BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Postingan Robert Kiyosaki Memprediksi Bitcoin Akan Mencapai $200.000 pada 2025 Mengatakan "Pecundang Kalah" muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting: Penulis Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki memprediksi Bitcoin bisa berlipat ganda tahun ini, mencapai hingga $200.000. Dia mengklaim kecerdasan emosional (EQ) bukan IQ atau pendidikan yang menentukan siapa yang menang dalam investasi kripto. Kiyosaki berpendapat bahwa sebagian besar trader kehilangan uang karena mereka fokus pada kerugian jangka pendek daripada keuntungan jangka panjang. Robert Kiyosaki telah menyalakan kembali perdebatan di dunia kripto dengan postingan baru yang berapi-api di X (sebelumnya Twitter). Di luar prediksi Bitcoin-nya yang berani, Kiyosaki memberikan masterclass psikologis tentang mengapa, dalam kata-katanya, "pecundang kalah." Dia percaya bahwa kekayaan dalam Bitcoin dan aset lainnya jauh lebih bergantung pada disiplin emosional daripada kecerdasan akademis dan bahwa ketakutan adalah alasan terbesar mengapa sebagian besar investor gagal. Baca Lebih Lanjut: Kiyosaki Membunyikan Alarm tentang Keruntuhan Utang—Mengapa Bitcoin Mungkin Satu-satunya Penyelamat Keuangan Anda Prediksi Bitcoin Berani Kiyosaki: $200K di Cakrawala Kiyosaki, penulis bestseller yang dikenal dengan Rich Dad Poor Dad, memberi tahu 2,4 juta pengikutnya bahwa dia percaya Bitcoin bisa mencapai $200.000 pada akhir tahun ini, secara efektif menggandakan level harga saat ini. Dia membagikan bahwa akun Coinbase-nya sekarang menyimpan jutaan dalam Bitcoin, mencerminkan tahun-tahun keyakinan selama gejolak pasar yang tidak stabil. Tetapi sementara banyak yang cepat bereaksi terhadap target harganya, Kiyosaki menekankan sesuatu yang lebih dalam: bahwa perbedaan nyata antara investor kaya dan miskin terletak pada pola pikir mereka. Ketika dia menunjukkan portofolio kriptonya kepada seorang teman, teman itu hanya fokus pada penurunan terbaru, mencatat kerugian ratusan ribu. Kiyosaki, bagaimanapun, melihat jutaan dalam total keuntungan. Kontras itu, katanya, menangkap mengapa beberapa orang membangun kekayaan yang bertahan lama sementara yang lain tidak pernah melakukannya. "Orang miskin dan kelas menengah miskin karena mereka lebih takut kalah daripada hasrat untuk menang," tulis Kiyosaki. Baca Lebih Lanjut: Michael Saylor Memberi Sinyal Pembelian Bitcoin Baru saat Holdings Strategy Inc. Melonjak ke $72 Miliar Psikologi dari...Postingan Robert Kiyosaki Memprediksi Bitcoin Akan Mencapai $200.000 pada 2025 Mengatakan "Pecundang Kalah" muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Penting: Penulis Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki memprediksi Bitcoin bisa berlipat ganda tahun ini, mencapai hingga $200.000. Dia mengklaim kecerdasan emosional (EQ) bukan IQ atau pendidikan yang menentukan siapa yang menang dalam investasi kripto. Kiyosaki berpendapat bahwa sebagian besar trader kehilangan uang karena mereka fokus pada kerugian jangka pendek daripada keuntungan jangka panjang. Robert Kiyosaki telah menyalakan kembali perdebatan di dunia kripto dengan postingan baru yang berapi-api di X (sebelumnya Twitter). Di luar prediksi Bitcoin-nya yang berani, Kiyosaki memberikan masterclass psikologis tentang mengapa, dalam kata-katanya, "pecundang kalah." Dia percaya bahwa kekayaan dalam Bitcoin dan aset lainnya jauh lebih bergantung pada disiplin emosional daripada kecerdasan akademis dan bahwa ketakutan adalah alasan terbesar mengapa sebagian besar investor gagal. Baca Lebih Lanjut: Kiyosaki Membunyikan Alarm tentang Keruntuhan Utang—Mengapa Bitcoin Mungkin Satu-satunya Penyelamat Keuangan Anda Prediksi Bitcoin Berani Kiyosaki: $200K di Cakrawala Kiyosaki, penulis bestseller yang dikenal dengan Rich Dad Poor Dad, memberi tahu 2,4 juta pengikutnya bahwa dia percaya Bitcoin bisa mencapai $200.000 pada akhir tahun ini, secara efektif menggandakan level harga saat ini. Dia membagikan bahwa akun Coinbase-nya sekarang menyimpan jutaan dalam Bitcoin, mencerminkan tahun-tahun keyakinan selama gejolak pasar yang tidak stabil. Tetapi sementara banyak yang cepat bereaksi terhadap target harganya, Kiyosaki menekankan sesuatu yang lebih dalam: bahwa perbedaan nyata antara investor kaya dan miskin terletak pada pola pikir mereka. Ketika dia menunjukkan portofolio kriptonya kepada seorang teman, teman itu hanya fokus pada penurunan terbaru, mencatat kerugian ratusan ribu. Kiyosaki, bagaimanapun, melihat jutaan dalam total keuntungan. Kontras itu, katanya, menangkap mengapa beberapa orang membangun kekayaan yang bertahan lama sementara yang lain tidak pernah melakukannya. "Orang miskin dan kelas menengah miskin karena mereka lebih takut kalah daripada hasrat untuk menang," tulis Kiyosaki. Baca Lebih Lanjut: Michael Saylor Memberi Sinyal Pembelian Bitcoin Baru saat Holdings Strategy Inc. Melonjak ke $72 Miliar Psikologi dari...

