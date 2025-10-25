Paus dengan tingkat kemenangan 100% telah meningkatkan posisi short-nya menjadi 666 BTC, dengan total kepemilikan sebesar $74,43 juta.

Menurut PANews pada 25 Oktober, berdasarkan pemantauan oleh analis on-chain Aunt Ai, setengah jam yang lalu, pihak lawan paus dengan tingkat kemenangan 100% telah meningkatkan posisi short-nya menjadi 666 BTC, dengan ukuran posisi sebesar US$74,43 juta. Harga pembukaan adalah US$110.004,1, dan kerugian mengambang saat ini adalah US$1,17 juta.
