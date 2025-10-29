Robert Kiyosaki Memprediksi Bitcoin Akan Mencapai $200.000 pada 2025 Mengatakan "Pecundang Kalah"

Poin Penting:

Rich Dad Poor Dad penulis Robert Kiyosaki memprediksi Bitcoin bisa berlipat ganda tahun ini , mencapai hingga $200.000 .

Dia mengklaim kecerdasan emosional (EQ) bukan IQ atau pendidikan yang menentukan siapa yang menang dalam investasi kripto.

kecerdasan emosional (EQ) Kiyosaki berpendapat bahwa kebanyakan trader kehilangan uang karena mereka fokus pada kerugian jangka pendek daripada keuntungan jangka panjang .

Robert Kiyosaki telah menyalakan kembali perdebatan di dunia kripto dengan postingan baru yang membakar di X (sebelumnya Twitter). Di luar prediksi Bitcoin-nya yang berani, Kiyosaki memberikan masterclass psikologis tentang mengapa, dalam kata-katanya, "pecundang kalah." Dia percaya bahwa kekayaan dalam Bitcoin dan aset lainnya jauh lebih bergantung pada disiplin emosional daripada kecerdasan akademis dan bahwa ketakutan adalah alasan terbesar kebanyakan investor gagal.

Prediksi Bitcoin Berani Kiyosaki: $200K di Cakrawala

Kiyosaki, penulis best-selling yang dikenal dengan Rich Dad Poor Dad, memberi tahu 2,4 juta pengikutnya bahwa dia percaya Bitcoin bisa mencapai $200.000 pada akhir tahun ini, secara efektif menggandakan level harga saat ini. Dia membagikan bahwa akun Coinbase-nya sekarang menyimpan jutaan dalam Bitcoin, mencerminkan tahun-tahun keyakinan selama gejolak pasar yang tidak stabil.

Tetapi sementara banyak yang cepat bereaksi terhadap target harganya, Kiyosaki menekankan sesuatu yang lebih dalam: bahwa perbedaan nyata antara investor kaya dan miskin terletak pada pola pikir mereka. Ketika dia menunjukkan portofolio kriptonya kepada seorang teman, teman itu hanya fokus pada penurunan terbaru, mencatat kerugian ratusan ribu. Kiyosaki, bagaimanapun, melihat jutaan dalam total keuntungan.

Kontras itu, katanya, menangkap mengapa beberapa orang membangun kekayaan yang bertahan lama sementara yang lain tidak pernah. "Orang miskin dan kelas menengah miskin karena mereka lebih takut kehilangan daripada keinginan untuk menang," tulis Kiyosaki.

Psikologi Bitcoin: Ketakutan, Keserakahan, dan Kecerdasan Emosional

EQ Lebih Penting dari IQ di Dunia Kripto

Postingan terbaru Kiyosaki melampaui keuangan, ini adalah wawasan psikologis tentang bagaimana investor berpikir dan berperilaku. Dia berpendapat bahwa kecerdasan emosional (EQ), bukan IQ atau pendidikan tradisional, yang memisahkan investor sukses dari pecundang abadi.

Menurutnya, ketakutan dan keserakahan adalah emosi alami yang dihadapi setiap trader, tetapi investor kaya mengelola keduanya daripada dikendalikan oleh mereka. "Pecundang lebih takut kehilangan daripada menjadi kaya," jelasnya, menambahkan bahwa EQ tinggi berarti memahami dan menghormati emosi, bukan menyangkalnya.

Perbedaan ini sangat penting dalam kripto, di mana volatilitas pasar dapat mengayunkan harga hingga dua digit dalam sehari. Investor dengan EQ rendah sering panik menjual selama penurunan dan FOMO-membeli selama puncak, siklus yang menurut Kiyosaki menjamin kerugian jangka panjang. Mereka dengan EQ tinggi, sebaliknya, tetap stabil, menggunakan penurunan sebagai kesempatan untuk mengakumulasi daripada melarikan diri.

Roller Coaster Emosional Bitcoin: Pelajaran dari Sejarah

Sejak penciptaannya, Bitcoin telah menjadi ujian psikologi investor. Mencapai hampir $20.000 pada 2017 dan runtuh hampir 80 persen dalam setahun. Mencapai hampir $69.000 pada 2021 dan kemudian jatuh ke bawah $20.000. Tren yang sama terlihat di setiap siklus, orang-orang yang panik di bagian bawah sepanjang waktu, sedangkan mereka yang tidak panik di bagian bawah keluar jauh lebih kaya.

Sejarah ini sesuai dengan pandangan Kiyosaki. Dia telah menjadi pendukung Bitcoin yang antusias sejak itu, berpendapat bahwa itu adalah bentuk perlindungan inflasi, korupsi pemerintah, dan mata uang fiat yang jatuh. Meskipun kebanyakan ekonom tradisional lainnya mungkin menganggap volatilitas Bitcoin sebagai kelemahannya, Kiyosaki menganggapnya sebagai ujian karakter.

Baginya, disiplin adalah volatilitas sejauh menyangkut keterampilan membangun kekayaan. Rekomendasinya mencerminkan semangat veteran kripto lama yang melihat kejatuhan pasar sebagai titik pembelian dan bukan alasan untuk menyerah.

Mengapa Kecerdasan Emosional Lebih Penting dari Sebelumnya

Dalam ekonomi saat ini yang ditandai dengan utang tinggi, ketegangan geopolitik dan teknologi yang cepat berubah, Kiyosaki memperingatkan terhadap kemampuan teknis dan sebaliknya menganjurkan kontrol emosional sebagai aset yang lebih besar daripada kemampuan teknis. "EQ lebih kuat daripada IQ," tulisnya, menunjukkan bahwa banyak orang berpendidikan tinggi tetap miskin secara finansial karena mereka membiarkan ketakutan mendikte pilihan mereka.

Dia menyoroti bahwa ketidakseimbangan emosional ini, fokus pada apa yang hilang daripada apa yang diperoleh, menjelaskan mengapa bahkan individu cerdas dan berpendidikan berjuang dengan penciptaan kekayaan. "Ini bukan tentang mengetahui lebih banyak; ini tentang berpikir berbeda," tambahnya.

Bagi investor kripto, itu berarti tetap tenang ketika orang lain panik, menghindari perdagangan impulsif, dan menjaga pandangan jangka panjang bahkan ketika harga jatuh. Bitcoin, dia menyiratkan, menghargai kesabaran dan menghukum ketidakstabilan emosional.