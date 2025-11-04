Postingan Berita Ripple: Grayscale Mengajukan Amandemen Baru untuk ETF XRP Menjelang Keputusan SEC pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Grayscale Investments telah mengajukan Amandemen No. 2 untuk pernyataan pendaftaran Grayscale XRP Trust, menandai langkah lain menuju peluncuran exchange-traded fund (ETF) spot XRP di Amerika Serikat. Pengajuan yang diperbarui, yang diserahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada 3 November 2025, memberikan detail baru tentang struktur, manajemen, dan rencana operasional dana tersebut.

Menurut pengajuan tersebut, trust ini bertujuan untuk menawarkan eksposur investor terhadap XRP melalui saham yang melacak harga pasar aset digital. Trust ini diorganisir di bawah hukum Delaware dan berencana untuk terdaftar di NYSE Arca dengan ticker GXRP, menunggu persetujuan regulasi.

Pengajuan tersebut menjelaskan bahwa produk akan beroperasi sebagai kendaraan investasi pasif, yang berarti tidak akan berusaha untuk mengungguli kinerja pasar XRP. Sebaliknya, tujuannya adalah agar nilai setiap saham mencerminkan XRP yang mendasarinya yang dipegang oleh trust, dikurangi biaya dan kewajiban.

Dana tersebut akan menerbitkan saham dalam blok 10.000, yang disebut sebagai "Baskets," yang dapat dibuat atau ditebus oleh peserta resmi dengan imbalan XRP atau uang tunai. Coinbase Custody akan berfungsi sebagai kustodian, sementara The Bank of New York Mellon akan bertindak sebagai administrator dan agen transfer.

Posisi Pasar XRP

Per 30 Oktober 2025, XRP menduduki peringkat sebagai cryptocurrency terbesar kelima berdasarkan kapitalisasi pasar, dengan nilai sekitar $170 miliar. Aset tersebut telah menunjukkan volatilitas harga yang signifikan selama tahun lalu, diperdagangkan antara $0,50 dan $3,55, dengan harga rata-rata $2,25. Volume perdagangan 24 jam per 30 September 2025, berdiri sekitar $2,9 miliar.

Pengajuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama XRP tetap utilitas transaksional dalam XRP Ledger, yang memungkinkan transfer cepat dan berbiaya rendah. Tidak seperti Bitcoin, XRP telah di-pre-mined saat peluncuran, dengan 100 miliar token yang dibuat. Sekitar 59,8 miliar saat ini beredar.

Bagian dari Dorongan Institusional yang Lebih Luas

Amandemen tersebut muncul di tengah meningkatnya minat institusional pada ETF berbasis altcoin, menyusul persetujuan terbaru produk Solana, Litecoin, dan Hedera. Analis pasar memandang pembaruan terbaru Grayscale sebagai tanda bahwa diskusi antara perusahaan dan regulator mungkin berkembang menuju keputusan final.

Tinjauan SEC terhadap ETF XRP diperkirakan akan berlanjut hingga akhir 2025, dengan keputusan final yang diantisipasi sebelum akhir tahun.