Tim SEAL mengembangkan 'laporan phishing yang dapat diverifikasi' untuk melawan penipu

Security Alliance telah mengembangkan TLS Attestations untuk memverifikasi laporan phishing secara kriptografis, menyelesaikan masalah penipu yang menyembunyikan konten berbahaya.
Organisasi nirlaba keamanan siber, Security Alliance, telah merilis alat baru untuk membantu peneliti keamanan memverifikasi serangan phishing kripto, yang menyebabkan lebih dari $400 juta dicuri pada paruh pertama tahun ini.
Pada hari Senin, Security Alliance (SEAL) mengumumkan bahwa mereka telah bekerja pada alat baru untuk memungkinkan "pengguna tingkat lanjut dan peneliti keamanan" bergabung dalam perlawanan terhadap phishing kripto dengan memverifikasi bahwa situs web phishing yang dilaporkan memang berbahaya.
Peneliti keamanan siber sering tidak dapat melihat atau mereplikasi apa yang dilihat pengguna ketika mereka menemui tautan yang berpotensi berbahaya, karena penipu telah mengembangkan "fitur penyamaran" untuk menyajikan konten yang tidak berbahaya kepada pemindai web yang dicurigai, tambah mereka.
Baca selengkapnya