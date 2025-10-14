Ozak AI yang Tak Terhentikan: $3,61M Terkumpul, Harga Masuk $0,012, Pertumbuhan Eksponensial—Mengapa Token AI Ini Memecahkan Setiap Rekor

Ozak AI mendominasi berita utama setelah mengumpulkan $3,61 juta dalam presale yang sedang berlangsung dengan harga masuk $0,012. Proyek ini telah menjual lebih dari 936 juta token, bergerak cepat menuju harga fase berikutnya sebesar $0,014. Dengan target $1, pertumbuhan eksponensial pada level masuk awal telah menjadikan Ozak AI sebagai salah satu token AI dengan pertumbuhan tercepat tahun 2025. Pertumbuhan rekor ini menegaskan bagaimana teknologi dan strukturnya menarik minat investor di seluruh pasar aset digital.

$3,61 Juta Terkumpul—Menetapkan Tolok Ukur Presale Baru

Presale Ozak AI telah memasuki fase akselerasi luar biasa. Dalam waktu singkat, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $3,61 juta total dana, menjadikannya salah satu pencapaian tahap awal terbesar di antara platform blockchain terintegrasi AI tahun ini. Dengan harga hanya $0,012 per token, investor telah mengidentifikasi peluang pertumbuhan tinggi yang didukung oleh peta jalan yang jelas dan tokenomics terstruktur. Dengan harga presale berikutnya ditetapkan pada $0,014 dan investasi minimal $100, aksesibilitas seimbang dengan potensi keuntungan yang kuat.

Statistik menunjukkan bahwa model presale Ozak AI akan memungkinkan token untuk terapresiasi secara terkendali, menstabilkannya sebelum diperkenalkan ke pasar. Total pasokan 10 miliar token $OZ dialokasikan sebagai 30% untuk presale, 30% untuk pengembangan ekosistem, 20% untuk ekspansi masa depan, dan 10% untuk tim dan pencatatan likuiditas. Model terbuka ini memungkinkan keberlanjutan jangka panjang dan kepercayaan investor.

Pertumbuhan Eksponensial Didorong oleh Integrasi AI Dunia Nyata

Pertumbuhan eksponensial Ozak AI ditentukan oleh kombinasi kecerdasan buatan dengan teknologi blockchain terdesentralisasi. Platform ini menawarkan analitik prediktif real-time untuk pasar keuangan dengan bantuan Ozak Stream Network (OSN), infrastruktur DePIN, dan Ozak Data Vaults. Sistem-sistem ini memproses data pasar langsung dengan latensi rendah, memungkinkan trader dan institusi membuat keputusan lebih cepat dan lebih terinformasi.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada kesuksesan ini adalah sistem Prediction Agent (PA), yang memungkinkan pengguna mempersonalisasi model AI untuk melakukan peramalan pasar tanpa pengetahuan coding. Aksesibilitas ini memperluas adopsi di kalangan pengguna profesional dan ritel, memperkuat pertumbuhan ekosistem eksponensial Ozak AI.

Baru-baru ini, Ozak AI mengumumkan kolaborasinya dengan Pyth Network, oracle data real-time yang mendukung lebih dari 100 blockchain. Pyth mengambil data dari lebih dari 120 penyedia pihak pertama, termasuk bursa dan pembuat pasar utama, menyediakan lebih dari 1.600 feed harga akurat dengan latensi sub-detik. Dengan mengintegrasikan feed data berkualitas tinggi Pyth ke dalam Prediction untuk agen dan OSN, Ozak AI meningkatkan presisi perkiraan pasar, manajemen risiko, dan efisiensi perdagangan on-chain.

Kesimpulan

Trajektori Ozak AI mencerminkan esensi pertumbuhan eksponensial dalam lanskap kripto. Dengan $3,61 juta yang telah terkumpul, titik masuk $0,012, dan target jangka panjang $1, token ini terus menetapkan rekor presale baru. Kombinasi analitik AI terdesentralisasi, Prediction Agents yang dapat disesuaikan, dan integrasi dengan Pyth Network mendorong kepercayaan investor dan industri. Saat presale bergerak menuju fase berikutnya, Ozak AI tidak hanya tumbuh; ia memecahkan setiap rekor yang ditetapkan sebelumnya, mendefinisikan ulang arti pertumbuhan eksponensial di era blockchain AI.

