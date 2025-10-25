BursaDEX+
Kripto Teratas untuk Diinvestasikan Setelah Melewatkan ICO Solana, Coba BlockchainFX

Oleh: Coindoo
2025/10/25 22:35
Pada tahun 2025, proyek tersebut mungkin adalah BlockchainFX ($BFX) — presale yang aktif dan menghasilkan pendapatan yang dengan cepat menjadi kripto terbaik untuk dibeli dan disimpan dalam jangka pendek. Sementara kebangkitan Solana kini sudah menjadi sejarah, BlockchainFX menawarkan potensi masuk awal yang sama, hanya saja kali ini masih terbuka untuk publik.

Investasikan di BlockchainFX sekarang — kripto presale terbaik untuk dibeli sebelum terdaftar

Apa yang Membuat BlockchainFX ($BFX) Menjadi Kripto Presale Terbaik 2025?

BlockchainFX bukan sekadar presale kripto lainnya; ini adalah super-app perdagangan yang berfungsi penuh yang menggabungkan kripto, saham, forex, dan komoditas dalam satu ekosistem yang mulus. Dengan lebih dari 10.000 pengguna harian, audit CertiK, dan kepatuhan KYC penuh, BlockchainFX menonjol sebagai salah satu presale kripto 100x teratas di 2025.

Presale dimulai pada $0,01 dan kini telah naik menjadi $0,029, dengan kenaikan harga otomatis setiap Senin. Harga peluncuran yang dikonfirmasi sebesar $0,05 memberikan pembeli awal jalur pertumbuhan yang jelas. Lebih dari $10 juta telah terkumpul dari 15.500+ pembeli, membuktikan kepercayaan investor yang kuat.

Jika Anda menginvestasikan $50.000 hari ini pada $0,029, itu akan berubah menjadi sekitar $86.000 saat listing. Jika harga mencapai $1, seperti yang diprediksi banyak analis, investasi yang sama bisa menjadi $1,72 juta — ROI besar sebesar 3.300%. Pemegang juga mendapatkan hingga 70% dari biaya perdagangan yang didistribusikan kembali setiap hari sebagai reward USDT, menghasilkan pendapatan kripto pasif bahkan sebelum peluncuran.

Di luar perdagangan, Kartu Visa BFX (Emas, Hijau, Logam) memungkinkan pengguna membelanjakan kripto secara global, sementara kampanye hadiah $500.000 merayakan presale dengan hadiah besar bagi peserta. Roadmap jangka panjang proyek memperkirakan pertumbuhan dari pendapatan $30M pada 2025 menjadi $1,8B pada 2030, menjadikannya salah satu peluang presale kripto baru 2025 yang paling menjanjikan.

Bergabunglah dengan BlockchainFX hari ini dan gunakan kode CANDY40 untuk 40% token tambahan sebelum 3 Nov 6 PM UTC.

Solana (SOL): ICO yang Terlewatkan yang Menciptakan Jutawan

Ketika Solana (SOL) diluncurkan pada 2020, harga ICO-nya sekitar $0,77. Maju cepat ke Oktober 2025 — token tersebut diperdagangkan sekitar $192, didukung oleh adopsi institusional yang berkembang dan pertumbuhan jaringan yang konsisten. Solana baru-baru ini melihat penempatan pribadi sebesar $1,65 miliar terkait dengan inisiatif treasury berbasis Solana, menandakan kepercayaan berkelanjutan dari investor besar. Aktivitas alamat hariannya dan efisiensi jaringan terus meningkat, dan analis memperkirakan Solana akan tetap menjadi salah satu investasi kripto jangka panjang terkemuka hingga 2030.

Tapi inilah masalahnya — keuntungan besar itu sudah terjadi. Jendela masuk awal yang menciptakan jutawan Solana sudah lama berlalu. Membeli SOL dengan harga saat ini mungkin menghasilkan pengembalian moderat, tetapi tidak akan memberikan kelipatan yang mengubah hidup seperti yang dinikmati investor awal. BlockchainFX, yang saat ini dalam fase presale, mencerminkan peluang awal itu — hanya saja kali ini, harga masuknya masih $0,029, bukan $192. Ini adalah jenis setup yang diinginkan investor Solana untuk bisa kembali.

Amankan $BFX Anda hari ini — presale kripto teratas untuk ROI besar di 2025.

BlockchainFX vs Solana: Dulu vs Sekarang

ProyekTahun PeluncuranHarga ICO / PresaleHarga Saat IniPrediksi Harga Akhir 2025Target Jangka PanjangPoin Penting
Solana (SOL)2020~$0,77~$192$250 – $300$500+Proyek jangka panjang yang bagus tetapi potensi kenaikan terbatas untuk investor baru
BlockchainFX (BFX)2025 (presale aktif)$0,029 (saat ini)Presale Tahap 5$0,10 – $0,25$1+Pendapatan nyata, reward USDT harian, dan listing yang dikonfirmasi

Jangan lewatkan momen Solana berikutnya — beli BlockchainFX ($BFX) sekarang sebelum kenaikan harga berikutnya.

Apa Itu Presale Kripto, Mengapa Waktu Penting, dan Mengapa BlockchainFX Adalah Kripto Terbaik untuk Dibeli dan Disimpan untuk Jangka Pendek

Presale kripto memungkinkan investor membeli token sebelum listing publik dengan harga terendah — sering kali di mana keuntungan terbesar dibuat. Tetapi sedikit proyek yang benar-benar memberikan hasil. BlockchainFX ($BFX) menonjol karena sudah aktif, diaudit, dan mendistribusikan kembali reward harian dari pendapatan perdagangan nyata.

Ini bukan hype; ini adalah super-app perdagangan yang berfungsi dengan kripto, saham, dan forex yang digabungkan. Itulah mengapa BlockchainFX termasuk di antara kripto terbaik di bawah $1 dan kripto presale terbaik 2025. Setelah BFX terdaftar pada $0,05, jendela masuk awal tertutup, sama seperti yang terjadi dengan investor awal Solana.

Beli BlockchainFX sekarang — kesempatan kedua Anda untuk peluang tingkat ICO yang terlewatkan.

Dalam setiap bull run, orang berharap mereka bergerak lebih awal. Pada 2020, koin itu adalah Solana. Pada 2025, itu bisa jadi BlockchainFX ($BFX) — kripto terbaik untuk dibeli dan disimpan untuk jangka pendek dengan utilitas nyata dan reward pasif harian. Gunakan kode CANDY40 untuk mendapatkan 40% token bonus sebelum kenaikan harga tahap berikutnya.

Investasikan di BlockchainFX ($BFX) hari ini — kripto berikutnya yang akan meledak di 2025.

Website: https://blockchainfx.com/ 

X: https://x.com/BlockchainFXcom

Telegram Chat: https://t.me/blockchainfx_chat

Publikasi ini disponsori.

Artikel Top Crypto to Invest in After Missing Solana's ICO, Try BlockchainFX pertama kali muncul di Coindoo.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

