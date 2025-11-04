Stream Finance Kehilangan $93 Juta saat Stablecoin Jatuh ke 50 Sen

TLDR

Stream Finance menemukan kerugian sebesar $93 juta dalam asetnya yang dilaporkan oleh manajer dana eksternal pada hari Minggu

Platform DeFi tersebut telah menangguhkan semua deposit dan penarikan saat menyelidiki insiden tersebut

Firma hukum Perkins Coie telah dipekerjakan untuk memimpin penyelidikan terhadap dana yang hilang

Stablecoin Stream XUSD telah terlepas dari pegnya menjadi $0,51, kehilangan setengah nilainya

Lebih dari $280 juta dalam pinjaman di berbagai platform menggunakan token terkait Stream sebagai jaminan

Stream Finance menghentikan semua operasi platform pada hari Senin setelah manajer dana eksternal melaporkan kerugian $93 juta dalam aset. Platform keuangan terdesentralisasi tersebut mengumumkan penangguhan di X.

Manajer dana mengungkapkan kerugian tersebut pada hari Minggu. Stream Finance segera mempekerjakan pengacara dari firma hukum Perkins Coie untuk menyelidiki apa yang terjadi.

Keith Miller dan Joseph Cutler dari Perkins Coie akan memimpin penyelidikan. Kedua pengacara tersebut memiliki pengalaman dengan kasus cryptocurrency dan penyelidikan internal perusahaan.

Stream Finance menarik semua aset likuid dari sistemnya. Perusahaan mengatakan proses ini akan segera diselesaikan.

Semua penarikan saat ini ditangguhkan. Deposit yang tertunda tidak akan diproses sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Stablecoin platform, Staked Stream USD (XUSD), telah kehilangan setengah nilainya. XUSD turun menjadi $0,51 menurut data CoinGecko.

Staked Stream USD (XUSD)

Pengguna menyadari masalah sebelum Stream Finance membuat pengumumannya. Deposit dan penarikan ditangguhkan pada hari Minggu tanpa penjelasan dari tim.

Kekhawatiran Tentang Eksposur Jaminan

XUSD digunakan sebagai jaminan di berbagai platform peminjaman. Platform-platform ini termasuk Euler, Morpho, dan Silo di jaringan blockchain seperti Plasma, Arbitrum, dan Plume.

Analis YAM memperkirakan lebih dari $280 juta dalam pinjaman menggunakan token terkait Stream sebagai jaminan. Angka ini tidak termasuk eksposur tidak langsung melalui sistem peminjaman lainnya.

Stream Finance beroperasi sebagai platform looping rekursif yang berfokus pada menghasilkan yield. Platform tersebut tidak setuju dengan DefiLlama tentang cara menghitung total nilai terkuncinya.

Pada hari Jumat, Stream Finance menjawab pertanyaan tentang perbedaan TVL. Platform tersebut menunjukkan deposit pengguna sekitar $160 juta dan total aset $520 juta di berbagai strategi.

Timeline Penyelidikan

Perusahaan berjanji untuk memberikan pembaruan rutin saat penyelidikan berlanjut. Stream Finance menekankan komitmennya terhadap transparansi dalam pengumuman X-nya.

Perkins Coie dipilih karena keahliannya dalam tata kelola perusahaan dan penyelidikan keuangan. Firma tersebut menangani kasus penegakan peraturan.

Stream Finance sedang bekerja untuk mengamankan aset likuid yang tersisa. Tim mengatakan proses penarikan untuk aset-aset ini akan selesai dalam waktu dekat.

Kerugian terjadi saat manajer dana eksternal mengawasi dana Stream. Manajer tersebut melaporkan perbedaan kepada Stream Finance pada hari Minggu.

Stream Finance belum memberikan rincian tentang bagaimana kerugian terjadi. Penyelidikan akan menentukan apa yang terjadi dengan $93 juta yang hilang.

Postingan Stream Finance Kehilangan $93 Juta saat Stablecoin Jatuh ke 50 Sen pertama kali muncul di CoinCentral.