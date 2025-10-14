Boom Pasar Prediksi: Bagaimana Polymarket dan Kalshi Mengubah Taruhan Menjadi Miliaran

Dua platform prediksi terbesar di dunia, Polymarket dan Kalshi, baru saja membuktikannya dengan menarik pendanaan multi-miliar dolar dan menulis ulang seperti apa generasi spekulasi berikutnya.

Angka-Angka di Balik Kegilaan Ini

Lonjakan dimulai ketika Intercontinental Exchange (ICE), induk dari New York Stock Exchange, diam-diam memimpin investasi sebesar $2 miliar ke Polymarket, menilainya pada angka mengejutkan $9 miliar. Beberapa hari kemudian, Kalshi mengumumkan penggalangan dana sebesar $300 juta yang mendorong valuasinya sendiri menjadi $5 miliar – menandakan segmen pasar yang tidak lagi terbatas pada pinggiran crypto.

Pendiri Polymarket, Shayne Coplan, menjadi salah satu miliarder termuda dalam sejarah fintech setelah penggalangan dana tersebut – simbol betapa cepatnya industri ini berkembang sejak pasar taruhan berbasis blockchain pertama muncul beberapa tahun lalu.

Dua Jalur, Satu Tujuan

Sementara kedua perusahaan berbagi tujuan yang sama – mengubah opini menjadi aset yang dapat diperdagangkan – filosofi mereka tidak bisa lebih berbeda.

Kalshi beroperasi sepenuhnya dalam perimeter regulasi A.S., menawarkan pasar melalui model clearinghouse tradisional yang menarik bagi trader ritel di platform seperti Robinhood, yang baru-baru ini mengintegrasikan pasar Kalshi ke dalam aplikasinya.

Polymarket, sebaliknya, tetap berakar pada crypto, berjalan sepenuhnya onchain di mana setiap pasar dan posisi dapat diaudit di blockchain. Transparansi dan desentralisasi adalah kartu andalannya.

Persaingan mereka diam-diam telah menjadi salah satu duel paling menarik dalam teknologi finansial. Kalshi baru-baru ini membalikkan papan peringkat, meraih sekitar 60% dari total pangsa perdagangan pada September. Namun kedua platform mencapai volume rekor, menghasilkan lebih dari $1,4 miliar dalam aktivitas gabungan – bukti bahwa sektor pasar prediksi berkembang cukup cepat untuk keduanya menang.

Spekulasi Menjadi Arus Utama

Pasar prediksi yang dulu dianggap sebagai kebaruan internet, kini merambah ke keuangan teregulasi. Kerjasama Kalshi dengan Robinhood memberikan puluhan juta investor ritel akses ke kontrak acara, sementara model blockchain Polymarket menarik bagi gelombang baru trader crypto yang menghargai transparansi di atas birokrasi.

Apa yang dimulai sebagai taruhan pada masa depan telah menjadi pernyataan tentang masa kini: spekulasi bukan hanya sebuah sudut crypto lagi – ini menjadi pilar bagaimana dunia keuangan mengukur keyakinan, ketidakpastian, dan risiko.

