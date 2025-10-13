Penurunan Solana (SOL) ke $168 Mendorong Sentimen Kripto ke Zona Ketakutan Sementara Koin Kripto Baru Terus Naik

Selain itu, koreksi ini sejalan dengan crash kripto secara umum, di mana total kapitalisasi pasar turun 1-2% menjadi $413 triliun setelah penjualan tajam.

Akibatnya, posisi long di SOL dilikuidasi dalam skala besar, yang memicu penjualan paksa yang memperburuk penurunan dari level tertinggi baru-baru ini sekitar $230. Selain itu, Bitcoin turun di bawah puncaknya $112.000 karena tekanan makroekonomi menunda prospek persetujuan ETF Solana dan menyeret Ethereum dan altcoin lainnya turun sebesar 2%.

Selain itu, indeks ketakutan dan keserakahan kripto turun 37 poin menjadi 27, mengingatkan pada rendahnya ketegangan perdagangan April ketika Bitcoin mencapai $77.000. Namun, bahkan ketika mengapa kripto turun menjadi subjek perdebatan sengit, koin kripto baru muncul dengan kuat dan menarik investor di tengah kekacauan.

Solana Mengalami Penurunan Tajam

Para trader menyaksikan token Solana anjlok 9-10% hanya dalam beberapa jam, menetap sekitar $168 saat perdagangan awal berlangsung. Likuidator memanfaatkan peluang dari taruhan yang terlalu banyak menggunakan leverage, menghapus $19,27 miliar dalam posisi di seluruh papan. Akibatnya, crash kripto hari ini meningkatkan tekanan pada aset yang berkorelasi, dengan Ethereum mengikuti penurunan tersebut.

Selain itu, pengumuman tarif 100% Presiden Trump terhadap China menggema peristiwa masa lalu, memicu ketakutan akan stagnasi berkepanjangan. Faktanya, penurunan indeks ketakutan dan keserakahan kripto ke level ketakutan terakhir terjadi di tengah eskalasi serupa pada April. Selanjutnya, kerentanan Solana menyoroti volatilitas harga kripto yang berkelanjutan, di mana pembalikan cepat menghukum yang tidak waspada.

Mutuum Finance Membangun Momentum

Para pengembang di Mutuum Finance (MUTM) telah mendorong protokol peminjaman dan pinjaman mereka, mengumumkan fitur inti yang ditetapkan untuk peluncuran Sepolia Testnet pada Q4 2025. Pool likuiditas membentuk tulang punggung, bersama dengan mtTokens untuk deposit, token hutang untuk pinjaman, dan bot likuidator otomatis untuk melindungi posisi.

Dukungan awal menargetkan ETH dan USDT untuk peminjaman, pinjaman, atau tugas jaminan. Akibatnya, pengaturan ini menjanjikan akses mulus ke hasil tanpa menyerahkan kontrol aset.

Selain itu, pasar ganda protokol—peer-to-contract untuk dana terkumpul instan dan peer-to-peer untuk perjanjian yang disesuaikan—memenuhi berbagai kebutuhan, dari pinjaman USDT yang didukung ETH cepat hingga kesepakatan token ceruk khusus.

Presale Dipercepat di Fase Enam

Para pendukung telah menyuntikkan $17.250.000 ke Mutuum Finance sejak presale diluncurkan, meningkatkan total pemegang menjadi 16.910. Fase 6 dari 11 fase sekarang berlangsung pada kapasitas 65%, dengan harga token $0,035—kenaikan 250% dari fase pembukaan $0,01.

Pembeli hari ini berpotensi mendapatkan 420% saat peluncuran di $0,06, karena tokenomics menentukan apresiasi yang stabil. Selain itu, Fase 6 terjual habis dengan cepat, menutup pintu pada titik masuk ini segera; Fase 7 mengikuti dengan kenaikan 14,3% menjadi $0,04.

Selain itu, tim baru-baru ini mengungkapkan dashboard yang melacak 50 pemegang teratas, memberi penghargaan peringkat berkelanjutan dengan token bonus. Dengan demikian, partisipasi awal dalam koin kripto baru ini menghasilkan tidak hanya keuntungan tetapi juga manfaat berkelanjutan.

Keamanan Memperkuat Integritas Protokol

Auditor Certik baru-baru ini menyelesaikan analisis mereka terhadap Mutuum Finance, dan mereka telah memberi skor 90/100 token yang menyoroti pertahanan yang kuat. Platform ini lebih lanjut meluncurkan program bug bounty bersama dengan Certik di mana mereka menawarkan $50 ribu USDT dalam empat tingkat keparahan – kritis, utama, minor dan rendah untuk memberi penghargaan pelaporan kerentanan.

Akibatnya, langkah-langkah ini berfungsi untuk memperkuat ekosistem terhadap ancaman, membuat operasinya dapat diandalkan oleh pemberi pinjaman dan peminjam. Selain itu, persyaratan overcollateralization dan suku bunga pinjaman variabel yang dinamis beradaptasi dengan pemanfaatan sehingga likuiditas seimbang bahkan selama periode bergejolak.

Giveaway Memicu Keterlibatan Komunitas

Mutuum Finance telah mengumumkan giveaway terbesarnya dengan token MUTM senilai $100.000 yang didistribusikan kepada 10 pemenang masing-masing $10.000 yang waktunya bersamaan dengan momentum presale.

Proses kelayakan meliputi investasi minimal $50; menyediakan alamat dompet untuk menerima hadiah; menyelesaikan quest dengan tekun untuk meningkatkan peluang; dan memverifikasi kelayakan dengan mempertahankan stake minimum. Inisiatif ini membantu membangun hubungan yang lebih dekat karena menunjukkan daya tarik koin kripto baru di pasar yang tidak stabil

Peluang Muncul dari Bayangan Ketakutan

Saat penurunan $168 Solana mendorong indeks ketakutan dan keserakahan kripto menjadi ketakutan, Mutuum Finance tetap kokoh, menyalurkan fokus investor menuju pertumbuhan berbasis utilitas.

Koin kripto baru ini tidak hanya bertahan dari badai tetapi mengundang entri strategis dengan harga diskon, menjanjikan hasil melalui kerangka peminjamannya. Oleh karena itu, peserta yang cerdas mengeksplorasi jalur seperti itu sekarang, memposisikan untuk pemulihan di tengah lanskap investasi kripto yang lebih luas.

