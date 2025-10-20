BursaDEX+
Vault pasar netral terdesentralisasi dapat mendemokratisasi hasil dan memberikan investor sehari-hari pengembalian yang stabil, seperti dolar tanpa bergantung pada imbalan token

Membayangkan kembali vault netral-pasar tanpa broker utama | Opini

Oleh: Crypto.news
2025/10/20 03:07
Pengungkapan: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini sepenuhnya milik penulis dan tidak mewakili pandangan dan pendapat dari redaksi crypto.news.

Selama bertahun-tahun, memanfaatkan arbitrase antara pasar spot cryptocurrency dan futures perpetual hanya diperuntukkan bagi trader institusional yang bermodal besar. "Basis trades" ini membutuhkan modal besar, sistem risiko canggih, dan pemantauan 24 jam untuk mendapatkan keuntungan dari celah harga kecil. Monopoli tersebut kini berakhir. Vault lindung nilai sekali klik kini mengotomatisasi strategi yang sama menggunakan bursa terdesentralisasi dan kustodian institusional.

Ringkasan
  • Vault "market-neutral" otomatis dan onchain kini mereplikasi basis trades kompleks yang dulunya terbatas pada hedge fund — memungkinkan siapa saja mendapatkan imbal hasil dari spread spot-futures dengan modal sekecil $100.
  • Vault menyeimbangkan posisi long dan short di pasar spot dan futures perpetual, mengumpulkan pembayaran funding rate sambil menetralisir risiko harga — bentuk imbal hasil yang berdasarkan matematika dan non-spekulatif.
  • Meskipun risiko counterparty dan pasar tetap ada, vault blockchain menyediakan bukti cadangan real-time dan visibilitas posisi — tingkat transparansi yang tidak dapat ditandingi oleh hedge fund tradisional.
  • Seiring pertumbuhan adopsi, vault ini mempersempit celah arbitrase, meredam volatilitas, dan memperkenalkan instrumen tabungan baru yang mudah diakses — menandakan transisi dari DeFi spekulatif ke keuangan berkelanjutan yang didorong imbal hasil.

Tiba-tiba, siapa pun dengan $100 dan dompet kripto dapat mengakses imbal hasil market-neutral yang dulunya eksklusif untuk prime broker. Pemain seperti Ethena, yang menawarkan imbal hasil sintetis, telah mencapai pasokan hampir $12 miliar, menunjukkan betapa nyatanya permintaan ini.

Implikasinya melampaui akses yang didemokratisasi: saat lebih banyak modal mengalir ke strategi ini, celah harga spekulatif menyempit, dan penabung mendapatkan pengembalian dalam denominasi dolar yang stabil tanpa bertaruh pada token yang volatil. Adopsi terus meningkat, dan secara resmi membentuk pasar tabungan yang sepenuhnya baru, kini onchain.

Bagaimana vault market-neutral bekerja

Menjelaskannya dengan bahasa sederhana, vault membuka posisi di pasar spot (membeli aset sebenarnya) dan futures perpetual (kontrak perdagangan yang mengikuti harga aset). Satu sisi mendapat untung jika aset naik, sisi lainnya jika turun. Ketika diseimbangkan dengan benar, perdagangan bersifat netral terhadap arah harga. Secara historis, pelaksanaan ini membutuhkan jaminan, jalur kredit besar, dan pemantauan konstan. Sekarang, vault menangani pekerjaan berat, menyesuaikan posisi secara dinamis untuk menangkap funding rate secara otomatis. Beberapa operator vault bahkan mengambil langkah penting dalam strategi tingkat institusional ini dengan memanfaatkan sistem seperti Proof of Reserves dari Chainlink untuk memberikan transparansi real-time dan terverifikasi tentang dukungan jaminan dan eksekusi.

Funding rate, pembayaran yang dilakukan kontrak perpetual ke posisi long atau short, adalah mesin pengembalian yang sebenarnya. Mereka berfluktuasi berdasarkan ketidakseimbangan permintaan antara long dan short. Vault mengumpulkan pembayaran mikro ini dalam skala besar, menciptakan pengembalian yang lancar dan lebih dapat diprediksi. Ini bukan "uang gratis," tetapi cara metodis dan berdasarkan matematika untuk mendapatkan imbal hasil tanpa risiko arah.

