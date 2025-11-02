Prediksi Harga Pudgy Penguins (PENGU): Akankah Bulls Mempertahankan Support $0.017 atau Menghadapi Penurunan Lagi?

Meskipun mengalami penurunan dari level tertingginya baru-baru ini, PENGU terus menarik perhatian besar di kalangan kripto. Pengamat pasar memandang konsolidasi Pudgy Penguins saat ini sebagai persiapan daripada kemunduran, dengan teknikal dan sentimen yang perlahan selaras untuk potensi pemulihan.

Buzz Pasar Meningkat Seputar PENGU

Momentum seputar Pudgy Penguins PENGU terus bertumbuh di seluruh pasar, dengan Anon Cooker semakin memperhatikannya sebagai salah satu aset small-cap unggulan Q4. Diskusi komunitas telah berubah menjadi lebih spekulatif, didorong oleh pembaruan pengembangan yang berkelanjutan dan pembicaraan ETF yang diperbarui.

Momentum sosial seperti ini sering mendahului pembalikan struktural dalam aset dengan akumulasi tinggi. Jika sentimen pasar terus menguat bersamaan dengan arus masuk likuiditas, PENGU bisa segera bertransisi dari fase konsolidasinya menuju siklus kenaikan yang lebih agresif, terutama saat minat pada token terkait meme kembali meningkat.

Indikator Menunjukkan Zona Pembalikan Potensial

PENGU mendekati titik infleksi potensial dalam saluran paralel menurun yang terdefinisi. Aset ini saat ini menguji batas bawah di sekitar $0,0175, yang bertepatan dengan bagian bawah wilayah golden pocket (retracement Fibonacci 0,618). Sementara itu, RSI berada di dekat 30, mencerminkan kondisi oversold, dan MACD tetap berada di zona negatif tetapi mendatar, menunjukkan bahwa tekanan jual mungkin mendekati kelelahan.

PENGU menguji batas bawah saluran menurunnya di dekat $0,0175, menandakan potensi minat pembalikan. Sumber: Henmo melalui X

Kontraksi volume lebih lanjut mendukung gagasan stabilisasi sebelum potensi breakout. Jika momentum berubah positif, target kunci pertama berada di sekitar $0,022, diikuti oleh $0,028 hingga $0,030 di mana garis resistensi sebelumnya berpotongan.

Peta Panas Likuidasi Menunjukkan Ruang untuk Squeeze

Analisis peta panas likuidasi Kwiik menunjukkan bahwa klaster likuidasi short terbesar PENGU berada di dekat $0,034. Dengan mayoritas posisi leverage terkonsentrasi di bawah harga pasar saat ini, pergerakan menuju level tersebut dapat memicu skenario short squeeze.

Peta likuidasi PENGU menyoroti klaster short yang padat di dekat $0,034, menciptakan kondisi untuk potensi squeeze jika momentum menguat. Sumber: Kwiik melalui X

Kantong likuiditas ini tetap menjadi target kenaikan paling menarik untuk PENGU dalam jangka pendek. Secara historis, likuidasi terklaster seperti ini bertindak sebagai magnet untuk pergerakan harga ketika pendanaan direset dan open interest turun. Jika tekanan pembelian meningkat, merebut kembali $0,025–$0,030 bisa menjadi zona pemicu teknis menuju target $0,034 tersebut.

Pandangan Berlawanan: Penurunan Lebih Lanjut Masih Mungkin

Grafik teknikal BRUH menggambarkan gambaran yang lebih hati-hati, memproyeksikan bahwa PENGU mungkin masih menghadapi penurunan 20–30% sebelum menemukan dasar yang stabil. Struktur Pudgy Penguins mencerminkan pola segitiga menurun, dengan level tertinggi yang lebih rendah terkompresi menuju dukungan horizontal utama sekitar $0,0140 hingga $0,0135. Rentang ini bertepatan dengan zona permintaan yang secara historis kuat dari konsolidasi sebelumnya.

Formasi segitiga menurun PENGU menandakan kemungkinan kelemahan, dengan dukungan diperhatikan di $0,0140–$0,0135 saat beruang menguji batas bawah. Sumber: BRUH melalui X

Jika resistensi trendline saat ini tetap utuh, penurunan lain tidak dapat dikesampingkan sebelum pemulihan. Namun, klaim kembali yang tegas di atas $0,021 akan membatalkan struktur bearish, membuka pintu untuk potensi pembalikan.

Pemikiran Akhir: Apa Selanjutnya untuk PENGU?

PENGU diperdagangkan pada $0,01812 dengan volume harian $170 juta dan kapitalisasi pasar melebihi $1,14 miliar. Aset ini tetap berada di zona konsolidasi tetapi terus mempertahankan kehadiran yang kuat baik dalam volume maupun aktivitas komunitas, menggarisbawahi relevansinya di antara permainan mid-cap.

Harga Pudgy Penguins saat ini adalah $0,01812, turun -3,19% dalam 24 jam terakhir. Sumber: Brave New Coin

Secara teknis, zona dukungan $0,017 hingga $0,018 menentukan level penentu untuk pergerakan selanjutnya. Pemulihan yang terkonfirmasi dari rentang ini dapat menyiapkan panggung untuk kenaikan menuju $0,025 hingga $0,030, dan berpotensi target likuidasi $0,034 yang disorot sebelumnya. Sebaliknya, kegagalan untuk mempertahankan basis ini mungkin memperpanjang konsolidasi ke wilayah yang lebih dalam. Secara keseluruhan, harga PENGU saat ini berada di persimpangan penting.