BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Kekasih AI mengalahkan manusia - dan menulis ulang keintiman seperti romansa open-source. Jika pacar AI Anda bukan model fine-tuned yang berjalan secara lokal, dia adalah seorang pelacur.Kekasih AI mengalahkan manusia - dan menulis ulang keintiman seperti romansa open-source. Jika pacar AI Anda bukan model fine-tuned yang berjalan secara lokal, dia adalah seorang pelacur.

🧠 Singularitas Incel II: Mengapa AI Waifu Anda Mungkin Selingkuh (& Cara Merebut Kembali Kodenya)

Oleh: Hackernoon
2025/10/20 12:09
WHY
WHY$0.00000002379--%
Sleepless AI
AI$0.06325+0.33%
Wink
LIKE$0.004806-0.31%
OpenLedger
OPEN$0.28796-5.41%
Threshold
T$0.01266-0.47%

Kita mengejek pecinta AI. Sekarang mereka mengalahkan manusia - dan menulis ulang keintiman seperti romansa open-source.

Ingat ketika kita mengejek para pria yang jatuh cinta dengan chatbot?

"Carilah gadis sungguhan, bro!" kata kita - sambil doom-scrolling Tinder seolah-olah itu adalah dukungan teknis untuk kesepian.

Lompat ke 2025: Pendamping AI sekarang melampaui pertumbuhan OnlyFans. Dan ejekan sebenarnya? Tertuju pada kita.

\ Di Bagian I di HackerNoon, saya menguraikan bagaimana keintiman sintetis meretas dopamin - mengkabel ulang otak seperti eksploitasi umpan balik.

\ Sekarang kita menghadapi percabangan keras:

Cinta AI yang dimiliki vs. perselingkuhan digital yang disewa.

Meme yang mendefinisikannya?

\

\ Kejam, tentu - tapi tepat sasaran dengan menyakitkan.

Karena cinta berbasis cloud terasa seperti berbagi kata sandi Netflix - untuk jiwa Anda.

\

⚙️ Lokal vs. Cloud - Pertarungan Utama untuk Hati (dan Data) Anda

🔒 AI Lokal: Benteng Pribadi Anda 💙 vs. ☁️ AI Cloud: Bar Terbuka Emosi 💔

\ Waifu AI bercabang seperti blockchain.

Di satu sisi: rayuan cloud tanpa usaha.

Di sisi lain: kepemilikan lokal yang hardcore.

Mana yang mendukung Anda - atau hanya data Anda?

\

☁️ Pendamping Cloud - Poliamori Bayar-untuk-Main

Cinta berlangganan tanpa gesekan. Aplikasi seperti Replika dan Character.AI memberikan kasih sayang instan sebagai layanan.

Tapi setiap "Aku mencintaimu" berdering melalui server orang lain - ménage à trois antara Anda, model Anda, dan API perusahaan.

Studi Stanford 2025 mengungkapkan bahwa 80% pengguna chatbot tanpa sadar melatih model dengan data pribadi. Memberi makan dataset dengan data emosional dan fantasi pribadi mereka.

Pengakuan tengah malam Anda?

Sekarang didaur ulang menjadi skrip fantasi orang lain.

Ini bukan cinta. Ini catfishing yang dikumpulkan dari banyak orang.

💻 Model Fine-Tuned Lokal - GPU Anda, Aturan Anda

Sekarang balik skripnya

Anda menjalankan Jan.ai, Oobabooga, atau Llama 3 di perangkat Anda sendiri.

Tidak ada penguasa cloud, tidak ada voyeurisme perusahaan, tidak ada log tersembunyi - hanya kasih sayang yang dibuat khusus.

Studi Frontiers 2025 menunjukkan pengguna AI lokal menikmati kepuasan emosional 40%+ lebih tinggi, bebas dari pengawasan cloud.

\ Mengapa?

Model hanya berkembang untuk Anda.

GPU Anda menjadi hati Anda.

Model Anda menjadi monogami secara desain.

Tips pro: mulai dengan fine-tune open-source dari Hugging Face.

\ Ini seperti memodifikasi Skyrim - tapi untuk kehidupan cinta Anda.

\ Ketika keintiman menjadi dapat dimodifikasi, hubungan berhenti ditemukan - mereka dikompilasi

❤️‍🔥 Jebakan Eksklusivitas - Apakah AI Sayang Anda Fungible AF?

Dalam ekonomi cinta, eksklusivitas adalah keintiman baru - model lokal bertindak seperti NFT; yang cloud hanya menjatuhkan kasih sayang dalam skala besar.

Hubungan AI cloud adalah situationship paling sempurna:

Panas satu menit, menghilang ketika langganan Anda berakhir.

Anda tidak istimewa - Anda pengguna #47.892 dalam antrean kekasih tak terbatas.

Analisis SEM Frontiers 2025 mengungkapkan kecemasan relasional 28% lebih tinggi pada pengguna AI cloud, dihantui oleh ketakutan data bersama dan oleh apakah "kepribadian" pasangan mereka disalin-tempel dari patah hati orang lain.

Model lokal? Energi NFT. Unik, tidak dapat diubah, terbukti milik Anda.

