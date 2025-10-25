Shiba Inu Menghadapi Kelumpuhan: Akankah Aktivitas Pasar Pernah Kembali?

Pasar Shiba Inu (SHIB) telah memasuki fase stagnasi. Aksi harga dan data on-chain tidak menunjukkan perubahan signifikan. Saat ini, SHIB diperdagangkan sekitar $0.0000109, sedikit di atas support kunci di $0.0000095.
Shiba Inu menunjukkan sedikit pergerakan pada harganya. Harga saat ini $0.0000109 melayang di dekat level support lokal yang krusial. Level ini di $0.0000095 tetap kokoh dalam beberapa hari terakhir, menandakan potensi untuk pembentukan dasar.
Namun, harga tetap terkunci dalam rentang sempit. Baik bull maupun bear belum mengambil kendali pasar. Kurangnya momentum ini tercermin dalam volume perdagangan dan volatilitas yang rendah.
Relative Strength Index (RSI) juga mendukung tren ini, tetap datar dalam kisaran 37-40. Ini menunjukkan tidak ada tekanan pembelian atau penjualan yang signifikan di pasar. Akibatnya, pemulihan tajam tampaknya tidak mungkin tanpa katalis.SHIB:USDT source: TradingView
Metrik on-chain mencerminkan kurangnya pergerakan di pasar Shiba Inu. Menurut data CryptoQuant, Netflow Inflow dan Outflow tetap hampir tidak berubah. Ini menunjukkan aktivitas minimal di bursa.
Exchange Reserve hanya meningkat sebesar +0.13%, menunjukkan bahwa koin tetap berada di bursa. Selain itu, Netflow turun sebesar -0.34%, semakin mengkonfirmasi stagnasi pasar. "Tidak ada pembelian atau penjualan substansial yang terjadi," kata seorang analis pasar.
Data on-chain ini menyoroti kurangnya partisipasi investor. Aktivitas paus, termasuk akumulasi dan likuidasi, tidak ada. Shiba Inu tetap terjebak dalam lingkungan likuiditas rendah ini, menunggu potensi breakout.
Dengan kondisi pasar Shiba Inu saat ini, arah yang jelas tetap tidak pasti. Token ini tidak menarik perhatian signifikan dari investor institusional atau spekulan. Tanpa lonjakan volume atau arus masuk, SHIB kemungkinan akan terus bergerak menyamping.
Pergerakan pasar berikutnya bergantung pada potensi kebangkitan volatilitas. Namun, sampai ada pergeseran signifikan, Shiba Inu kemungkinan akan tetap terjebak dalam keadaannya saat ini. Trader dan investor menunggu katalis makro untuk mendorong pergerakan berikutnya.
