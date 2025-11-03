Postingan Ripple Meluncurkan Spot Prime Brokerage untuk Institusi A.S. pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Ripple telah meluncurkan layanan spot prime brokerage untuk klien institusional berbasis A.S., memungkinkan mereka untuk memperdagangkan transaksi spot OTC dalam aset digital terkemuka, termasuk XRP dan RLUSD. Ini terjadi setelah Ripple mengakuisisi Hidden Road, perusahaan prime brokerage multi-aset. Dengan menggabungkan lisensi Ripple dengan penawaran Hidden Road di bawah Ripple Prime, institusi kini memiliki akses yang mudah dan lancar ke pertukaran mata uang asing, aset digital, derivatif, swap, dan produk pendapatan tetap, semuanya dalam satu platform. Ekspansi ini meningkatkan kemampuan Ripple untuk perdagangan institusional.