Pepenode dan Ozak AI Menarik Perhatian, tetapi Terobosan PoW BlockDAG Membuat Analis Memprediksi Kenaikan 1000x

Penjualan awal kripto kembali ramai. Baik Pepenode maupun Ozak AI sedang naik peringkat, didukung oleh pendanaan baru dan rencana ambisius. Kombinasi imbalan staking dan model berbasis AI mereka telah menarik pedagang yang cepat bergerak, tetapi pemain yang lebih besar mengajukan pertanyaan yang lebih dalam: proyek mana yang memiliki fondasi yang benar-benar dapat bertahan?

Di sinilah BlockDAG (BDAG) menjadi fokus. Para analis menyebutnya sebagai "safe haven 1000x" di antara proyek-proyek saat ini. Tidak seperti banyak rantai Proof-of-Stake yang menghadapi keraguan regulasi dan sentralisasi, BlockDAG berjalan pada Proof-of-Work (PoW), model terpercaya yang sama yang menjadikan Bitcoin sebagai pemimpin pasar asli. Strukturnya menawarkan kekuatan dan kecepatan, membuatnya menarik bagi institusi yang mencari kripto penjualan awal teratas dengan potensi jangka panjang.

BlockDAG: Safe Haven yang Dibangun untuk Masa Depan

Kekuatan BlockDAG berasal dari sesuatu yang pasar kripto mulai menghargai lagi: Proof-of-Work. Dengan meningkatnya pengawasan terhadap jaringan staking dan pertanyaan tentang sentralisasi mereka, institusi kembali ke apa yang terbukti berhasil: mekanisme konsensus yang aman dan transparan. BlockDAG membangun warisan tersebut tetapi memperbaruinya untuk kinerja modern.

Jaringannya berjalan pada model keamanan PoW terpercaya yang sama yang menggerakkan Bitcoin, tetapi menggabungkannya dengan struktur Directed Acyclic Graph (DAG), memungkinkan ribuan transaksi per detik tanpa mengorbankan desentralisasi. Pendekatan hibrida ini memberikan BlockDAG kemampuan langka untuk menjadi aman dan skalabel, menjembatani kesenjangan antara keandalan lama dan kecepatan generasi baru.

Fitur-fitur ini memposisikan BlockDAG sebagai salah satu penjualan awal kripto teratas di antara pedagang berpengalaman dan peserta skala besar yang mencari model berkelanjutan. Ini dirancang untuk utilitas nyata, bukan hanya spekulasi jangka pendek.

Angka penjualan awal berbicara banyak:

Lebih dari $430 juta terkumpul sejauh ini

Lebih dari 27 miliar koin terjual

Komunitas yang berkembang dengan lebih dari 312.000 pemegang BDAG

Saat ini dalam Batch 31, dengan harga koin $0,0015 dan proyeksi harga listing $0,05

Itu adalah sinyal yang jelas dari partisipasi global dan kepercayaan yang kuat pada arah proyek. Tetapi yang lebih menonjol adalah kesiapan institusionalnya. Analis menggambarkan BlockDAG sebagai jaringan PoW berkecepatan tinggi pertama yang dilengkapi untuk adopsi dunia nyata, mampu menangani beban transaksi berat sambil mempertahankan tingkat kenyamanan regulasi.

Tidak seperti rantai staking yang masih terjebak dalam perdebatan kepatuhan, struktur terdesentralisasi BlockDAG menawarkan kejelasan dan jaminan. Fondasi PoW-nya menjadikannya pilihan "safe haven" yang menarik di pasar yang tidak pasti, potensi landasan untuk infrastruktur kripto masa depan.

Jika pertumbuhan saat ini berlanjut, BlockDAG dapat memimpin kategori baru proyek kripto penjualan awal teratas yang menggabungkan stabilitas, aksesibilitas, dan teknologi kelas institusional. Ini bukan sekadar penjualan awal lain yang mengejar hype; ini adalah jaringan yang dirancang untuk dekade adopsi dan skala berikutnya.

Pepenode: Penambangan Virtual, Imbalan Nyata

Pepenode memenangkan perhatian dengan mengubah penambangan menjadi pengalaman yang sederhana dan berbasis permainan. Alih-alih memerlukan perangkat keras fisik, pengguna menyiapkan rig penambangan virtual menggunakan token dan node di dalam platform. Ini adalah pengaturan inklusif yang memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan penghasilan tanpa memerlukan peralatan mahal.

Tokenomics menjanjikan pengembalian staking awal sebesar 600-700% APY, yang akan menurun seiring pertumbuhan basis pengguna. Proyek ini telah mengumpulkan $1,9 juta, mendapatkan pengakuan sebagai salah satu penjualan awal tahap awal yang menonjol.

Setiap peningkatan node membakar sebagian pasokan, memberikan Pepenode sentuhan deflasi. Campuran utilitas yang didorong komunitas dan gameplay berbasis imbalan menjelaskan daya tariknya yang stabil. Ini setengah koin meme, setengah jaringan penambangan digital, eksperimen kreatif yang memadukan kesenangan dengan potensi penghasilan nyata.

Ozak AI: Di Mana Kecerdasan Bertemu Infrastruktur

Ozak AI dengan cepat menarik perhatian pedagang dan pengamat teknologi. Ini dibangun di sekitar infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePIN) yang dikombinasikan dengan analitik AI prediktif. Proyek ini mengklaim agen AI-nya dapat memproses data pasar dan memberikan wawasan real-time untuk pengguna kripto.

Sejauh ini, proyek ini telah mengumpulkan $4 juta, menjual hampir 967 juta token saat memasuki Fase 6 penjualan awalnya. Dengan total pasokan dibatasi pada 10 miliar token, Ozak AI mendistribusikan asetnya di seluruh komunitas, cadangan, dan pool likuiditas.

Analis menyoroti rencananya untuk menggabungkan fungsionalitas AI dengan validasi blockchain yang transparan, menyebutnya sebagai model potensial untuk menggabungkan alat data dengan sistem DeFi. Roadmap mencakup fitur staking, ekspansi ekosistem, dan kemitraan baru. Jika Ozak AI mempertahankan kecepatannya, ia dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu penjualan awal paling kreatif di pasar tahun ini.

Mengapa BlockDAG Memimpin sebagai Kripto Penjualan Awal Teratas

Baik Pepenode dan Ozak AI menunjukkan betapa beragamnya pemandangan penjualan awal saat ini. Pepenode berfokus pada aksesibilitas dan penambangan berbasis permainan, sementara Ozak AI memadukan kecerdasan buatan dengan data terdesentralisasi. Masing-masing menarik bagi audiens yang berbeda, satu didorong oleh keterlibatan, yang lain oleh inovasi teknologi.

Tetapi analis percaya BlockDAG menawarkan sesuatu yang lebih aman dan skalabel. Fondasi Proof-of-Work-nya menghilangkan ketidakpastian yang terkait dengan model staking, menciptakan struktur yang terasa familiar dan siap untuk masa depan. Didukung oleh daya tarik nyata, pendanaan kuat, dan minat institusional, BlockDAG menonjol sebagai proyek dengan potensi jangka panjang, bukan hanya kegembiraan jangka pendek.

Saat penjualan awal bersaing untuk mendapatkan perhatian, kombinasi desentralisasi, kecepatan, dan keandalan BlockDAG memposisikannya di antara kontender kripto penjualan awal teratas saat ini, jenis proyek yang dapat dipercaya oleh pembeli ritel dan institusional.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

