Ripple membeli Palisade saat mengarahkan perusahaan untuk mendorong adopsi kripto

Perusahaan layanan kripto Ripple telah mengakuisisi perusahaan kustodian kripto dan dompet Palisade untuk memperluas bisnis dan penawaran yang berfokus pada institusi.
Ripple mengumumkan pada hari Senin bahwa penawaran dompet-sebagai-layanan Palisade akan diintegrasikan ke dalam Ripple Custody, divisi kustodian kripto mereka yang menargetkan bank, dan menyatakan bahwa akuisisi ini bertujuan untuk melayani "fintech, perusahaan berbasis kripto, dan korporasi."
"Korporasi siap mendorong gelombang adopsi kripto masif berikutnya," kata presiden Ripple Monica Long dalam sebuah pernyataan.