Robert Kiyosaki Memprediksi Bitcoin Akan Mencapai $200.000 pada 2025 Mengatakan "Pecundang Kalah"

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/10/29 17:43
Ostrich
RICH$3,1+%0,32
Equilibrium
EQ$0,000005247-%2,85
Notcoin
NOT$0,0007551-%3,16
IQ
IQ$0,002195+%1,80
GAINS
GAINS$0,01678+%0,72

Poin Penting:

  • Rich Dad Poor Dad penulis Robert Kiyosaki memprediksi Bitcoin bisa berlipat ganda tahun ini, mencapai hingga $200.000.
  • Dia mengklaim kecerdasan emosional (EQ) bukan IQ atau pendidikan yang menentukan siapa yang menang dalam investasi kripto.
  • Kiyosaki berpendapat bahwa kebanyakan trader kehilangan uang karena mereka fokus pada kerugian jangka pendek daripada keuntungan jangka panjang.

Robert Kiyosaki telah menyalakan kembali perdebatan di dunia kripto dengan postingan baru yang membakar di X (sebelumnya Twitter). Di luar prediksi Bitcoin-nya yang berani, Kiyosaki memberikan masterclass psikologis tentang mengapa, dalam kata-katanya, "pecundang kalah." Dia percaya bahwa kekayaan dalam Bitcoin dan aset lainnya jauh lebih bergantung pada disiplin emosional daripada kecerdasan akademis dan bahwa ketakutan adalah alasan terbesar kebanyakan investor gagal.

Baca Lebih Lanjut: Kiyosaki Membunyikan Alarm tentang Keruntuhan Utang—Mengapa Bitcoin Mungkin Menjadi Satu-satunya Penyelamat Keuangan Anda

Prediksi Bitcoin Berani Kiyosaki: $200K di Cakrawala

Kiyosaki, penulis best-selling yang dikenal dengan Rich Dad Poor Dad, memberi tahu 2,4 juta pengikutnya bahwa dia percaya Bitcoin bisa mencapai $200.000 pada akhir tahun ini, secara efektif menggandakan level harga saat ini. Dia membagikan bahwa akun Coinbase-nya sekarang menyimpan jutaan dalam Bitcoin, mencerminkan tahun-tahun keyakinan selama gejolak pasar yang tidak stabil.

Tetapi sementara banyak yang cepat bereaksi terhadap target harganya, Kiyosaki menekankan sesuatu yang lebih dalam: bahwa perbedaan nyata antara investor kaya dan miskin terletak pada pola pikir mereka. Ketika dia menunjukkan portofolio kriptonya kepada seorang teman, teman itu hanya fokus pada penurunan terbaru, mencatat kerugian ratusan ribu. Kiyosaki, bagaimanapun, melihat jutaan dalam total keuntungan.

Kontras itu, katanya, menangkap mengapa beberapa orang membangun kekayaan yang bertahan lama sementara yang lain tidak pernah. "Orang miskin dan kelas menengah miskin karena mereka lebih takut kehilangan daripada keinginan untuk menang," tulis Kiyosaki.

