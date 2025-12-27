Harga Bitcoin, aliran onchain, dan makro global: Inilah yang berubah di tahun 2025

Struktur pasar teknis dan onchain Bitcoin tetap kuat sepanjang 2025, tetapi kondisi makroekonomi yang terus berubah akhirnya membatasi harga BTC. Akankah tren berubah di 2026?

Aksi harga Bitcoin 2024–2025 menyoroti ketidaksesuaian antara perbaikan struktur onchain jangka waktu tinggi dan kondisi makroekonomi yang restriktif. Sementara likuiditas kripto-native dan dinamika pasokan menguat selama reli Bitcoin (BTC) 2024, variabel eksternal, seperti imbal hasil riil yang tinggi dan kontraksi neraca Federal Reserve, memberlakukan batasan valuasi seiring perkembangan siklus.

Poin-poin penting

Bitcoin naik dari $42.000 menjadi di atas $100.000 pada 2024 bersamaan dengan peningkatan aliran masuk stablecoin dan aliran keluar BTC yang berkelanjutan dari bursa.

