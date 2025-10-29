BursaDEX+
5 Pasar Prediksi Teratas Saat Ini

Oleh: CoinPedia
2025/10/29 14:08
Pasar prediksi semakin populer dengan mengubah spekulasi dan peramalan menjadi aktivitas terstruktur yang dapat diperdagangkan. Akar mereka kembali ke beberapa dekade lalu dengan platform seperti Iowa Electronic Markets, di mana para peneliti menggunakan kontrak uang nyata untuk memprediksi hasil pemilihan. Seiring waktu, ini berkembang menjadi pertukaran yang lebih formal seperti PredictIt dan Kashi, yang beroperasi di bawah pengawasan regulasi A.S. 

Yang membuat pasar ini menarik adalah bagaimana mereka memadukan keuangan, data, dan wawasan sosial. Pengguna tidak hanya bertaruh tetapi lebih kepada menggabungkan kecerdasan kolektif mereka. Dengan mempertaruhkan uang tunai atau cryptocurrency pada kemungkinan hasil, peserta membantu menetapkan harga real-time yang mencerminkan keyakinan pasar tentang apa yang kemungkinan besar akan terjadi. 

Meskipun tidak secara eksklusif menjadi ceruk Web3, pasar terdesentralisasi berbasis blockchain telah membantu mengembangkan ruang ini, menawarkan transparansi, akses global, dan perkiraan yang ditokenisasi yang dapat diperdagangkan atau bahkan diintegrasikan ke dalam protokol DeFi (keuangan terdesentralisasi). Pasar tradisional yang diregulasi berfokus pada kepatuhan, likuiditas, dan aksesibilitas mainstream, tetapi memiliki batasan dan pembatasan. Keduanya hidup berdampingan dan terkadang tumpang tindih, tetapi pasar berbasis blockchain mendorong inovasi sementara platform non-blockchain menawarkan legitimasi dan titik masuk yang lebih mudah. 

Berikut adalah lima pasar prediksi yang paling populer dan inovatif saat ini: 

Polymarket

Secara luas dianggap sebagai raja pasar prediksi terdesentralisasi, Polymarket dibangun di atas Ethereum dan Polygon, memungkinkan pengguna untuk bertaruh pada hasil dunia nyata mulai dari politik, harga kripto, olahraga, transaksi bisnis, acara terkait selebriti, dan lainnya. Polymarket terkenal dengan transaksi cepatnya, pembaruan pasar yang cepat, dan aktivitas perdagangan volume tinggi. Meskipun diblokir untuk pengguna AS karena penyelesaian CFTC, peluang platform ini dikutip oleh outlet media mainstream ketika meliput olahraga, politik, tren, dan peristiwa terkini lainnya. 

Manifold Markets

Yang membuat Manifold Markets unik adalah pendekatan sosial dan gamifikasinya yang berpusat pada berbagi pengetahuan daripada keuntungan murni. Pengguna membuat pasar prediksi tentang apa saja dan mempertaruhkan uang mainan (atau token nilai terbatas) untuk menunjukkan kepercayaan pada peristiwa spesifik yang dibuat pengguna. Setiap pengguna dapat membuat pasar baru, dan pembuatnya bertanggung jawab atas resolusinya, dengan harga kontrak mewakili probabilitas tersirat dari suatu peristiwa yang terjadi. Meskipun tidak dibangun di atas rel blockchain, platform ini menyediakan likuiditas melalui proses pembuat pasar otomatis.  

Rain

Rain adalah protokol prediksi otomatis terdesentralisasi yang meluncurkan versi alfanya pada September. Protokol ini menggunakan oracle berbasis AI yang didorong konsensus bernama Delphi untuk menghasilkan data yang andal dan kompatibel dengan kontrak pintar, memastikan verifikasi peristiwa yang andal dan tahan gangguan menggunakan beberapa agen independen dan mekanisme perselisihan. Pembuat pasar otomatis (AMM) Rain secara dinamis menyesuaikan harga berdasarkan partisipasi, sementara fondasi blockchain-nya di Arbitrum menyediakan transparansi, keamanan, dan aksesibilitas di seluruh dunia. Rain memungkinkan pengguna untuk membuat pasar opsi pribadi atau publik yang disesuaikan dengan berbagai ukuran tentang hampir semua topik tanpa harus memegang token asli protokol $RAIN, yang mendukung tata kelola dan viabilitas jangka panjang ekosistem.  

Robinhood 

Dikenal karena mempopulerkan investasi bebas komisi, mobile-first dan perdagangan kripto di kalangan demografi yang lebih muda, Robinhood telah dengan percaya diri, jika tidak keras, melangkah ke perdagangan gaya prediksi. Berkat kemitraan dengan Kalshi dan lainnya, Robinhood kini membawa kontrak acara ke basis pedagang ritelnya yang besar. Sementara cabang bisnisnya ini masih berkembang, pialang mainstream dengan seksama mengawasi untuk melihat apakah Robinhood dapat membuat prosesnya lancar dan nyaman. Jika berhasil, ini bisa menormalkan perdagangan berbasis acara untuk jutaan orang, dan ini mungkin sangat sepadan dengan sakit kepala regulasi yang ditimbulkannya. 

Myriad Protocol

Myriad adalah pasar prediksi Web3 baru lainnya yang membuat keributan. Ini memperlakukan perkiraan itu sendiri sebagai aset yang ditokenisasi, yang berarti pasar dan likuiditas dapat berkembang secara dinamis. Dengan visi ambisius yang mengaburkan batas antara peramalan, spekulasi, dan kecerdikan DeFi, protokol ini mendukung distribusi dengan pembagian pendapatan, penyediaan likuiditas, staking, restaking, dan banyak lagi.

