasinya.

Tantangan sekarang adalah narasi: bagaimana Pump.fun mengelola kepercayaan komunitas sambil beralih ke strategi ekosistem terintegrasi.

Pengaruh Pump.fun yang Berkembang

Pump.fun telah berkembang dari launchpad memecoin menjadi pemain berat ekosistem kripto.

Sejak awal 2024, ia telah mendominasi peluncuran token on-chain, memproses jutaan perdagangan dan menghasilkan aktivitas pengguna rekor. Akuisisi Padre mewakili pergeseran dari meluncurkan token menjadi mengaktifkan infrastruktur trading.

Pengamat industri melihatnya sebagai evolusi alami. Launchpad menangkap likuiditas awal, tetapi terminal trading menangkap volume berulang. Dengan memiliki kedua lapisan, Pump.fun memperkuat cengkeramannya pada seluruh siklus hidup token: peluncuran, perdagangan, dan manajemen likuiditas.

Kesesuaian Strategis dan Prospek Masa Depan

Integrasi Padre kemungkinan akan meningkatkan efisiensi backend dan penanganan data Pump.fun. Ini juga memposisikan Pump.fun untuk berkembang ke alat trading yang lebih profesional, area yang saat ini didominasi oleh platform seperti Hyperliquid dan Jupiter Terminal.

Dengan audiens ritel besar Pump.fun dan antarmuka kelas profesional Padre, platform gabungan dapat mengaburkan batas antara trading memecoin dan alat DeFi kelas institusional.

Bagi pengguna, itu bisa berarti perdagangan lebih cepat, analitik lebih kaya, dan insentif lebih kuat. Bagi ekosistem, itu bisa berarti loop likuiditas yang lebih ketat dan kedalaman pasar yang lebih berkelanjutan di Solana dan seterusnya.

Akuisisi ini menggarisbawahi tren yang berkembang di DeFi: konsolidasi vertikal. Proyek-proyek tidak lagi puas dengan spesialisasi di satu ceruk, mereka bergabung di seluruh lapisan untuk mengontrol pengalaman pengguna dari ujung ke ujung.

Kejatuhan Padre mungkin menyengat investor, tetapi teknologinya tetap hidup dalam ekosistem yang lebih besar. Pump.fun kini memegang energi pasar memecoin dan infrastruktur untuk mempertahankannya.

Bagi trader, pesannya jelas, Pump.fun membangun jauh melampaui akar meme-nya.

Pengungkapan: Ini bukan saran trading atau investasi. Selalu lakukan riset Anda sendiri sebelum membeli cryptocurrency apa pun atau berinvestasi dalam layanan apa pun.

Ikuti kami di Twitter @nulltxnews untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang Crypto, NFT, AI, Cybersecurity, Distributed Computing, dan berita Metaverse!

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

