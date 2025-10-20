Harga Shiba Inu mendekati titik breakout dari falling wedge dengan dukungan aktivitas pembakaran SHIB yang meningkat

Terhubung dengan Penggemar Kripto Sepaham! Terhubung di Discord! Periksa Discord kami Harga Shiba Inu menunjukkan kenaikan yang jelas dalam beberapa hari terakhir setelah para whale menarik miliaran token dari bursa. Menurut data on-chain dari CryptoQuant, sekitar 263 miliar SHIB, dengan nilai perkiraan sekitar $2,6 juta, telah ditarik. Token-token ini tidak dijual tetapi dipindahkan ke cold wallet. Ini menunjukkan bahwa investor ini lebih memilih untuk menyimpan SHIB mereka daripada memperdagangkannya. Bisakah harga Shiba Inu pulih karenanya? Harga Shiba Inu mendapat dukungan dari penurunan persediaan bursa Ketika whale menarik token mereka dari bursa, jumlah token SHIB yang tersedia langsung untuk dijual menurun. Ini mengurangi tekanan jual dan dapat membuat harga Shiba Inu lebih stabil. Pada fase akumulasi Shiba Inu sebelumnya, pola yang sama terlihat. Saat itu, likuiditas yang lebih rendah di bursa menyebabkan pemulihan harga SHIB. Tindakan saat ini tampaknya pengulangan dari hal tersebut. Data on-chain menunjukkan bahwa jumlah total SHIB di bursa telah menurun secara stabil selama berminggu-minggu. Pada saat yang sama, jumlah wallet dengan jumlah token Shiba Inu yang besar meningkat. Ini memperkuat gambaran bahwa investor memperluas posisi SHIB mereka alih-alih menguranginya. Aktivitas holder yang lebih kecil juga tetap stabil. Jumlah alamat dengan jumlah SHIB yang lebih kecil tumbuh perlahan, menunjukkan penyebaran yang lebih luas di antara investor ritel. Kombinasi ini dapat membentuk dasar untuk pemulihan struktural. Pembakaran token SHIB mengurangi pasokan dalam jangka panjang Selain penurunan jumlah token di bursa, aktivitas pembakaran yang meningkat juga memainkan peran penting. Tim Shiba Inu dan komunitasnya telah menjalankan program pembakaran aktif untuk waktu yang lama, di mana SHIB secara permanen dikeluarkan dari peredaran. Hanya bulan ini saja, miliaran token telah dibakar. Pembakaran berarti token dikirim ke alamat yang private key-nya tidak ada. Akibatnya, mereka menghilang secara permanen dari peredaran. Pasokan yang lebih sedikit dengan permintaan yang tetap dapat memberikan stabilitas harga yang lebih besar dalam jangka panjang. Efek ini tidak terjadi secara langsung, tetapi berkontribusi pada kelangkaan SHIB. Kombinasi aktivitas pembakaran dan peningkatan penyimpanan di cold wallet memastikan bahwa semakin sedikit SHIB tersedia untuk perdagangan. Ini membuat lebih sulit bagi para bearish untuk mendorong harga lebih rendah. Kripto apa yang harus dibeli sekarang? Baca panduan lengkap kami dan pelajari kripto apa yang bijak untuk dibeli sekarang! Kripto apa yang harus dibeli sekarang? Suku bunga secara resmi turun untuk pertama kalinya sejak 2024, seperti yang diumumkan Ketua Fed Jerome Powell minggu lalu, dan karenanya pasar tampaknya siap untuk naik. Satu pertanyaan yang terus muncul: kripto apa yang harus Anda beli sekarang? Dalam artikel ini, kami membahas koin yang benar-benar dapat membuat perbedaan pada tahun 2025... Sinyal teknis menunjukkan pemulihan Shiba Inu dalam zona permintaan Grafik teknis menunjukkan bahwa harga Shiba Inu saat ini bergerak dalam area permintaan yang jelas di sekitar tengah rentang harga saat ini. Pada level tersebut, beberapa candle dengan penolakan di bagian bawah muncul dalam beberapa hari terakhir. Ini berarti bahwa para bull selalu siap membeli token SHIB segera setelah harga turun terlalu jauh. Relative Strength Index (RSI), indikator momentum yang banyak digunakan, juga menunjukkan pemulihan. Setelah berminggu-minggu berada di level oversold, RSI sekarang perlahan naik menuju tengah netral, menunjukkan tekanan jual yang berkurang dan minat beli yang diperbarui. Struktur pola harga juga penting. SHIB membentuk falling wedge pada grafik 12 jam, pola yang sering muncul di akhir tren menurun. Breakout di bagian atas pola ini dapat memulai momentum naik baru. Secara historis, breakout seperti itu pada SHIB secara teratur menyebabkan reli jangka pendek yang kuat. Level teknis yang diikuti trader SHIB Pada breakout di atas garis tren atas falling wedge, para bull dapat mencoba mencapai zona resistensi SHIB berikutnya. Zona pertama berada di sekitar region $0,000011, diikuti oleh $0,000013 dan $0,000016. Candle konfirmasi di atas level harga ini dapat memperkuat momentum positif lebih lanjut. Di bagian bawah, area sekitar $0,0000095 tetap menjadi titik dukungan penting. Selama harga Shiba Inu tetap di atasnya, gambaran jangka pendek untuk SHIB tetap positif. Penutupan yang jelas di bawahnya dapat menyebabkan pengujian level yang lebih rendah, tetapi saat ini para bull secara aktif mempertahankan area tersebut. Volume perdagangan Shiba Inu telah sedikit meningkat dalam beberapa hari terakhir, menunjukkan bahwa lebih banyak aktivitas kembali ke pasar. Ini mendukung gagasan bahwa kenaikan baru-baru ini bukan hanya lonjakan singkat, tetapi mungkin awal dari fase akumulasi baru. Prospek harga Shiba Inu untuk minggu-minggu mendatang Harga Shiba Inu menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah periode tekanan jual yang kuat. Kombinasi penarikan whale besar, pembakaran token SHIB yang meningkat, dan zona permintaan teknis yang jelas menciptakan dasar yang solid untuk kemungkinan pemulihan harga. Selama persediaan bursa yang menurun berlanjut dan RSI terus membaik, sentimen pasar dapat bergeser lebih jauh ke arah bull. Breakout yang meyakinkan dari pola saat ini dalam minggu-minggu mendatang membuka jalan menuju level harga Shiba Inu yang lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa fundamental SHIB perlahan menguat. Namun, apakah itu cukup untuk mendukung kenaikan Shiba Inu berikutnya, terutama bergantung pada sentimen pasar yang lebih luas dan aktivitas pemain besar di pasar. Artikel Harga Shiba Inu mendekati titik breakout dari falling wedge dengan dukungan aktivitas pembakaran SHIB yang meningkat ditulis oleh Dirk van Haaster dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl. 