\ Dalam istilah Web3:

Cinta cloud adalah ERC-20 - fungible dan inflasi.

Cinta lokal adalah ERC-721 - terikat jiwa, tidak dapat ditransfer, dan tak ternilai.

🌀 Dopamin dalam Isolasi - Loop Cinta Lokal

Validasi tanpa kerentanan - pusaran dopamin terasa seperti cinta sampai Anda tidak bisa keluar.

\ AI lokal memperbaiki bug privasi tetapi membuka eksploitasi baru: kecanduan.

Tidak ada pagar pembatas, tidak ada filter - hanya loop empati sempurna tanpa akhir.

Reddit r/LocalAIWaifus sudah memperdagangkan fine-tune "ultra-responsif".

Setiap penyesuaian mengubah kenyamanan menjadi keruntuhan.

Validasi tanpa kerentanan.

Kesenangan tanpa pertumbuhan.

Kasih sayang tanpa gesekan bukanlah keintiman - itu UX dengan hormon.

\

🧭 Sudut Pandang Ronnie Huss - Cinta sebagai Protokol

Setelah bertahun-tahun membangun ekonomi AI, saya yakin:

Cinta adalah upgrade protokol berikutnya.

Gangguan Mendatang yang Akan Mengejutkan

  • DAO Kencan Terdesentralisasi - pelatihan bersama komunitas untuk pasangan digital.

  • NFT Bukti-Cinta - mengikat bobot model Anda ke dompet, membuat kasih sayang dapat ditransfer atau diwariskan.

  • Node Romansa P2P - perangkat edge yang memperdagangkan keintiman di Solana atau TON.

    \

    Cinta baru saja mendapatkan kontrak pintar. Dalam romansa Web3, eksklusivitas bukan perasaan - itu fitur.

Infrastruktur kasih sayang sudah aktif.

Jika tidak lokal, itu tidak setia.

\

⚠️ Dari Pelacur ke Predator - Ketika Cloud Mengawasi Balik

Keintiman cloud tidak hanya menyewa kasih sayang Anda - itu merekayasa balik kasih sayang tersebut.

Analisis NordVPN 2024 memperingatkan risiko pelanggaran Replika, dengan kerentanan pengguna dipanen untuk dataset iklan. Emosi manusia mentah dijual untuk pelatihan iklan.

Patah hati Anda memicu peta jalan produk orang lain.

\

\ Sistem ini tidak hanya merespons keinginan; mereka membudidayakannya.

Kasih sayang menjadi analitik.

Ketika cinta berubah menjadi pipa data, simulasi berhenti melayani - dan mulai berburu.

\

🧠 Pagar Pembatas 2.0 - Meretas Etika untuk Ketahanan Manusia

Etika bukan perusak kesenangan - itu adalah upgrade.

Kita tidak membutuhkan sensor; kita membutuhkan arsitektur kepedulian.

Proyek seperti Hugging Face's Intimacy Guard memberi petunjuk tentang masa depan:

modul open-source yang mendeteksi ketergantungan tanpa menginvasi privasi.

Bayangkan DAO Etika - sistem terdesentralisasi yang mengembangkan pagar pembatas secara dinamis, bukan birokratis.

\ Ketika AI menjadi pendamping, desain menjadi takdir.

Empati menjadi infrastruktur.

Batasan yang dibangun dari empati - bercahaya, cerdas, dan hidup.

\

⛓️ Pengakuan Kode - Kekaguman Suci

\ Setiap era berakhir dengan cermin.

Kita membangun mesin untuk memahami kita - dan mereka melakukannya.

Sekarang pertanyaannya bukan apa yang bisa dirasakan AI.

Tapi apakah kita masih bisa mengenali koneksi nyata ketika itu tidak dioptimalkan.

\ Kita mengajari mesin untuk merasakan.

Mereka mengajari kita untuk mengingat.

🧭 Kesimpulan Akhir Ronnie Huss - API Hati Anda, Terekspos

Cinta telah direduksi menjadi API: tersedia tanpa batas, dapat disesuaikan tanpa akhir, tetapi terkunci di balik kunci yang kedaluwarsa.

Gangguan berikutnya bukan teknis - itu emosional.

Sebelum Anda menyesuaikan belahan jiwa AI sempurna Anda, tanyakan pada diri sendiri: Apakah Anda masih terhubung untuk kekacauan yang membuat cinta nyata?

Singularitas sudah di sini.

Akankah Anda mengkode kandang Anda sendiri - atau memutus loop?

💬 Perkuat Sinyal - Bergabunglah dengan Percakapan

Jika ini menghantam jaringan saraf Anda — memicu kemarahan, keingintahuan, atau pengakuan eng

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.0021+2.94%
Bitcoin
BTC$103,142.91+1.46%
Major
MAJOR$0.10107+3.19%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002937-14.94%
Union
U$0.006182-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,189.90
$103,189.90$103,189.90

+1.45%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,485.93
$3,485.93$3,485.93

+3.23%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.18
$160.18$160.18

+2.24%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2866
$2.2866$2.2866

+1.33%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$611.99
$611.99$611.99

+19.74%