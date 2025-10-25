Perkiraan Harga Ripple: Jika XRP Dapat Merebut Kembali $2,58, Maka Dorongan Menuju $3 Dapat Terjadi Dengan Cepat

Jika bull mengubah $2,58 menjadi support, jalur menuju $3 dapat terbuka dengan cepat saat dana momentum dan penutupan short bergabung dalam pergerakan. Buku pesanan terlihat lebih sehat dibandingkan minggu lalu, dan spread lebih ketat di venue utama. Saat setup ini berkembang, Remittix terus muncul dalam obrolan trader sebagai cara sederhana untuk memindahkan uang, tetapi fokus hari ini tetap pada harga Ripple dan level-level yang penting.

Harga Ripple: Jalur Jika $2,58 Berubah

Harga Ripple telah bertahan di atas $2,35 dan rata-rata pergerakan sederhana 100 jam. Pembeli mempertahankan $2,32, merebut kembali $2,38, dan terus menguji $2,42, di mana segitiga yang menyempit telah membatasi reli. Penutupan jam yang bersih di atas $2,42 sering membuka jalan cepat ke $2,48 dan kemudian $2,55 saat kantong likuiditas menipis.

Sumber: TradingView

Dari sana, semua mata tertuju pada $2,58. Level tersebut selaras dengan pasokan terbaru dan retracement 50 persen dari ayunan $2,53 ke $2,33. Jika harga merebut kembali $2,58 dengan volume yang meningkat, short terlambat bisa terjebak, dan meja momentum mungkin menekan tape. Target kemudian bertumpuk di $2,65 dan $2,72, dengan gravitasi angka bulat di $3. Untuk konfirmasi, perhatikan RSI bertahan di atas 50 pada jam dan persilangan MACD yang kuat sementara low yang lebih tinggi terbentuk di atas $2,48. Jika sinyal-sinyal tersebut muncul bersamaan, harga Ripple dapat berakselerasi.

Harga Ripple: Seperti Apa Kegagalan dan Support Kunci

Jika $2,42 ditolak lagi, harga Ripple bisa turun ke $2,38, di mana bid telah dimuat ulang sebelumnya. Penutupan harian atau beberapa jam di bawah $2,35 melemahkan struktur dan berisiko mengunjungi kembali $2,32, kemudian $2,25. Di bawah $2,25, rak yang lebih dalam berada di dekat $2,20, di mana pembeli dip telah menunjukkan minat dalam pullback sebelumnya.

Volume juga penting. Dorongan ke $2,58 dengan volume tipis bisa memudar. Idealnya, merebut kembali $2,58 disertai dengan tekanan beli yang lebih kuat, buku yang lebih tebal, dan aktivitas maker yang lebih baik. Campuran tersebut mengurangi slippage dan mengundang tiket yang lebih besar tanpa menggerakkan harga Ripple terlalu jauh. Jika pembeli tidak dapat bertahan di atas $2,48 setelah breakout, pergerakan berisiko berubah menjadi jebakan bull. Sampai saat itu, jalur perlawanan terkecil tetap lebih tinggi selama $2,35 bertahan dan $2,42 akhirnya memberi jalan.

Update Remittix: Remittix di jalur pembayaran

Remittix membangun rel crypto-to-fiat sederhana yang ditujukan untuk transfer sehari-hari. Saat ini Anda dapat membeli Remittix seharga $0,1166, dan lebih dari 30.000 investor telah bergabung dalam beberapa bulan terakhir. Tim melaporkan telah mengumpulkan lebih dari $27,7 juta melalui penjualan lebih dari 681 juta token, yang menandakan minat yang stabil pada alat pembayaran praktis.

Dua listing bursa terpusat dikonfirmasi sebagai awal dari peluncuran bursa, dan dua listing lagi telah diamankan untuk tonggak selanjutnya. Remittix telah menyelesaikan KYC dengan CertiK dan menduduki peringkat token Pre-Launch nomor satu di CertiK Skynet, menambahkan lapisan kepercayaan lain bagi pengguna baru.

Dompet sedang dalam tahap Beta dengan sekelompok penguji terpilih. Pengembangan aplikasi web Remittix hampir selesai, dengan Beta crypto-to-fiat yang direncanakan untuk pertengahan Q4. Setelah integrasi ke dalam dompet, tim berharap dapat berbagi tanggal go-live. Roadmap tersebut membuat Remittix tetap berada dalam daftar pantauan sementara pasar yang lebih luas sedang diatur.

Mengapa $2,58 Adalah Engsel yang Perlu Diperhatikan

Ubah $2,58, pertahankan, dan harga Ripple dapat menekan ke $2,65, kemudian $2,72, dan menantang $3 jika arus momentum berlanjut. Pada playoff di 2,42 atau kerugian 2,35, permainan berbalik kembali untuk mendukung perburuan di 2,32 dan 2,25. Jaga rencana tetap sederhana. Biarkan level dan volume mengkonfirmasi breakout. Jika selera risiko berkembang dengan breakout XRP yang bersih, proyek yang membangun rel pembayaran nyata seperti Remittix juga bisa mendapatkan latar belakang yang lebih kuat.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini:

Website: https://remittix.io/

Socials: https://linktr.ee/remittix

Hadiah $250K: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain apa pun di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency apa pun. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Posting Prakiraan Harga Ripple: Jika XRP Dapat Merebut Kembali $2,58, Maka Dorongan Menuju $3 Dapat Terjadi Dengan Cepat pertama kali muncul di Coindoo.