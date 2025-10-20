SUI mendapatkan momentum berkat pembaruan pengajuan ETF Canary dan strategi pertumbuhan SUIG

SUI menarik perhatian baru seiring Canary memajukan pengajuan Spot SUI ETF-nya dan SUIG memaparkan rencana ambisius untuk memperluas ekosistem blockchain Sui.
Canary Funds telah mengambil langkah lain menuju peluncuran ETF spot Sui (SUI), dengan baru-baru ini menyerahkan pernyataan pendaftaran yang diperbarui (S-1/A) ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Pengajuan terbaru ini memperkenalkan beberapa pembaruan administratif, termasuk alamat perusahaan baru dan penugasan simbol ticker di bursa Cboe, sambil mempertahankan semua persyaratan inti dan detail keuangan tetap tidak berubah.
Pembaruan semacam ini, meskipun sebagian besar prosedural dan tidak selalu meningkatkan kemungkinan peluncuran, biasanya menunjukkan bahwa penerbit dana secara aktif berkoordinasi dengan bursa — langkah penting sebelum SEC bergerak ke tahap berikutnya dari proses peninjauan.
Kemajuan yang diperbarui menuju ETF SUI telah memberikan secercah optimisme kepada investor yang baru-baru ini mengalami minggu yang bergejolak. Pada 10 Oktober, token SUI anjlok ke $0,55 di tengah penjualan pasar kripto yang lebih luas yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan perdagangan global. Penurunan tersebut juga melihat SUI turun di bawah trendline naik jangka panjang yang telah mendukung tren kenaikannya sejak April.
Setelah kejatuhan itu, token tersebut mencoba pemulihan, naik kembali ke sekitar $3, tetapi tekanan pembelian tidak cukup kuat untuk mendorongnya di atas trendline naik yang rusak, yang kini telah berubah menjadi resistensi. SUI saat ini diperdagangkan mendekati $2,65, konsolidasi di bawah level kunci dan SMA 20.
Di luar ETF, momentum di sekitar ekosistem Sui terus berkembang. Dalam wawancara Crypto Banter baru-baru ini, co-founder SUIG Stephen Mackintosh menguraikan ambisi perusahaan untuk menjadi "SUI Bank" — bank kripto publik yang dibangun di blockchain Sui.
SUIG telah bermitra dengan Sui Foundation dan Ethena untuk meluncurkan dua stablecoin asli, suiUSDe dan USDI, yang dirancang untuk menjembatani likuiditas on-chain dengan keuangan tradisional. Menurut Mackintosh, 90% dari pendapatan yang dihasilkan akan mengalir kembali ke ekosistem Sui — membeli token, mendanai pengembangan, dan memperkuat pertumbuhan jaringan.
Dengan visi SUIG dan potensi peluncuran ETF Canary, token SUI tampaknya berada pada posisi yang baik untuk apresiasi harga dalam jangka pendek.