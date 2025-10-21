Strategy memperluas perbendaharaan Bitcoin menjadi 640.418 BTC setelah pembelian senilai $18,8 juta

Strategy, pemegang korporasi Bitcoin terbesar di dunia, kembali memperluas treasurinya minggu lalu. Menurut pengajuan baru ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS, perusahaan tersebut membeli 168 BTC seharga $18,8 juta dengan harga rata-rata $112.051 per koin.

Setelah pembelian tersebut, Strategy kini memegang 640.418 BTC, yang diperoleh dengan total biaya sekitar $47,40 miliar, mencerminkan harga pembelian rata-rata $74.010 per bitcoin.

Pembaruan pembelian Bitcoin. Sumber: Pengajuan SEC 8-K Strategy

Seiring waktu, Strategy telah bertransformasi dari perusahaan intelijen bisnis menjadi pemegang korporasi Bitcoin terbesar di dunia. CEO Michael Saylor telah memperjuangkan Bitcoin sebagai aset cadangan treasuri yang unggul, dengan argumen bahwa Bitcoin menawarkan perlindungan terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

Strategy mengurangi pembelian Bitcoin

Perusahaan ini telah membiayai akuisisi melalui penawaran ekuitas dan utang konversi. Yang perlu dicatat, Strategy Inc terus membeli Bitcoin bahkan pada harga puncak. Namun, investor telah memperhatikan bahwa perusahaan telah mengurangi pembeliannya.

Meski begitu, sesuai dengan karakteristiknya, Saylor terus membeli saat harga turun. Selama sebulan terakhir, Strategy Inc mengumpulkan dana tambahan melalui penawaran saham di pasar dan mengalirkannya ke Bitcoin.

Pengajuan regulasi menunjukkan bahwa antara akhir September dan awal Oktober, perusahaan menerbitkan sekitar $128 juta dalam ekuitas dan utang baru, kemudian dengan cepat menggunakan sebagian dari itu untuk membeli lebih banyak BTC.

Seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan, baru akhir pekan lalu, Saylor mengumumkan perusahaannya memperoleh 219 bitcoin lagi senilai $24 juta, sehingga total kepemilikan menjadi sekitar 640.250 BTC. Dia menekankan melalui media sosial bahwa Strategy tetap berkomitmen penuh pada strategi akumulasinya, meskipun harga saham dan pasar kripto berfluktuasi.

Saylor menegaskan bahwa selama perusahaan dapat mengumpulkan modal dengan biaya lebih rendah daripada pengembalian yang diharapkan dari Bitcoin, mereka akan terus menambah treasurinya. Kemarin dalam sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa perusahaannya dapat mengubah modal baru menjadi Bitcoin hampir secara instan.

Dia menyatakan, "Terkadang kami benar-benar menjual 50 juta per jam atau 100 juta per jam dan membeli Bitcoin senilai $100 juta pada jam yang sama. Seperti kami bisa mengumpulkan modal satu miliar dolar dalam sehari dan mungkin memiliki eksposur 20 juta pada pukul 4 sore, dan pada pukul 5 sore, 6 sore, kami sudah sepenuhnya selesai."

Saat ini, treasurinya adalah sekitar 3% dari semua Bitcoin yang akan pernah ada. Pada harga pasar saat ini, simpanan tersebut bernilai sekitar $70–$80 miliar, angka yang mencengangkan yang melebihi kapitalisasi pasar banyak perusahaan S&P 500.

Basis biaya rata-rata Strategy untuk cadangan ini diperkirakan sekitar $47 miliar, yang mengimplikasikan keuntungan yang belum direalisasi sekitar lebih dari $25 miliar dari taruhan tersebut sejauh ini. Perusahaan juga melaporkan hasil Bitcoin 26% year-to-date untuk 2025.

MSTR mencerminkan volatilitas BTC

Eksposur Bitcoin yang besar dari perusahaan membuat MSTR berperilaku seperti ETF Bitcoin dengan leverage terselubung. Ketika harga Bitcoin melonjak, aset MSTR membengkak dan saham sering naik lebih cepat. Untuk itu, selama lima tahun terakhir MSTR memberikan pengembalian tahunan tiga digit selama bull run kripto, bahkan terkadang mengungguli Bitcoin itu sendiri.

Di sisi lain, ketika Bitcoin goyah, saham MSTR jatuh keras. Guncangan baru-baru ini adalah dari pertengahan $300-an ke pertengahan $200-an dalam beberapa minggu. Ini terjadi karena ayunan "boom to bust" Bitcoin diperkuat dalam saham MSTR.

Pada awal Oktober, optimisme kripto mendorong Bitcoin ke level tertinggi baru sekitar $125K–$126K, dan saham MSTR melonjak bersamaan. Saham tersebut naik sekitar 6% pada 1 Oktober saja setelah keputusan pajak AS yang menguntungkan untuk kripto, naik dari $338 pada akhir September menjadi sekitar $355 pada 3 Oktober.

Namun, euforia itu berlangsung singkat. Dalam beberapa hari, Bitcoin tiba-tiba anjlok dari $126K menjadi di bawah $110K, dipicu oleh gelombang likuidasi posisi leverage dan mengumpulnya awan badai makroekonomi.

Ketakutan perang dagang AS-China yang meningkat termasuk laporan tentang tarif baru yang tinggi dari Washington dan data inflasi yang persisten membuat investor melarikan diri dari aset berisiko. Saham yang terpapar kripto seperti MSTR terpukul keras.

Pada 13 Oktober, saham Strategy telah kembali turun ke level $300-an rendah, dan ditutup pada $283,84 pada 16 Oktober, kehilangan sekitar seperlima nilainya dari puncak bulan tersebut. Dalam penurunan pertengahan Oktober itu, MSTR turun di bawah dukungan teknis utama. Rata-rata pergerakan 50 dan 200 harinya berada di sekitar $343–$350 saat sentimen menjadi hati-hati.

