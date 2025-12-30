Kejutan Bitcoin (BTC) 2025: Cara-Cara yang Bisa Menyelamatkan Dolar

Bitcoin (BTC) telah lama menjadi musuh dolar AS, seolah-olah hanya satu dari mereka yang akan menang, yang lainnya akan binasa. Gagasan seperti itu merajalela sepanjang tahun 2010-an. Hal ini memengaruhi diskusi tentang kebijakan ekonomi pemerintah dan meningkatkan kecemasan. Namun, suasananya kini telah berubah. Tidak dengan keras. Tidak dengan tergesa-gesa. Dan bukan dari bawah.

Meskipun merupakan pandangan yang sangat langka melawan massa, Brian Armstrong, CEO perusahaan perdagangan internet, baru-baru ini mengemukakan bahwa Bitcoin tidak lebih dari cermin yang mengarah langsung kembali ke dolar—hanya saja membuatnya bertanggung jawab.

Menurutnya, Bitcoin adalah sarana check and balance. Dalam kasus inflasi yang meningkat atau pengeluaran pemerintah yang berlebihan, uang mengalir ke tempat yang aman. Pada saat itu, BTC adalah jalan keluar. Bahaya inilah, menurut Armstrong, adalah hal yang baik. Ini memaksa regulator untuk bertindak dengan benar.

Armstrong memperingatkan bahwa posisi dolar AS sebagai mata uang cadangan tidak terjamin. Ketika inflasi terus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi untuk periode yang lama, kepercayaan terhadap mata uang tersebut berkurang. Dan ketika kepercayaan hilang, mendapatkannya kembali sangat sulit. Akan menjadi bencana bagi dolar untuk kehilangan status mata uang cadangannya. Dalam konteks ini, BTC berakhir sebagai sinyal peringatan, bukan pengganti.

Bitcoin dan Masalah Defisit

Lingkungan fiskal 2025 memaksa kita untuk memberikan lebih banyak perhatian pada argumen ini. Pembayaran bunga atas utang AS telah mencapai tahap yang menyedihkan dan kini lebih tinggi dari anggaran pertahanan nasional. Biaya pembayaran utang telah menjadi tantangan besar yang permanen.

Armstrong sangat blak-blakan. Menurutnya, insentif tidak selaras dengan benar. Politisi dihargai atas pemborosan mereka dan bukan atas penghematan mereka. Inflasi adalah pajak tersembunyi. BTC adalah yang membuat keributan.

Dia telah mendukung Departemen Efisiensi Pemerintah yang pernah dipimpin oleh Elon Musk. Konsepnya cukup langsung. Sistem yang ketinggalan zaman masih mengendalikan operasi pemerintah. Teknologi modern akan memperkenalkan karakteristik transparansi, otomatisasi, dan akuntabilitas ke keuangan publik. BTC, yang merupakan produk dari kode dan aturan, sejalan dengan proses pemikiran tersebut.

Bitcoin sebagai Strategi Pro-Dolar

Armstrong tidak sendirian. Pendapat yang sama disuarakan oleh Senator Cynthia Lummis. Sebelum pengumuman pensiunnya, dia mengadvokasi cadangan BTC, bukan untuk merusak dolar, tetapi untuk memperkuatnya. Dia membuat argumen yang telah ada sejak lama. Aset fisik meningkatkan kepercayaan terhadap uang.

Michael Saylor dari MicroStrategy telah melangkah lebih jauh dengan pesan tersebut. Dia berpikir bahwa modal digital dapat memperkuat neraca nasional. Dalam analogi Saylor, Bitcoin bukanlah kekacauan tetapi tatanan matematis.

Para kritikus memandang perubahan ini sebagai tanda oportunisme. Dan mereka bisa saja benar. Bisnis kripto telah menyimpulkan bahwa bekerja sama adalah cara untuk bertahan hidup dan bukan menentang. Alih-alih menjadi sarana untuk menembak sistem, Bitcoin dipromosikan sebagai bagian dari garis bawah.

Rebranding mungkin merupakan bagian dari strategi perusahaan. Tetapi pada saat yang sama, itu juga praktis. BTC telah melepaskan klaim revolusionernya dan sebaliknya menawarkan pendekatan konservatif. Namun, di dunia yang ditandai oleh pemborosan, 'Voltage' itu sendiri membuatnya kuat.

