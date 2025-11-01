Dompet Teratas Membuang Shiba Inu dan Cardano saat Investor Membanjiri Altcoin $0.11 yang Cepat Naik Ini

Rotasi modal tampaknya mengalir ke proyek DeFi yang sedang naik pesat — Remittix (RTX) — yang saat ini dihargai sekitar $0,1166 per token.

Tidak seperti token meme atau altcoin spekulatif, Remittix telah mendapatkan daya tarik karena utilitas pembayaran dunia nyatanya, menawarkan transfer langsung dari crypto ke bank di lebih dari 30 negara.

Perhatian mendadak ini muncul di tengah meningkatnya kejenuhan terhadap aset berbasis meme. Data on-chain menunjukkan arus keluar yang stabil dari transaksi SHIB dan ADA berskala besar, bersamaan dengan meningkatnya penyebutan Remittix di forum crypto dan grup Telegram yang berfokus pada proyek berbasis utilitas.

Rotasi Pasar Menjauh Dari SHIB dan ADA

Shiba Inu dijual pada harga $0,00000990, kenaikan signifikan sebesar 6,4% dalam 24 jam terakhir, sementara Cardano diperdagangkan pada $0,61, naik 3,2%. Kedua token menunjukkan momentum volume yang melemah karena whale menyeimbangkan kembali ke proyek mid-cap dengan fundamental yang lebih kuat.

Analis mengatribusikan hal ini pada minat yang berkembang terhadap keamanan, likuiditas, dan kasus penggunaan kehidupan nyata di kalangan investor - prinsip yang tercermin dengan baik dalam proposisi nilai inti Remittix.

Remittix menjembatani kesenjangan antara crypto dan perbankan tradisional, menyediakan rel pembayaran bagi pengguna untuk mengirim aset digital langsung ke rekening bank fiat secara global. Ini membedakannya secara tajam dari token DeFi lama yang mengandalkan yield spekulatif daripada utilitas nyata.

Utilitas dan Pertumbuhan Pesat Remittix

Remittix telah menjual lebih dari 681,8 juta token dan mengumpulkan lebih dari $27,7 juta dalam pendanaan pribadi, mencerminkan kepercayaan institusional dan ritel yang kuat. Proyek ini baru-baru ini memperluas Program Pengujian Beta Wallet-nya untuk mengundang lebih banyak pemegang, termasuk pengguna iOS.

10 pembeli teratas setiap minggu secara otomatis diundang untuk berpartisipasi, saat tim Remittix mengumpulkan umpan balik komunitas untuk menyempurnakan wallet menjelang peluncuran resminya.

Kredibilitas Remittix juga diperkuat oleh verifikasi CertiK, dengan proyek secara resmi menduduki peringkat #1 di antara token pra-peluncuran di platform tersebut — sebuah pencapaian penting untuk crypto tahap awal.

Pengembangan transparan tim dan penekanan pada kepatuhan telah membuatnya mendapatkan dukungan yang berkembang di antara investor yang beralih dari aset spekulatif ke token utilitas nyata.

Elemen-elemen yang Membentuk Daya Tarik Investor Remittix:

Harga Token: $0,1166 per RTX

Pendanaan: Lebih dari $27,7 juta dikumpulkan secara pribadi

Sirkulasi: 681,8+ juta token terjual

Terverifikasi CertiK: Peringkat #1 di antara token pra-peluncuran

Ekspansi Beta Wallet: Pengguna iOS diundang untuk menguji fitur

Dikombinasikan dengan hadiah $250.000 yang aktif dan imbalan referral sebesar 15% dalam USDT, ekosistem ini membangun keterlibatan yang kuat menjelang pencatatannya.

Saat dompet whale menyelaraskan kembali ke ekosistem yang lebih fungsional, Remittix muncul sebagai pesaing utama untuk aset DeFi terobosan tahun 2025. Dengan keamanan terverifikasi, kemajuan terukur, dan visibilitas pertukaran yang berkembang, RTX mewakili pergeseran dari spekulasi ke substansi — persis seperti yang ditunggu-tunggu pasar.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

