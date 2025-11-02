Manajer Yayasan Solana Menantang Eksekutif Ripple untuk Debat "Hanya Fakta" On-Chain

Manajer Solana Foundation Vibhu telah memicu perdebatan di industri kripto dengan menantang eksekutif Ripple untuk diskusi langsung berbasis data tentang kinerja blockchain XRP. Postingannya di X mengundang anggota komunitas XRP untuk bergabung dalam debat "hanya fakta", mendorong peserta untuk mengandalkan metrik on-chain yang dapat diverifikasi daripada spekulasi. Langkah ini mencerminkan ketegangan yang meningkat antara pendukung ekosistem Solana yang berkembang dan pendukung Ripple, yang sering menekankan pertumbuhan institusional jangka panjang. Vibhu Mempertanyakan Aktivitas Jaringan XRP Vibhu berpendapat bahwa banyak pendukung XRP menghindari diskusi tentang tren on-chain yang terukur. Dia mengatakan menghormati inovasi Ripple tetapi percaya komunitasnya harus menghadapi data yang menunjukkan kemajuan minimal. Menurut metrik yang dia kutip, akun aktif harian XRP Ledger telah bertahan sekitar 25.000 selama sekitar tiga tahun. "Angka tidak berbohong," kata Vibhu, mencatat bahwa jaringan XRP tidak mengikuti perkembangan pasar. Dia membandingkan stagnasi ini dengan pertumbuhan pesat Solana, melaporkan lebih dari 2,5 juta akun aktif setiap hari. Akibatnya, dia menunjukkan bahwa jaringan Solana memproses jauh lebih banyak aktivitas nyata daripada XRP, menyoroti kesenjangan signifikan antara kedua ekosistem. Vibhu menekankan bahwa biaya rendah ada pada kedua blockchain, sehingga perbedaan mencerminkan permintaan pengguna, bukan keuntungan biaya. Membandingkan Volume dan Pertumbuhan Ekosistem Selain jumlah pengguna, Vibhu membandingkan data transaksi dan pembayaran untuk menunjukkan dominasi Solana yang berkembang. XRP Ledger dilaporkan menangani 1 juta hingga 1,5 juta transaksi harian, sementara Solana mencatat sekitar 100 juta. Selain itu, dia mencatat bahwa volume transfer stablecoin Solana mencapai hampir $2 triliun pada Oktober, sementara transfer bulanan XRP tetap antara $50 miliar dan $60 miliar. Namun, Ripple terus memperluas ekosistemnya melalui akuisisi dan inisiatif baru. Pembelian GTreasury dan peluncuran Evernorth di Nasdaq menunjukkan dorongan menuju adopsi perusahaan yang lebih luas. Selain itu, roadmap DeFi Ripple yang akan datang bertujuan untuk meningkatkan tokenisasi dan aktivitas stablecoin di XRP Ledger, menandakan potensi pemulihan dalam metrik penggunaan di masa depan. Debat Langsung untuk Menyelesaikan Perselisihan Data Vibhu mengundang eksekutif Ripple untuk bergabung dalam debat publik di mana kedua belah pihak menyajikan data yang dapat diverifikasi. "Saya akan membawa fakta," katanya, menekankan bahwa acara tersebut harus tetap faktual dan transparan. 