Misalnya, jika kontrak perpetual pada aset kripto utama diperdagangkan sedikit di atas spot, trader melakukan short pada kontrak sambil memegang aset dasarnya. Ini menciptakan aliran pembayaran pendanaan dari posisi long ke short. Vault melaksanakan ini secara otomatis dalam skala besar, mengumpulkan pembayaran ini.

Tentu saja, strategi ini tidak bebas risiko. Risiko counterparty bursa tetap ada; misalnya, jika platform derivatif menghadapi kebangkrutan, dana pengguna bisa hilang. Kegagalan bursa kripto baru-baru ini seperti FTX, Voyager, dan Celsius telah menunjukkan bahwa kekhawatiran ini nyata, bukan teoretis. Funding rate juga berfluktuasi berdasarkan kondisi pasar. Selama periode bearish, futures perpetual dapat diperdagangkan dengan diskon terhadap harga spot, berpotensi menghasilkan pembayaran pendanaan negatif.

Imbal hasil untuk penabung, stabilitas untuk pasar

Terlepas dari risiko ini, vault market-neutral mewakili pergeseran fundamental dalam menghasilkan imbal hasil. Tidak seperti banyak protokol DeFi yang bergantung pada inflasi token atau mekanisme spekulatif, strategi ini mengekstrak nilai dari inefisiensi pasar yang nyata: khususnya, kesediaan trader lain untuk membayar premium untuk eksposur leverage.

Vault ini juga menawarkan keunggulan transparansi dibandingkan keuangan tradisional. Hedge fund hanya diwajibkan melaporkan posisi setiap kuartal, membiarkan investor dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan. Vault berbasis blockchain memungkinkan verifikasi real-time atas kepemilikan dan strategi. Pengguna dapat secara independen memantau bagaimana deposit mereka digunakan dan apakah imbal hasil yang diharapkan sesuai dengan kondisi pasar aktual.

Seiring pertumbuhan adopsi, vault dapat menstabilkan pasar kripto. Dengan secara sistematis menangkap pembayaran pendanaan dan mempersempit celah spot-futures, mereka mengurangi peluang arbitrase bagi pelaku spekulasi, menurunkan volatilitas. Modal yang dulunya mengalir secara eksklusif melalui saluran institusional yang tidak transparan kini berkontribusi pada penetapan harga pasar yang lebih efisien dan dapat diaudit.

Agar vault market-neutral matang secara bertanggung jawab, operator vault harus menerapkan manajemen risiko yang kuat di luar pemantauan posisi dasar, termasuk stress testing, cadangan yang memadai, dan pengungkapan yang jelas tentang eksposur counterparty. Pengguna harus menuntut transparansi tentang sumber imbal hasil, penyimpanan jaminan, dan rencana kontingensi. Vault market-neutral pada akhirnya dapat menjadi kategori baru produk tabungan, menawarkan pengembalian yang stabil sambil berkontribusi pada pasar kripto yang lebih efisien.

Era arbitrase institusional eksklusif sedang berakhir. Apa yang muncul selanjutnya tergantung pada seberapa baik industri, pengguna, dan regulator menavigasi tantangan ke depan. Dengan membuat imbal hasil canggih menjadi mudah diakses, transparan, dan lebih aman, vault market-neutral terdesentralisasi akhirnya dapat memenuhi janji DeFi: alat keuangan yang terbuka, adil, dan andal untuk semua orang.

Ben Nadareski
Ben Nadareski

Ben Nadareski adalah CEO dan co-founder Solstice Labs, di mana ia mendefinisikan ulang bagaimana imbal hasil dihasilkan di DeFi. Didukung oleh Deus X Capital, Solstice Labs mempelopori strategi tingkat institusional tanpa izin di Solana, membuat pendekatan trading canggih dan imbal hasil berkelanjutan dapat diakses oleh semua orang. Sebelumnya, Ben memimpin perdagangan derivatif kripto pertama dengan bank global sebagai Vice President of Global Trading di Galaxy Digital. Dia memajukan investasi strategis dalam aset digital sebagai Director of M&A di SIX Digital Exchange dan membantu memperluas adopsi blockchain di seluruh Asia dengan R3, memperkenalkan teknologi terdesentralisasi ke bank sentral dan lembaga keuangan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

