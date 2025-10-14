Ripple Meluncurkan 'Attackathon' Senilai $200K untuk Menguji Ketahanan Protokol Peminjaman Baru XRP

Ripple meluncurkan Attackathon senilai $200.000 dengan Immunefi untuk menguji keamanan protokol peminjaman XRPL dan ketahanan terhadap bug.

Acara berlangsung 27 Okt–29 Nov, menargetkan likuidasi, akumulasi bunga, dan eksploitasi admin di seluruh standar XLS.

Ripple telah memperkenalkan tantangan baru yang bertujuan untuk menguji kekuatan protokol peminjaman XRP Ledger (XRPL) yang diusulkan. Perusahaan tersebut, bermitra dengan perusahaan keamanan blockchain Immunefi, telah mengumumkan "Attackathon" yang menawarkan hingga $200.000 kepada peneliti keamanan yang mendeteksi bug valid dalam sistem.

Inisiatif ini berfokus pada mengundang peretas topi putih untuk menguji ketahanan protokol yang akan datang, terutama area yang terkait dengan keamanan dana dan solvabilitas vault. Komunitas XRPL memandang ini sebagai salah satu pembaruan yang paling ditunggu, yang diharapkan akan masuk ke tahap voting validator akhir tahun ini.

Kepala Produk RippleX Jasmine Cooper menekankan pentingnya fase pengujian pra-peluncuran. Dia menyatakan,

Cooper menambahkan bahwa bermitra dengan Immunefi "memungkinkan kami untuk mengakses jaringan global peneliti elit yang telah mengamankan beberapa protokol DeFi terbesar hingga saat ini."

Timeline dan Fase Kunci Attackathon Ripple

Protokol peminjaman, yang pertama kali diperkenalkan pada KTT XRP Ledger Apex, akan memungkinkan pinjaman jangka waktu tetap tanpa jaminan tanpa kontrak pintar atau token terbungkus. Pemeriksaan kredit ditangani di luar rantai melalui sistem penjaminan institusional, sementara penggabungan dana dan pembayaran kembali terjadi di dalam rantai di bawah aturan ketat.

Inisiatif ini diatur oleh XLS-66, standar baru yang berupaya memperkuat fondasi untuk aktivitas modal institusional di XRPL. Ini bertujuan untuk mendukung pasar kredit dunia nyata sambil mempertahankan transparansi melalui proses on-chain dan opsi kustodi yang diatur.

Menurut postingan blog, attackathon dimulai pada 27 Oktober 2025, dan berlangsung hingga 29 November 2025, setelah fase edukasi dua minggu yang dimulai pada 13 Oktober. Selama waktu ini, pengembang dapat menerima panduan teknis dari insinyur Ripple, mempelajari panduan Devnet, dan menguji pendekatan mereka dalam pengaturan yang terkontrol.

Struktur Hadiah dan Kriteria Bug

Total kumpulan hadiah berjumlah $200.000, dengan pembayaran minimum terjamin sebesar $30.000 jika tidak ditemukan bug yang memenuhi syarat. Hadiah akan didistribusikan secara merata di antara peserta, sementara peserta dengan kinerja terbaik akan mendapatkan pengakuan tambahan melalui program "All Star" dan "Podium" Immunefi.

Aturan menentukan bahwa hanya bug dengan bukti konsep yang berfungsi dalam kode yang digunakan yang akan diterima. Kompetisi ini berfokus pada aset protokol inti seperti protokol peminjaman XLS-66, vault aset tunggal XLS-65, token multi-guna XLS-33, kredensial XLS-70, pembekuan mendalam XLS-77, dan domain dengan izin XLS-80.



Penguji harus fokus pada masalah dalam logika likuidasi, bug akumulasi bunga yang dapat menguntungkan pengguna secara tidak adil, dan eksploitasi administratif yang memungkinkan penyerang mengubah catatan protokol. Area kunci lainnya termasuk interaksi dompet, kontrol akses, dan mekanisme terkait dengan pembekuan aset atau fungsi clawback.

Cooper mengatakan,

Meskipun fokus institusional Ripple yang berkembang, XRPL menghadapi kritik. Pada Agustus 2025, perusahaan riset Kaiko menempatkannya di posisi terbawah di antara 15 blockchain dalam perbandingan keamanan.

Pada saat penulisan, token asli Ripple XRP diperdagangkan pada $2,47, turun 5,24% dalam 24 jam terakhir. Aktivitas perdagangan turun sekitar 16%, membawa total volume menjadi $8,41 miliar.