Baca Lebih Lanjut: Michael Saylor Memberi Sinyal Pembelian Bitcoin Baru saat Holdings Strategy Inc. Melonjak ke $72 Miliar

Psikologi Bitcoin: Ketakutan, Keserakahan, dan Kecerdasan Emosional

EQ Lebih Penting dari IQ di Dunia Kripto

Postingan terbaru Kiyosaki melampaui keuangan, ini adalah wawasan psikologis tentang bagaimana investor berpikir dan berperilaku. Dia berpendapat bahwa kecerdasan emosional (EQ), bukan IQ atau pendidikan tradisional, yang memisahkan investor sukses dari pecundang abadi.

Menurutnya, ketakutan dan keserakahan adalah emosi alami yang dihadapi setiap trader, tetapi investor kaya mengelola keduanya daripada dikendalikan oleh mereka. "Pecundang lebih takut kehilangan daripada menjadi kaya," jelasnya, menambahkan bahwa EQ tinggi berarti memahami dan menghormati emosi, bukan menyangkalnya.

Perbedaan ini sangat penting dalam kripto, di mana volatilitas pasar dapat mengayunkan harga hingga dua digit dalam sehari. Investor dengan EQ rendah sering panik menjual selama penurunan dan FOMO-membeli selama puncak, siklus yang menurut Kiyosaki menjamin kerugian jangka panjang. Mereka dengan EQ tinggi, sebaliknya, tetap stabil, menggunakan penurunan sebagai kesempatan untuk mengakumulasi daripada melarikan diri.

Roller Coaster Emosional Bitcoin: Pelajaran dari Sejarah

Sejak penciptaannya, Bitcoin telah menjadi ujian psikologi investor. Mencapai hampir $20.000 pada 2017 dan runtuh hampir 80 persen dalam setahun. Mencapai hampir $69.000 pada 2021 dan kemudian jatuh ke bawah $20.000. Tren yang sama terlihat di setiap siklus, orang-orang yang panik di bagian bawah sepanjang waktu, sedangkan mereka yang tidak panik di bagian bawah keluar jauh lebih kaya.

Sejarah ini sesuai dengan pandangan Kiyosaki. Dia telah menjadi pendukung Bitcoin yang antusias sejak itu, berpendapat bahwa itu adalah bentuk perlindungan inflasi, korupsi pemerintah, dan mata uang fiat yang jatuh. Meskipun kebanyakan ekonom tradisional lainnya mungkin menganggap volatilitas Bitcoin sebagai kelemahannya, Kiyosaki menganggapnya sebagai ujian karakter.

Baginya, disiplin adalah volatilitas sejauh menyangkut keterampilan membangun kekayaan. Rekomendasinya mencerminkan semangat veteran kripto lama yang melihat kejatuhan pasar sebagai titik pembelian dan bukan alasan untuk menyerah.

Mengapa Kecerdasan Emosional Lebih Penting dari Sebelumnya

Dalam ekonomi saat ini yang ditandai dengan utang tinggi, ketegangan geopolitik dan teknologi yang cepat berubah, Kiyosaki memperingatkan terhadap kemampuan teknis dan sebaliknya menganjurkan kontrol emosional sebagai aset yang lebih besar daripada kemampuan teknis. "EQ lebih kuat daripada IQ," tulisnya, menunjukkan bahwa banyak orang berpendidikan tinggi tetap miskin secara finansial karena mereka membiarkan ketakutan mendikte pilihan mereka.

Dia menyoroti bahwa ketidakseimbangan emosional ini, fokus pada apa yang hilang daripada apa yang diperoleh, menjelaskan mengapa bahkan individu cerdas dan berpendidikan berjuang dengan penciptaan kekayaan. "Ini bukan tentang mengetahui lebih banyak; ini tentang berpikir berbeda," tambahnya.

Bagi investor kripto, itu berarti tetap tenang ketika orang lain panik, menghindari perdagangan impulsif, dan menjaga pandangan jangka panjang bahkan ketika harga jatuh. Bitcoin, dia menyiratkan, menghargai kesabaran dan menghukum ketidakstabilan emosional.

Source: https://www.cryptoninjas.net/news/robert-kiyosaki-predicts-bitcoin-to-hit-200000-in-2025-says-losers-lose/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0,00211+%4,97
Bitcoin
BTC$102.894,44+%1,12
Major
MAJOR$0,10113+%3,62
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0,0002911-%16,03
Union
U$0,006194-%2,24
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Hitung Mundur Fase 2 – Presale IPO Genie Hampir Terjual Habis karena Lonjakan Permintaan Investor

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102.877,19
$102.877,19$102.877,19

+%1,14

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3.466,05
$3.466,05$3.466,05

+%2,64

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159,91
$159,91$159,91

+%2,06

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,2740
$2,2740$2,2740

+%0,78

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$601,09
$601,09$601,09

+%17,61