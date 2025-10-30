BursaDEX+
Kripto Teratas yang Perlu Diperhatikan: Bagaimana BlockDAG, Stellar, Hedera, dan Ethereum Mendefinisikan Bull Run Berikutnya

Oleh: LiveBitcoinNews
2025/10/30 08:00
Mengidentifikasi kripto teratas untuk diawasi membutuhkan lebih dari sekadar melacak siklus hype. Pasar semakin matang, dan perhatian beralih ke proyek yang menggabungkan kinerja, transparansi, dan adopsi terverifikasi. Menjelang tahun 2025, beberapa jaringan menonjol bukan untuk spekulasi, tetapi karena seberapa efektif mereka menggabungkan teknologi dengan skalabilitas dunia nyata.

Di antaranya, BlockDAG (BDAG) memimpin dengan testnet throughput tinggi yang aktif dan presale yang memecahkan rekor, sementara Stellar, Hedera, dan Ethereum mempertahankan posisi solid melalui kemitraan institusional dan utilitas terbukti. Mari kita uraikan bagaimana masing-masing kontestan ini membentuk apa yang bisa menjadi fase pertumbuhan paling penting dari siklus berikutnya.

1. Jaringan BlockDAG Live Mendefinisikan Ulang Skalabilitas

Para analis semakin menyebut BlockDAG sebagai kripto teratas untuk diawasi karena kombinasi langka dari kesiapan operasional, skalabilitas, dan kinerja dunia nyata. "Awakening Testnet" proyek ini sudah aktif, memproses hingga 15.000 transaksi per detik, tingkat throughput yang jauh melebihi sebagian besar jaringan blockchain saat ini.

Didukung oleh lebih dari 20.000 penambang yang terjual secara global, BlockDAG memanfaatkan arsitektur hybrid Proof-of-Work dan Directed Acyclic Graph (DAG), mencapai skalabilitas tinggi tanpa mengorbankan desentralisasi, keseimbangan yang hanya sedikit jaringan berhasil capai.

Kinerja presale semakin menegaskan momentum ini. Dengan lebih dari $432 juta terkumpul, 27 miliar koin BDAG terjual, dan komunitas global dengan 312.000 pemegang, BlockDAG telah menunjukkan kepercayaan trader dan daya tarik pasar. Kode TGE saat ini mengunci harga presale pada $0,0015, sementara proyeksi harga listing mainnet sebesar $0,05 menawarkan potensi keuntungan substansial, menciptakan titik masuk yang menarik bagi pembeli awal.

Yang benar-benar membedakan BlockDAG adalah bahwa ini bukan sekadar janji spekulatif; ini adalah produk fungsional yang bekerja. Testnet-nya menampilkan utilitas praktis dan memvalidasi kinerja jaringan sebelum peluncuran mainnet, memberikan kepercayaan terukur bagi para trader.

Bagi trader dan institusi yang berpandangan ke depan, BlockDAG (BDAG) mewakili salah satu kripto paling menjanjikan dan terstruktur dengan baik untuk diawasi pada 2025, menggabungkan inovasi, keandalan, dan potensi pertumbuhan nyata.

2. Stellar: Stabilitas Keuangan Bertemu Integrasi Dunia Nyata

Kekuatan Stellar (XLM) terletak pada fokus praktisnya pada infrastruktur keuangan global. Meskipun mengalami koreksi ringan, diperdagangkan antara $0,31 dan $0,33, fundamental Stellar tetap kuat. Dukungan institusional melalui peluncuran ETP baru, seperti dana Stellar WisdomTree, terus memperkuat kepercayaan dan likuiditas jangka panjang.

Dengan resistensi di sekitar $0,36 dan perkiraan menempatkan potensi tertinggi sekitar $0,87, Stellar tetap menjadi pilihan yang terukur namun andal. Meskipun tidak dirancang untuk pertumbuhan eksplosif, stabilitas dan integrasi pembayaran dunia nyatanya menjadikannya konsisten termasuk di antara kripto teratas untuk diawasi, terutama bagi trader yang memprioritaskan kredibilitas institusional dan keandalan kasus penggunaan.

3. Adopsi Hedera dan Potensi ETF Mendorong Narasi

Hedera (HBAR) terus menarik perhatian dari pengguna perusahaan dan trader institusional. Saat ini berada di sekitar $0,172, kemitraan Hedera dengan perusahaan seperti T. Rowe Price dan perusahaan yang didukung Andreessen Horowitz mendorong diskusi tentang potensi ETF HBAR, yang dapat memperluas akses ke modal institusional.

Perkiraan jangka pendek mengidentifikasi zona pemulihan potensial antara $0,168 dan $0,180, dengan potensi kenaikan lebih lanjut jika pengembangan ETF berlanjut. Kemampuan tokenisasi tingkat perusahaan dan model transaksi berbiaya rendah memposisikan Hedera sebagai kandidat yang tenang namun kuat di antara kripto teratas untuk diawasi, terutama saat keuangan tradisional bergerak lebih dalam ke integrasi blockchain.

4. Ethereum Mengkonsolidasikan Kekuatan Menjelang Ekspansi

Ethereum (ETH) tetap menjadi tolok ukur untuk ekosistem terdesentralisasi. Diperdagangkan sekitar $4.000, ETH menunjukkan konsolidasi dengan dukungan antara $3.974–$4.050 dan resistensi di sekitar $4.200. Perkiraan institusional, termasuk dari Standard Chartered, memproyeksikan target kenaikan yang mungkin sebesar $7.500 hingga $9.000 pada akhir 2025.

Meskipun ada volatilitas jangka pendek, Ethereum terus mendominasi keuangan terdesentralisasi (DeFi), NFT, dan aplikasi kontrak pintar. Akumulasi institusional 3,34 juta ETH baru-baru ini menyoroti kepercayaan yang berkelanjutan pada nilai jangka panjangnya. Kematangan, likuiditas, dan pengaruh Ethereum memastikan tetap menjadi bagian penting dari daftar kripto teratas untuk diawasi, terutama bagi mereka yang memprioritaskan ekosistem terbukti.

Mengapa BlockDAG Memimpin

Sementara Stellar berfokus pada inklusi keuangan, Hedera mendorong efisiensi perusahaan, dan Ethereum mengamankan fondasi DeFi, BlockDAG sudah memberikan masa depan yang masih dibangun oleh yang lain. Testnet 15.000 TPS-nya, lebih dari $432 juta yang terkumpul, dan komunitas penambang yang berkembang pesat membuktikan bahwa ini bukan teoretis, ini operasional.

Kesiapan ini memberi BlockDAG keunggulan sebagai kripto teratas untuk diawasi menjelang siklus bull berikutnya tahun 2025. Ini adalah proyek di mana skalabilitas bertemu kredibilitas, menjadikannya kandidat utama bagi mereka yang mencari inovasi dan eksekusi sebelum pasar yang lebih luas mengejar.

Disclaimer: LiveBitcoinNews tidak mendukung konten apa pun di halaman ini. Konten yang digambarkan dalam Siaran Pers ini tidak mewakili saran investasi apa pun. LiveBitcoinNews merekomendasikan pembaca kami untuk membuat keputusan berdasarkan penelitian mereka sendiri. LiveBitcoinNews tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian terkait konten, produk, atau layanan yang dinyatakan dalam Siaran Pers ini.

Postingan The Top Crypto to Watch: How BlockDAG, Stellar, Hedera, and Ethereum Are Defining the Next Bull Run pertama kali muncul di Live Bitcoin News.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

