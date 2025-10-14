Ripple dan Immunefi Meluncurkan Attackathon Senilai $200K untuk Mengamankan Protokol Peminjaman XRPL

TLDR

Ripple dan Immunefi telah bersama-sama meluncurkan Attackathon senilai $200.000 untuk memperkuat Protokol Peminjaman XRPL. Inisiatif ini menyatukan peneliti keamanan global untuk mendeteksi dan memperbaiki kerentanan protokol sebelum dirilis. Protokol Peminjaman XRPL memainkan peran penting dalam peta jalan Ripple untuk ekspansi DeFi institusional yang aman.

Protokol Peminjaman XRPL: Pusat Strategi DeFi Ripple

Ripple telah memposisikan Protokol Peminjaman XRPL sebagai komponen penting dalam kerangka DeFi kelas institusionalnya. Protokol ini akan memperkenalkan peminjaman terpusat asli dan kredit yang dijamin ke XRP Ledger. Penambahan ini memungkinkan otomatisasi pinjaman end-to-end sambil menjembatani likuiditas global kepada peminjam dan hasil kepada pemberi pinjaman.

Protokol Peminjaman XRPL akan menjalani pemungutan suara validator sebelum akhir tahun untuk menentukan kelayakan peluncurannya. Setelah disetujui, ini akan menandai peningkatan signifikan pada fitur XRP Ledger saat ini. Sejauh ini, XRPL belum mendukung peminjaman, menjadikan protokol ini lompatan besar dalam utilitas DeFi.

Protokol Peminjaman XRPL bertujuan untuk mendukung lembaga keuangan dan pengembang dengan infrastruktur peminjaman yang aman dan dapat diskalakan. Ripple percaya bahwa fondasi ini akan memungkinkan alokasi modal yang lebih efisien di seluruh jaringan. Protokol ini bisa segera menjadi pilar inti dari ekosistem XRPL yang terus berkembang.

Peran Immunefi: Memanfaatkan Bakat Keamanan Global

Immunefi, platform keamanan on-chain terkemuka, bermitra dengan Ripple untuk memastikan Protokol Peminjaman XRPL bebas dari cacat kritis. Dengan lebih dari $180 miliar dana pengguna yang dilindungi dan $25 miliar peretasan yang dicegah, Immunefi membawa kredensial keamanan yang kuat. Komunitasnya yang terdiri dari lebih dari 60.000 peneliti akan berperan langsung dalam pengujian protokol.

Attackathon memulai fase pelatihannya pada 13 Oktober, mendidik peserta tentang arsitektur Protokol Peminjaman XRPL. Pengujian kerentanan aktif akan berlangsung dari 27 Oktober hingga 29 November, di mana para peneliti dapat memperoleh hadiah dari kumpulan hadiah senilai $200.000. Keterlibatan Immunefi menjamin standar keamanan yang tinggi sebelum rilis publik.

Model hadiah bug ini memprioritaskan mitigasi risiko proaktif dan transparansi sebelum penerapan mainnet. Pendekatan Immunefi mengubah keamanan blockchain menjadi kolaborasi global. Protokol Peminjaman XRPL akan mendapatkan manfaat langsung dari tingkat pengawasan ini.

RippleX Mengkonfirmasi Komitmen untuk Ekspansi DeFi yang Aman

RippleX, tim produk Ripple, menekankan pentingnya pengujian ketat sebelum Protokol Peminjaman XRPL diluncurkan. Perusahaan melihat keamanan sebagai fondasi, bukan sebagai pemikiran belakangan, untuk pertumbuhan DeFi di XRPL. Kolaborasi Ripple dengan Immunefi memastikan peluncuran yang kredibel dengan keamanan sebagai prioritas utama.

Protokol Peminjaman XRPL mendukung tujuan yang lebih luas RippleX untuk menawarkan solusi keuangan nyata on-chain. Dengan kecepatan, skalabilitas, dan sekarang kemampuan peminjaman, XRP Ledger akan mendukung operasi keuangan terdesentralisasi yang lebih kompleks. Ripple berencana untuk menskalakan DeFi dengan aman dengan memungkinkan peminjaman tanpa kepercayaan dengan akses global.

Inisiatif terkoordinasi ini memperkuat niat Ripple untuk mempersiapkan XRP Ledger untuk masa depan. Protokol Peminjaman XRPL tidak lagi teoretis—sedang diuji, divalidasi, dan disiapkan untuk penggunaan institusional. Dengan mitra tepercaya dan langkah-langkah keamanan yang ekstensif, Ripple memberikan contoh yang kuat dalam kesiapan DeFi.

